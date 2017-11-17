РосКомСвобода, Центр защиты прав СМИ, ОВД-Инфо и «Сова» подготовили обзор о правах человека

Британская правозащитная организация «Article 19», «PEN International», российские организации Центр защиты прав СМИ, ОВД-Инфо, информационно-аналитический центр «Сова» и РосКомСвобода подготовили совместный обзор UPR (Универсальный периодический обзор, УПО) о ситуации со свободой выражения мнений в России для рассмотрения на 30-ой сессии Рабочей группы в мае 2018 года.

В подготовленном вышеназванными организациями докладе подняты вопросы, связанные со следующими проблемами:

Использование законодательства для ограничения свободы мнений,

Свобода выражения мнений в интернете,

Свобода СМИ,

Безопасность журналистов,

Условия для существования и работы неправительственных организаций,

Право на мирные собрания,

Дискриминация по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности,

Свобода выражения мнений в Крыму.

При оглашении последнего обзора в 2013 году Россия получила множество рекомендаций относительно свободы выражения мнений, и ни одна из них не была реализована. Вместо этого власти приняли ряд ограничительных законов и проводили политику, которая серьёзно нарушает право на свободу выражения мнений — в частности, направленную против политической оппозиции и гражданского общества.

Что такое UPR?

Универсальный периодический обзор (УПО) представляет собой уникальный механизм обзора информации по правам человека во всех 193 государствах-членах ООН, который осуществляется раз в четыре года. УПО входит в структуру Совета по правам человека и предоставляет возможность каждой стране информировать о предпринятых ею мерах с целью улучшения положения в области прав человека, а также выполнять свои обязательства в данной сфере. УПО стремится гарантировать равный подход ко всем государствам во время анализа ситуации в области прав человека.

УПО был создан 15 марта 2006 года Генеральной Ассамблеей ООН на основании резолюции 60/251, учредившей Совет по правам человека. УПО является механизмом сотрудничества, который к октябрю 2011 года завершил обзор всех 193 государств-членов ООН. В настоящее время не существует ни одного подобного универсального механизма. УПО является постоянным напоминанием для государств о необходимости выполнения их обязательств и осуществления прав и основных свобод человека. Данный механизм призван достичь конечную цель, заключающуюся в улучшении положения в области прав человека во всех странах и борьбе с правонарушениями в любой точке планеты.

Положение в области прав человека в России также было оценено в рамках УПО. Информация по странам обновляется каждые 3-4 года. Целью УПО является улучшение положение в области прав человека во всех странах, что позволит изменить жизни людей по всему миру. УПО предназначено обеспечивать продвижение, поддержку и защиту прав человека на практике. Для достижения своей цели УПО дает оценку деятельности государств в области прав человека и принимает необходимые меры в отношении нарушений прав человека во всем мире.

На чем основывается проведение обзора?

Обзор проводится на основе следующих документов: 1) информация от соответствующего государства, подготовленной для обзора, которая может иметь форму “национального доклада”; 2) информация, содержащаяся в докладах независимых специалистов и групп экспертов в области прав человека, так называемых специальных процедур, договорных органов по правам человека, и других структур ООН; 3) информация, предоставленная другими заинтересованными сторонами, в том числе неправительственными организациями и национальными правозащитными учреждениями.

Как проводится обзор?

Происходит трехчасовой интерактивный диалог между рассматриваемым государством, странами – членами Совета и странами-наблюдателями. Обзор государств проводится во время заседания Рабочей группы по УПО.

Могут ли неправительственные организации (НПО) принять участие в процессе УПО?

НПО могут предоставить информацию, которая, по возможности, будет добавлена в доклад «других заинтересованных сторон», рассматриваемый во время обзора государства. Информация может касаться любого государства, принимающего участие в интерактивном диалоге во время проведения обзора в Рабочей группе. НПО могут присутствовать на сессиях Рабочей группы и выступать с заявлениями на регулярной сессии Совета по правам человека, во время которой рассматривается итоговый документ УПО.

О каких обязательствах в области прав человека идет речь?

УПО дает оценку выполнения государствами обязательств в области прав человека, закрепленных в следующих документах: (1) Устав ООН; (2) Всеобщая декларация прав человека; (3) инструменты в области прав человека, участниками которых является государство (договора в области прав человека, ратифицированные соответствующим государством); (4) добровольные заявления и обязательства государств (в том числе национальная политика в области прав человека и/или осуществленные программы); и, (5) международно-правовые инструменты в области прав человека.

