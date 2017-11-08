Власти Казахстана хотят контролировать весь интернет в стране

Министр информации и коммуникаций республики Казахстан Даурен Абаев на пленарном заседании Мажилиса (нижней палаты Парламента страны) анонсировал введение системы контроля за публикациями в интернете:

«Самое главное в нашей работе — это контроль. Поэтому до конца следующего года мы внедрим автоматическую систему контроля, данная система будет контролировать весь интернет, проводить обзор информации в интернете. Конечно, для этого необходимо время, я уверен, что мы реализуем этот проект».

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Абаев также рассказал, что в 2017 году в стране заблокировали около трех тысяч сайтов.

«Есть у нас телевидение, газеты и огромный пласт интернета, а также огромное количество противоправного контента. У нас путают вещи «блокировка» и «уведомление», когда материал убирается. Только за этот год мы заблокировали около трех тысяч сайтов. Это тогда, когда противоправный по нашему законодательству контент не убирается», — объяснил Абаев.

С социальными сетями, по его словам, ведется другая работа.

«Наше министерство отправило порядка 270 тысяч уведомлений в паблики о том, что этот материал является противоправным, распространяет терроризм, экстремизм, порнографию и так далее. Появился материал в социальной сети, условно. Мы всю социальную сеть заблокировать не можем из-за одного материала, поэтому нам приходится обращаться в администрацию той сети с просьбой удалить конкретный контент», — добавил министр. Кроме того, Абаев рассказал о возможности анонимно пожаловаться на противоправный контент на сайте Министерства информации и коммуникаций.

Также министр разъяснил, какая информация в стране является тайной и можно ли [СМИ] писать об офшорах чиновников. По словам Абаева, есть запрет на публикацию банковских реквизитов, и согласовывать статьи об офшорах крупных чиновников не нужно, если «это в законодательстве о банковской тайне не предусмотрено». По словам министра, тайной для публичного освещения является все, что прописано как тайное в законодательстве. Кроме того, по его словам, есть информация для служебного пользования, которая также не подлежит освещению, даже если речь идет о государственном распределении налоговых сборов казахстанцев.

«Есть информация для служебного пользования. Не тайна, а для служебного пользования. Почему так — вопрос не ко мне, а к юристам», — отметил министр информации и коммуникаций республики Казахстан.

Кроме этого, власти собираются «вернуть в информационное поле страны» 1,5 миллиона казахстанцев, которые пользуются спутниковым телевидением.

«Вопрос касается информационной безопасности нашей страны. Сейчас порядка 600 тысяч семей пользуются так называемыми «серыми тарелками». В «серых тарелках» так называемая карта памяти, которая используется, там не зашиты казахстанские телеканалы. Получается где-то 1,5 миллиона человек находятся вне информационного поля Казахстана, точнее не смотрят казахстанские телеканалы и не знают, что происходит в Казахстане, по большому счету», — сказал Абаев.

Он объяснил, что граждане Казахстана и дальше могут пользоваться незарегистрированным спутниковым телевидением, так как никаких мер воздействия к потребителям не предусмотрено.

«Этот вопрос стоит остро по всему Казахстану. Мы выводим в правовое поле только людей, которые распространяют карты. Они действительно находятся вне правового поля Казахстана. Деньги через электронные платежи уходят, по нашей информации, даже на Кипр могут», — уточнил министр.

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