Детский омбудсмен: блокировки не помогают, надо ввести уроки кибербезопасности в школах

Существующих в России методов обеспечения безопасности детей в интернете недостаточно, эти вопросы необходимо включить в программу уроков ОБЖ. Об этом в понедельник в ходе рабочего визита на Камчатку заявила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

«Это предложение [уроки интернет-безопасности] сегодня обсуждается и находит поддержку у большинства экспертов, на уровне законодательной власти. Надо всем вместе активно работать в этом направлении», — сказала Кузнецова.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Камчатском крае Виктор Тюменцев отметил, что на уровне региона налажено взаимодействие с провайдерами, которые обеспечивают фильтрацию доступных для детей сайтов.

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что основам кибербезопасности начнут учить школьников и учителей, соответствующие программы будут разработаны ведомством. По ее словам, говорить школьникам об этом нужно в стандартах начального образования и на уроках информатики, обществознания, права, ОБЖ, а также во внеурочной деятельности.

Учебник по кибербезопасности, по которому в дальнейшем будут учиться российские школьники, напишут ученые факультетов психологии и журналистики Московского государственного университета им. Ломоносова. Как пояснял в июле декан факультета психологии, академик РАО Юрий Зинченко, «в рамках ОБЖ можно уже вот эти вещи, начиная с младших классов, по кусочку вставлять».

Некоторые шаги в направлении интернет-ликбеза для школьников делаются уже давно. Например, 30 октября в российских школах прошёл Единый урок кибербезопасности в интернете, а в некоторых учебных заведениях в частном порядке были проведены лекции с участием местных чиновников и представителей некоторых организаций, на которых хотелось бы заострить внимание отдельно.

Как известно, одним из инициаторов введения цензуры в Рунете, в частности — реестра запрещённых сайтов, занималась небезызвестная «Лига Безопасного Интернета». Ею активно лоббировались ряд репрессивных законов, «эффективность» применения которых спустя пять лет мы все сейчас и наблюдаем. В данный момент представители этой, а также ряда дочерних организаций берут на себя роль своего рода «интернет-поводырей» для подрастающего поколения, и рассказывают детям о безопасном поведении в интернете. Их «гастроли» уже прошли в нескольких городах страны.

Если для разработки вышеозначенной программы будут привлечены представители этих организаций или какие-то другие сторонники цензурирования Сети, не нужно быть Нострадамусом, чтобы предвидеть — эффективность таких уроков будет чуть менее полезна, чем их отсутствие. Поэтому воплощение в жизнь этой в целом неплохой инициативы по интернет-ликбезу для школьников целиком и полностью будет зависеть от людей, которые ею займутся.

.



.

Читайте также:

Детский омбудсмен признала, что блокировки сайтов не уменьшают насилие над детьми… и призвала усилить цензуру

🔓

Лига Безопасного Интернета начала организовывать слежку за детьми в Сети

🔓

Осенняя активность младоцензоров

🔓

Фейк в помощь!

🔓

4,5 года блокировок сайтов не помогли в борьбе с суицидом

.

