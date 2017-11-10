Законность наложения штрафа на Telegram суд проверит в День Конституции

Мещанский районный суд Москвы 12 декабря проверит законность решения о назначении штрафа в размере 800 тысяч рублей компании Telegram Messenger LLP за отказ предоставить Федеральной службе безопасности (ФСБ) информацию о декодировании сообщений некоторых пользователей, сообщила пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

Напомним, компания Telegram Messenger LLP была признана мировым судьей виновной в административном правонарушении, предусмотренном частью 2.1 статьи 13.31 КоАП РФ (неисполнение организатором распространения информации в сети Интернет обязанности предоставлять в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений). На компанию был наложен штраф 800 тысяч рублей.

«Суд первой инстанции даже не стал проверять, располагает ли компания сведениями, интересующими ФСБ России. В мессенджере режим «секретных» чатов реализует шифрование, при котором лишь отправитель и получатель обладают общим ключом для пересылаемых сообщений. Сообщения в секретных чатах не дублируются на сервере компании и не расшифровываются администратором сервера. Таким образом, компания не могла исполнить данное требование ФСБ», — ранее прокомментировал решение суда адвокат Павел Чиков.

12 декабря будет рассмотрена жалоба представителей мессенджера, и эту информацию в своём Telegram-канале подтвердил адвокат «Агоры» Павел Чиков, отметив, что в базе московских судов при этом никаких сведений по делу не значится:

«Весьма отрадно, что открытый баттл ФСБ v. Telegram состоится именно в День Конституции России, чья статья 23 уверенно гарантирует каждому из нас право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграмных и иных сообщений. Так или иначе, записывайте тебе в блокнотики 12 декабря, вторник, сходить на судебный процесс в Мещанский районный суд Москвы. Защитниками Telegram выступят адвокаты Рамиль Ахметгалиев и Дмитрий Динзе».

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Отдельно от этой жалобы продолжает свою судебную тяжбу журналист Александр Плющев, который на днях обжаловал отказ Мещанского районного суда принять его иск к Федеральной службе безопасности (ФСБ) из-за её намерений получить информацию о декодировании сообщений в Telegram. Ранее он сообщил, что со своим коллегой Олегом Кашиным подаёт исковое заявление к ФСБ. Оба журналиста в своих исках просят столичный суд признать незаконными действия ведомства и обязать ответчика отозвать требование о предоставлении доступа к перепискам пользователей мессенджера.

«Я уже не первый год большую часть своего времени провожу не в России, и, поскольку моя работа связана с человеческим общением, живые разговоры с источниками и прочими собеседниками мне давно заменили мессенджеры, и прежде всего Telegram… И сейчас Федеральная служба безопасности, пользуясь своим особым положением в государстве, пытается нарушить наши права, вредя тем самым развитию всего общества, а если совсем утилитарно – то и технологий, экономики, то есть даже если подойти к вопросу с другой стороны, все равно окажется, что нарушены наши права», – заявлял тогда Кашин.

Первая попытка подачи иска Александром Плющевым закончилась неудачно — Мещанский районный суд Москвы принимать его отказался. «Судья Ирина Афанасьева сочла, что требование предоставить ФСБ доступ, в том числе и к моей переписке, никак не затрагивает мои интересы», ─ сказал журналист. В связи с этим Плющеву пришлось подать иск повторно.

Напомним, в конце сентября владелец Telegram Павел Дуров сообщил, что ФСБ оформили на мессенджер протокол об административном нарушении. Telegram проигнорировал «закон Яровой», который обязывает мессенджеры предоставлять информацию, необходимую для расшифровки сообщений. В середине октября по той же причине мировая судья судебного участка 383 Мещанского района Москвы Юлия Данильчик назначила разработчикам Telegram штраф в 800 000 рублей.

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