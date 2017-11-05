В мировом рейтинге кибербезопасности Россия занимает 10 место

Россия заняла десятое место в рейтинге «Глобального индекса кибербезопасности», составленного на основе отчёта МСЭ. За 2017 год РФ опередила целый ряд других крупных мировых лидеров в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Так, согласно рейтингу, Япония и Норвегия заняли 11-е место, Великобритания — 12-е, Южная Корея — 13-е, Финляндия — 16-е, Израиль — 20-е, Германия — 24-е, Италия — 31-е. Всего в исследовании приняли участие 193 страны. На один пункт Россия смогла опередить такие технологически развитые страны, как Япония и Норвегия.

Как справедливо подчёркивает Минкомсвязь, информационная безопасность — это важная часть жизни любого современного государства, и «повышение культуры поведения граждан в интернете, а также распространение понятных общемировых правил борьбы с киберпреступностью могут помочь в борьбе с такими преступлениями». Однако само же государство начинает толкать собственную информационную инфраструктуру в сторону «суверенизации», фактически отгораживаясь от остального мира, всё ближе становясь к «китайскому пути» развития интернета и цифровых технологий.

В настоящий момент устойчивость Рунета считается одной из самых высоких, что во многом зависит от большого количества небольших операторов, предоставляющих услуги интернета, а также от его связности с глобальной Сетью. Специалисты отмечают, что стабильность работы национальных сегментов интернета во многом зависит от диверсифицированности рынка и того, как много операторов имеют трансграничные переходы. Рынок операторов связи, построенный на принципе конкуренции, в итоге оказывается куда более устойчивым как к проблемам внутри региона, так и вовне его. В обратном случае отключение одного-единственного провайдера может привести к недоступности сетевых ресурсов у значительной доли пользователей целой страны или региона, считают эксперты из Qrator Labs.

Власти же, в том числе Минкомсвязь, создают законодательную базу, которая обеспечит сосредоточение всего Рунета практически в «одних руках», к тому же точки обмена трансграничным трафиком решено отдать государству. Получается, вся создаваемая ранее инфраструктура, и без того работающая блестяще, расшатывается самим же государством, ставя под угрозу «целостность, устойчивость функционирования и безопасность российского сегмента сети Интернет», о котором оно на словах печётся, издавая подобные законы.

Операторы связи, а также эксперты при Правительстве России уже раскритиковали разработанный Минкомсвязью проект закона об инфраструктуре Рунета. Многие проблемы, озвученные в нём, они считают надуманными, а последствия от его принятия будут иметь, по мнению экспертов и отрасли, самые негативные последствия.

Кроме этого, власти планируют введение собственных сертификатов шифрования трафика, который, согласно требованиям «пакета Яровой», будет доступен для чтения ФСБ, что означает — в них просто будут вшиты бэкдоры». По мнению отраслевиков, данные «сертификаты» будут крайне уязвимы, и будут взломаны хакерами уже на заре своего появления.

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