Каков результат обзора?

После проведения обзора государства Рабочей группой назначенная «тройка» подготавливает итоговый документ при участии рассматриваемого государства и содействии Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Этот доклад, называемый “итоговым документом”, представляет собой доклад с кратким изложением хода обзора. Он включает в себя вопросы, заключения и рекомендации, сделанные государствами во время обзора, а также ответы рассматриваемого государства.

Участие РосКомСвободы

В настоящее время идёт подготовка к очередному обзору положения прав человека в России: доклад по стране должен быть составлен в феврале 2018 г., а его рассмотрение состоится в мае 2018 г. На 30-ой сессии рабочей группы.

Поскольку процедура УПО допускает участие третьих лиц, т.е. неправительственных организаций, РосКомСвобода приняла участие в составлении обзора состояния прав человека в России, который международная неправительственная организация «Артикль 19» направила Рабочей группе УПО. В обсуждении, составлении и актуализации обзора также приняли участие следующие организации: Центр защиты СМИ, ОВД-Инфо, Информационно-аналитический центр «Сова» и другие. Совместный доклад правозащитных организаций состоит из нескольких разделов: законодательство, используемое для ограничение свободы слова; изменения в цифровой среде, влияющие на свободу слова; слежка и запрет на анонимность в сети; свобода СМИ; запрет мирных собраний; дискриминация по признаку сексуальной ориентации и пола; свобода слова в Крыму.

РосКомСвобода, как и иные организации, принявшие участие в обсуждении и составлении обзора, выделили явный тренд на увеличение препятствий для свободного распространения информации в сети (расширение круга госорганов, уполномоченных принимать решения о блокировках, и увеличение списка категорий информации, ограниченных или запрещённых к распространению в России). В качестве одной из серьёзных проблем было выделено отсутствие эффективного механизма обжалования блокировок.

Роскомсвобода предоставила статистические данные по блокировкам сайтов в России, согласно которым самым активным “цензором” в сети стала Налоговая служба России, включённая в российскую систему блокировок в октябре 2015 г.

Помимо ряда опасных для Рунета законов (напр., закон Лугового, закон Яровой, запрета анонимайзеров и VPN), Роскомсвобода акцентировала внимание на громком деле “узника Тора” Дмитрия Богатова, который провёл несколько месяцев в заключении, а сейчас находится под домашним арестом, лишь из-за того, что он организовал выходной узел сети Tor. Именно через этот узел пользователь под псевдонимом “Айрат Баширов” опубликовал сообщения, которые Следственный комитет посчитал опасными для общественного порядка — но арестовали не автора, а администратора узла с идеальным алиби. Данный кейс ярко демонстрирует направленность политики госорганов против анонимности в сети и попытки ограничить право на анонимность, признанное ООН одним из основополагающих прав человека.

Таким образом, в обзоре были сформулированы следующие рекомендации в сфере свободы слова в сети:

Гарантировать интернет-пользователям прав на анонимное распространение и поиск информации в сети (т.е. Реформировать программу СОРМ таким образом, чтобы правоохранительные органы не имели прямого доступа к содержанию сообщений; отменить обязанность для операторов связи хранить данные о сообщения пользователей в течение 6 месяцев и предоставлять ключи для зашифрованного трафика, предусмотренные «законом Яровой», отменить закон о локализации персональных данных, отменить запрет на анонимайзеры);

Обеспечить свободное распространение информации путём реформирования законодательства и предотвращения произвольных и/или политические мотивированных блокировок интернет-сайтов;

Прекратить уголовное преследование интернет-пользователей по политическим мотивам, начатое под предлогом предотвращения экстремизма, терроризма, оскорбления чувств верующих и т.п.

Напомним, РосКомСвобода вместе с рядом правозащитных организаций присоединилась к жалобе в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о незаконных блокировках интернет-сайтов российскими властями. Изначально инициаторами жалобы стала «Международная Агора», представляющая в ЕСПЧ интересы Ассоциации интернет-издателей Владимира Харитонова, который пытался обжаловать в России положение закона о черном списке интернет-сайтов, допускающее их массовую блокировку и, не найдя справедливости у российского правосудия, дошел до Европейского суда. В рамках этой жалобы РосКомСвобода в октябре дала ЕСПЧ комментарий о правилах блокировки онлайн-контента в России и в мире, а также о фактически применяемых в нашей стране способах ограничения доступа к сайтам и неблагоприятных побочных эффектах от излишних блокировок.

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