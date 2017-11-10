10.11.2017
Россия готовит «закон Russia Today» против иностранных соцсетей
Ответными мерами РФ против давления властей США на госканал Russia Today может стать распространение закона «об иностранных агентах» на заграничные социальные сети

zakon protiv socsetey

Российские ответные меры после регистрации госканала Russia Today в качестве иностранного агента в США будут распространяться в том числе на социальные сети. Об этом заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов по итогам совещания руководителей фракций и профильных комитетов по проработке зеркальных мер в ответ на действия США в отношении RT и Sputnik:

«Мы не только проработаем предложения, но и комиссия, которая будет создана, проработает дальнейшие, более широкие механизмы, которые могут включать и социальные сети».

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Первый вице-спикер Думы Иван Мельников, в свою очередь, отметил, что российский закон об иностранных агентах расширят добавив в него пункт о средствах массовой информации.

Каким образом будут дополнены положения действующего закона, не уточняется, но спикер Госдумы Вячеслав Володин уже заявил, что примут поправки в кратчайшие сроки — в течение недели.

В России закон об иностранных агентах действует с 2012 года. По нему в Минюсте должны вставать на учет все некоммерческие организации, которые одновременно финансируются из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. После регистрации такие организации должны предоставлять регулярную отчетность.

Russia Today объявил, что намерен выполнить требование Минюста США и до 13 ноября встать на учет в качестве иностранного агента. Американский закон разработан прежде всего на иностранные лоббистские организации, но по нему также зарегистрирован ряд СМИ.

Роскомнадзор, в свою очередь, поспешил сообщить о разработке ряда мер отношении иностранных некоммерческих организаций (НКО) в случае притеснения российских СМИ за рубежом. Ведомство предложило разрешить блокировать по требованию Генпрокуратуры ресурсы иностранных НКО, которые в России признали нежелательными.

Возможно, россияне, как и весь остальной мир наблюдают очередной пример задействования так называемого «ситуационного законодательства», когда законы принимаются исходя из сиюминутной политической конъюнктуры, а не продиктованной временем и прецедентным опытом необходимости. Причём делается это в спешке и с грандиозным апломбом. Появление «закона RT» станет одним из самых ярких образчиков таких «ситуационных законов», когда действиями депутатов руководят не интересы избирателей, а сиюминутная политическая истерия.

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