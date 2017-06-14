Госдума в I чтении поддержала запрет анонимности пользователей мессенджеров

А кто бы сомневался!

Депутаты Госдумы большинством голосов приняли в I чтении новый репрессивный и регрессивный законопроект по регуляции интернет-пространства — теперь по отношению к мессенджерам, тотальной деанонимизации их пользователей и кабальной привязки их договорами к операторам сотовых сетей:

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Обсуждение, к слову, длились чуть больше часа и даже одна фракция (ЛДПР) выступила против принятия данного законопроекта: депутат Луговой произнес эмоциональную речь с посылом «мы сейчас принимаем закон из области Сатурну кольца не иметь!» и осудил авторов закона за безграмотные формулировки и непонимания принципов работы Сети.

Спасибо, мы оценили метафору и это было бы жизнеутверждающее выступление, если не принимать в расчет тот факт, что сам депутат Луговой ранее был инициатором ряда агрессивных по отношению к интернету и сетевым сервисам законов, например, о моментальных блокировках сайтов по требованию Генпрокуратуры, об онлайн-кинотеатрах или «о налоге на Гугл».

К тому же, сама фракция в явном виде так и не проголосовала ПРОТИВ, что также довольно странно.

Также депутаты, по словам Лугового, совсем не понимают принцип действия мессенджеров, которыми сами с удовольствием пользуются — как и анонимайзерами, в том числе — Tor. Народные избранники, указал депутат, даже терминологически выглядят смешно и пытаются законодательно решать те проблемы, которые невозможно решить математическим путём. Роскомнадзор не в силах будет справляться с задачами, возлагаемыми на него этим законопроектом. Кроме того, не придумана модель борьбы с анонимностью, да и сами депутаты пользуются виртуальными и анонимными сим-картами, в которых «связь идёт через Нидерланды и ЕС», и Луговой знает сидящих в зале парламентариев с такими картами. С мессенджерами, указал Луговой, «мы ничего не сделаем. Давайте заниматься соцсетями, но даже это нам не под силу. Давайте что-то делать с Фейсбуком тогда? Но почему ничего не делаем? Потому что боимся трогать Фейсбук».

Луговой объявил, что фракция ЛДПР не поддерживает законопроект о мессенджерах. Но против проголосовало всего 2 депутата#НичегоУдивительного — Artem Kozlyuk (@kozlyuk) June 14, 2017

3 другие фракции — ЕР, СР и КПРФ выступили в поддержку нового закона о зарегулировании мессенджеров с общим посылом: «Мы ещё раз защитим наших граждан от мошенников, сектантов и террористов!».

Очень странную аргументацию привёл депутат от «Справедливой России» Олег Николаев. По его мнению, с принятием этого закона «у операторов появляется возможность общения с органами госвласти». А разве до этого не было?

Ещё одним исключением стало выступление представителя КПРФ Алексея Куринного, который поддержал Лугового: «Мы этим законом ничего не изменим», добавив, что технологии всё равно будут на шаг впереди законодателей, как и молодёжь, которая пользуется месседжерами. При этом Куринный упомянул последние протесты, которые организовывались якобы с помощью сервисов мгновенного обмена сообщениями, добавив, что молодёжь уже не интересуется теми «сюрпризами», которые готовят для обуздания их протестов парламентарии. «Законопроект может оказаться вкладом в борьбу с ветряными мельницами», — подытожил Куринный.

Представитель «Единой России» Антон Горелкин не удивил, поскольку его риторика больше напоминала агитку, состоящую из характерных тегов «Террористы. Наркотики. Пенсионеры. Подростки», закончив на том, что законопроект усложнит злоумышленникам, продающим наркотики в месседжерах, жизнь (как?).

Заключительное слово перед голосованием главы Комитета ГД по Информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина также не отличалось особой оригинальностью, кроме разве что шпильки в адрес Лугового, внесшего в парламент несколько репрессивных законопроектов, среди которых — закон о регистрации иностранных компаний в России с точки зрения налоговых платежей: «И когда этот закон был внесён, все крутили у виска и говорили, что никогда американская компания и платящая налоги в США не будет платить деньги и регистрироваться в Федеральной налоговой службе. Сегодня более ста компаний, включая Facebook, зарегистрировались в ФНС». О технической реализации глава Комитета по Информполитике высказался крайне расплывчато, приведя в качестве аргументации сюжет из низкосортных фантастических фильмов, где «безумный врач придумал вирус, а лекарства от вируса нет, потому что он съел ампулу, поэтому решения проблемы нет». Поэтому, по мнению Левина, необходимо «не двигаться сточки развития футуристических фильмов и применения их на практике в нашей стране», а «стараться приводить онлайн к офлайну». Что ж, такое вот объяснение необходимости регулировать деятельность мессенджеров через призму фантастической «клюквы», другого нет.

В целом, такое горячее желание российских парламентариев закрепить как можно больше заранее невыполнимых, с правовой и технической точки зрения безумных инициатив до конца весенней сессии уже никого не удивляет. Тем более, что по всем «антирунетовским» законопроектам уже были получены положительные отзывы от всех соответствующих парламентских комитетов и других инстанций. Например, Правовое управление Госдумы не нашло никаких нарушений в замедомо неконституционных законопроектах о жёстком регулировании работы поисковиков и запрете методов обхода блокировок, и, соответственно, никаких принципиальных претензий не высказало в отношении инициативы о деанонимизации пользователей мессенджеров, включая сомнительные требования к владельцам этих сервисов в виде заключения каких-то договоров (а оно им надо?) с российскими операторами и прочей очевиднейшей глупости.

Комитет ГД по Информационной политике, информационным технологиям и связи прогнозируемо рекомендовал принять в первом чтении проект федерального закона № 184222-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», внесенный депутатами Государственной Думы М.А.Мукабеновой, О.А.Николаевым, А.А.Ющенко, С.В.Чиндяскиным (соавтор «закона Лугового» 398-ФЗ от 28 декабря 2013 года о блокировке экстремистских сайтов), М.С.Шереметом. Комитет Государственной Думы по Безопасности и противодействию коррупции не оставил никаких замечаний, а даже наоборот — полагает, что

«…реализация законопроекта будет способствовать укреплению безопасности и защите граждан Российской Федерации.

На основании изложенного Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции поддерживает концепцию законопроекта и рекомендует Государственной Думе принять его в первом чтении».

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Напомним, возражения к данному проекту закона, к примеру, со стороны экспертов рабочей группы «Связь и ИТ» при Правительстве РФ :

«Требование об обеспечении идентификации, во-первых, является крайне расплывчатым, а во- вторых, анонимный обмен сообщениями в сети Интернет будет невозможен. При этом формулировки законопроекта настолько расплывчаты, что по сути, позволяет применить нормы Законопроекта не только к обмену сообщениями между пользователями, но и к любому размещению пользователем контента в сети (например, комментарии пользователя, сообщение на форуме). Тем самым Законопроект серьезно ограничивает конституционные права граждан, т.к. явно ограничивает какую-либо приватность в общении между пользователями в сети «Интернет»».

Но мнение отрасли по-прежнему не волнует законотворцев.

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