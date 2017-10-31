Публикации от российской «фабрики троллей» увидели больше 100 миллионов американцев

Технологические гиганты Facebook Inc., Google и Twitter Inc. намерены предоставить Конгрессу США подробную информацию о влиянии рекламных объявлений и сообщений, проплаченных и размещённых из России в преддверие выборов Президента Соединённых Штатов, прошедших в 2016 году.

В подкомитете судебных органов Сената, заседание которого состоится сегодня, генеральный советник Facebook Колин Стретч (Colin Stretch) планирует заявить о том, что миллионы американцев напрямую получали контент с аккаунтов, прокремлёвской российской группы «Агентство интернет-исследований», которую ещё называют «фабрикой троллей», «ольгинцами» и т.п. Посты, продвигавшие интересы России, в своих лентах увидели 126 млн американских пользователей Facebook, то есть около 40% населения страны. Российская «фабрика троллей», по данным Facebook, продвигала 120 страниц в Facebook, на них с января 2015 года по август 2017 года было размещено около 80 тыс. записей. За месяц до выборов компания заблокировала 5,8 млн фейковых аккаунтов в Facebook и 170 аккаунтов в Instagram, в которых были опубликованы 120 тыс. записей.

Google в своем расследовании сообщил о том, что на принадлежащем компании видеохостинге YouTube велись каналы, которые связаны с вмешательством России в выборы. В компании насчитали всего 17 таких каналов с 1108 видеороликами общей длительностью 43 часа. С июня 2015 года по ноябрь 2016 года их просмотрели 309 тыс. человек. Сейчас все эти каналы заблокированы.

По данным Twitter, с «Агентством интернет-исследований» связаны 2 752 аккаунта. Твиты в них постились автоматически. С 1 сентября 2016 года по 15 ноября 2016 года сообщения от связанных с Россией аккаунтов составили 0,74% (1,4 млн) от числа всех сообщений, связанных с выборами.

Впервые об «Агентстве интернет-исследований» было рассказано в сентябре 2013 года. Компания нанимала людей для распространения постов и комментариев в соцсетях и СМИ, формируя определенное общественное мнение. «Фабрику троллей» связывают со структурами Евгения Пригожина, известного как «повар Путина».

В октябре этого года стало известно, что «фабрика троллей» потратила на обеспечение работы в США около 2,3 млн долларов, при этом большая часть денег (около 2 млн) ушла на зарплаты 90 сотрудникам. В общей сложности «американский» отдел вел не менее 118 сообществ и аккаунтов в Facebook, Instagram и Twitter. После этого бывший сотрудник «Агентства интернет-исследований» из Санкт-Петербурга рассказал о работе компании и её влиянии на мнения за рубежом. Тогда же в западной прессе появилась информация, что «Агентство» привлекало гражданских активистов США для разжигания расовых и политических конфликтов.

Буквально на днях специальная комиссия по расследованию российского вмешательства в выборы президента США предъявила первые обвинения по этому делу. Единственным фигурантом оказался экс-глава штаба Трампа Пол Манафорт. Ему предъявили обвинения по 12 статьям, в том числе заговор против США, отмывание денег, незаконное лоббирование интересов иностранного государства. Обвинения по семи статьям связаны с отказом от предоставления отчетов по сделкам с иностранными банками. Суд поместил Манафорта под домашний арест.

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