Дуров и Telegram: саморегулирование работает эффективнее любой госцензуры

Павел Дуров в своём Telegram-канале рассказал о том, как администрация мессенджера регулирует вопросы блокировки пропагандирующих насилие каналов и чатов, а также обозначил основные принципы соблюдения свободы мнений, которых придерживается компания:

«Telegram никогда не поддавался давлению со стороны чиновников, которые хотели, чтобы мы проводили политическую цензуру. Свобода слова — одна из ценностей, которую мы отстаиваем последние 11 лет, сначала в России, а затем и во всем мире. Конечно, существуют правила, которые администраторы Telegram должны уважать, например Telegram ToS запрещает публично пропагандировать насилие в любой форме. Вот почему только в октябре этого года мы заблокировали более 8500 каналов, связанных с терроризмом».

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Он привел в пример один иранский Telegram-канал, который призывал бросать камни в окна зданий и транспортных средств (школ, храмов, автобусов) и снимать это на камеру. «Мы связались с администраторами канала и попросили их прекратить этот конкурс вандализма», — говорится в сообщении. Когда требование было проигнорировано, канал был заблокирован, заключил Дуров.

«Поощрять насилие и призывать к действиям, которые могут нанести ущерб невинным людям, неправильно», — добавил основатель Telegram.

In addition to privacy, Telegram defends the freedom of speech. https://t.co/OWQFBLQ7I1 — Pavel Durov (@durov) October 29, 2017

Глава российского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, накануне обратившийся к Telegram с просьбой заблокировать призывающие к терактам каналы, приветствовал готовность администрации мессенджера Telegram блокировать экстремистские каналы и заявил, что этическое саморегулирование в интернете может быть намного эффективнее запретов.

«Я был шокирован, увидев в нескольких Telegram-каналах призывы к совершению актов насилия, в том числе в местах проведения публичных мероприятий. Там же нашлись рецепты приготовления в домашних условиях взрывчатки, дымовых шашек, «коктейля Молотова», устройств для подрыва поездов и т.д. Подобное не может быть терпимо ни в одном демократическом правовом государстве, поскольку чревато актами насилия и человеческими жертвами», — подчеркнул Федотов.

Реакция на его обращение последовала практически сразу — член СПЧ, а также представитель «Агоры» Павел Чиков передал просьбу Павла Дурова срочно прислать ему выходные данные Telegram-каналов, содержащих экстремистские материалы, чтобы проверить их содержание на предмет соответствия требованиям пользовательских соглашений. Если будет установлено, что владельцы каналов нарушают условия пользовательских соглашений, такие каналы будут удалены.

«Вижу в этом еще одно доказательство того, что этическое саморегулирование в интернете может быть значительно эффективнее, чем практика запретов», — заявил глава СПЧ.

В свою очередь, Чиков подчеркнул эффективность саморегуляции интернет-сервисов вместо практикуемой властями некоторых стран, в том числе и России, политики давления на владельцев сервисов и цензурирования интернет-контента:

«Павел Дуров написал, что в октябре 2017 Telegram заблокировал 8,5 тыс террористических каналов. Такую чистку мессенджер ведет уже давно. В среднем ежемесячно блокируется около 8 тыс каналов. Есть даже отдельный канал для этого мониторинга https://t.me/ISISwatch. Telegram, как и любой другой сервис (и как это и должно быть) предпочитает делать ставку на саморегулирование, а не на приглашение кирзовых сапогов из силовых ведомств. Весь бессмысленный Роскомнадзор, 5 лет назад перековавшийся из интернет-регулятора в интернет-ищейку, за это время заблочил 275,000 сайтов — за порно, суициды, наркотики, казино и прочее. Кстати, отдельно террористический контент не значится в подлежащих блокировке по российскому законодательству.

Telegram только за этот неполный год и только одних террористических каналов самостоятельно и без всяких окриков чиновников заблокировал почти 100,000 штук. Чистка ведется в сентября 2016, когда были закрыты почти 2000 каналов, сегодня и число в 4 раза выше. Всякие мутные заходы, которые в последнее время стали появляться в СМИ, что Telegram чего-то там не блокирует и поощряет, — есть не что иное как враньё и попытка наброса на вентилятор. Не ведитесь! Любой увидевший спорный канал в мессенджере может сообщить администратору непосредственно в настройках и на почту [email protected]».

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Очевидно только российские власти не знали то, о чём Дуров уже больше года рапортует посредством СМИ и социальных сетей в ответ на обвинения в якобы нежелании мессенджера бороться с пропагандирующими насилие каналами и чатами, в частности — радикальных исламистов.

Speaking of ISIS: over 660 public ISIS channels banned since November; 5-10 removed daily following reports to [email protected] — Pavel Durov (@durov) 15 січня 2016 р.

Например, сообщение о блокировке 660 каналов запрещённой в России террористической организации ИГИЛ было озвучено почти год назад — в январе 2016 года. Стоит также заметить, свои претензии Дурову высказывали не только российские власти, но и Великобритания, Франция, Иран, и т.п. Часть из них продемонстрировала здравый подход к проблеме, давая возможность Telegram предпринять определённые меры по нейтрализации призывающих к насилию пабликов, хотя в некоторых вопросах градус озвучиваемых претензий к владельцам мессенджеров можно было бы держать и чуть пониже. Но вот российским властям почему-то проще устраивать истерику в СМИ, а также таскать владельцев интернет-сервисов по судам, штрафуя их и запугивая блокировками на территории РФ.

Также напомним, этим летом и в прошлом году было принято сразу несколько недальновидных с точки здравого смысла законов, которые ударят по простым россиянам, но никак не скажутся на борьбе с терроризмом. Российские власти упорно хотят деанонимизировать пользователей интернета, сосредоточить все их данные в одном месте, а также получить право на прослушку всех их разговоров и переписки. Кроме того, что это нарушает сразу несколько статей Конституции России, сами пользователи становятся лёгкой мишенью для хакеров и других злоумышленников, которые непременно воспользуются возможностью получить пользовательские данные россиян.

О нежелании идти на диалог с пользователями показывает и решение Мещанского суда города Москвы, отказавшего журналисту Александру Плющеву в иске к Роскомнадзору и ФСБ.

«Я оспаривал законность требований передать ключи шифрования, которые ФСБ направила к мессенджеру Telegram, — сообщает журналист в своём Telegram-канале. — Судья Ирина Афанасьева сочла, что требование предоставить ФСБ доступ, в том числе и к моей переписке, никак не затрагивает мои интересы. Мы Агорой надеялись, что рассмотрят, но держали в голове и этот вариант. Поэтому вступает в силу наш plan B: мы подаем частную жалобу в Мосгорсуд и, разумеется, обжалуем в установленный законом 15-дневный срок. Единственное, что удивляет — молниеносность отказа, у судьи были 15 дней на принатие решения, но она обошлась одним: 26 октября я подал иск, 27 мне уже отказали. …Когда убьют, тогда и приходите».

Напомним, иски против Роскомнадзора и ФСБ журналисты Александр Плющев и Олег Кашин подали на прошлой неделе. Своё решение они мотивировали тем, что мессенджер Telegram, у которого очень хорошая репутация и защита пользовательских данных и переписки, в современных условиях, когда государство не в состоянии защитить журналистов и их источники, очень важен в их работе. А передача «ключей шифрования» ставит под угрозу их жизни. К тому же журналисты напомнили о гарантированной Конституцией тайне переписки, и они не хотели бы, чтобы её читал кто-то посторонний.

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