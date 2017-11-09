Смена позиции: Apple готова сотрудничать с ФБР в разблокировке смартфона «техасского стрелка»

Компания Apple предложила Федеральному бюро расследований (ФБР) помощь по делу Девина Келли, расстрелявшего на прошлых выходных 25 человек в Техасе, говорится в заявлении компании:

«Мы были шокированы и опечалены жестоким происшествием в Техасе. Наша компания немедленно связалась с ФБР после того, как узнала с их пресс-конференции во вторник, что следователи пытаются получить доступ к мобильному телефону. Мы предложили помощь и сказали, что ускорим наш ответ по всем юридическим запросам, которые они (спецслужбы) нам отправят».

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При этом Apple не заявила напрямую, что предоставит ФБР доступ к содержимому телефона Келли, сложности с доступом к которому озвучили федералы накануне.

«На данный момент мы не можем получить доступ к его телефону», — приводят СМИ слова спецагента ФБР Кристофера Комбса.

Специальный агент ведомства не стал называть модель устройства, заявив, что эта информация может помочь преступникам, которые захотят тоже купить подобный смартфон. По словам Комбса, специалисты пытаются получить доступ к гаджету, потому что не исключено, что он может содержать важные для следствия данные.

Позднее стало известно, что это был iPhone. По данным американских журналистов, ФБР не обратилась к Apple за помощью в течение 48 часов после происшествия. Стрелок Девин Келли использовал для разблокировки отпечаток пальца, и если за 48 часов он не пользовался телефоном, система потребует ввести код-пароль.

В Apple попросили ФБР официально направить юридический запрос, чтобы компания быстрее оказала помощь. По словам представителя компании, организации следовало обратиться в Apple сразу же, как только она получила телефон.

В феврале 2016 года Apple отказалась выполнять решение суда и предоставлять ФБР доступ к iPhone стрелка из Сан-Бернардино, убившему 14 человек. Глава компании Тим Кук заявлял, что если ФБР получит доступ к одному телефону, спецслужбы смогут проникнуть в любые устройства для отслеживания данных. Неясно, почему компания в этом случае поменяла своё отношение к проблеме разблокировки смартфонов преступников. Позже ФБР всё же получило доступ к айфону «стрелка из Сан-Бернадино», взломав его защиту.

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