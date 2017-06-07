Вышел релиз нового Tor Browser 7.0

Команда проекта Tor в своём блоге представила релиз новой версии своего браузера Tor Browser, точнее — его первой стабильной версии в серии 7.0. Новый браузер уже доступен для скачивания как на официальной странице Tor Project, так и в каталоге дистрибутивов.
В новой версии TorBrowser перешел на использование Firefox 52 ESR и содержит ряд прогрессивных изменений:
В первую очередь, включение режима многопроцессорной обработки Mozilla (e10s — технология многопоточного режима в Firefox) и задействование содержимого «песочницы» (специально выделенная среда для безопасного исполнения компьютерных программ) станет одной из основных функций нового браузера как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения производительности. В дополнение в этому, пользователи Linux и macOS имеют возможность дополнительно «закалить» свой Tor Browser с помощью настроек, используя только программный интерфейс Unix Domain для связи с Tor.
Основными моментами улучшения нейтрализации отслеживания и устранения следов пребывания (цифровых отпечатков) в интернете являются: запросы на использование файлов cookie и разрешения на просмотр источника и API теперь блокируются до первого домена панели URL-адресов. Тем самым улучшается защита в плане отслеживания. В вопросе устранения ваших цифровых отпечатков команда Tor Project отключила либо исправила несколько функций, среди которых WebGL2, API WebAudio, Social, SpeechSynthesis и Touch API, а также свойства MediaError.message.
С переходом на ESR 52 появляются новые системные требования для пользователей Windows и macOS: в Windows Tor Browser 7.0 больше не будет работать на машинах, не поддерживающих SSE2. На компьютерах Apple теперь минимальным системным требованием является macOS X 10.9.
Помимо новых системных требований для пользователей Windows и macOS могут возникнуть некоторые проблемы с Tor Browser 7.0:
«Помимо перехода на новый Firefox ESR, — сообщает команда Tor Project, — мы включили новую стабильную версию Tor (0.3.0.7) и обновили наши версии NoScript (5.0.5) и HTTPS-Everywhere (5.2.17)».
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