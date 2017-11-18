Администратор выходной ноды Tor Дмитрий Богатов прошёл независимую экспертизу на детекторе лжи

Подозреваемый в призывах к терроризму и массовым беспорядкам администратор выходной ноды Tor и преподаватель математики Дмитрий Богатов прошёл независимую экспертизу на детекторе лжи. Как сообщает защита Tor-энтузиаста, комиссионное заключение было составлено 17 октября 2017 двумя специалистами высокой квалификации, а именно:

специалистом по диагностике лжи с использованием полиграфа, доктором-психологом, Президентом Ассоциации профессионалов в детекции лжи Барышевым О.В., имеющим опыт работы в данной области 17 лет, в частности — 7 лет в системе МВД,

проректором по науке Международной Академии исследования лжи, автором оригинальных техник полиграфных проверок учебных курсов, автором программно-технических разработок, научных и методических публикаций, монографий Молчановым А.Ю.

Результаты полиграфа подтверждают полную непричастность Дмитрия к совершенному преступлению.

По мнению адвокатов Богатова, следствие необоснованно тянет с ознакомлением защиты с заключением компьютерно-технической экспертизой, несмотря на то, что результаты были готовы ещё пару месяцев назад. Указанная экспертиза, считает защита Дмитрия, могла бы поставить окончательную точку в сомнениях следователей по поводу его причастности к преступлению. Причём в начале октября следователь Ревяков сам предложил Богатову пройти исследование на полиграфе. После некоторых раздумий Дмитрий все же решился добровольно пройти подобное комплексное психофизиологическое исследование с использованием полиграфа.

Адвокат Богатова, юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян напомнил об уже имеющихся видеодоказательствах невиновности его подзащитного, а также сообщил о подаче своим коллегой Алексеем Тепцовым ходатайства о приобщении к делу результатов исследования на полиграфе:

«Ходатайство о приобщении к уголовному делу результатов исследования было заявлено адвокатом Тепцовым 14 ноября 2017. Сегодня последний день принятия решения со стороны следствия по поводу заявленного ходатайства. До настоящего времени ответа так и не поступило. Но напомню, что изменения внесенные в УПК РФ в апреле 2017 года минимизируют незаконные действия следователей по своему усмотрению принимать или не принимать доказательства добытые стороной защиты и указанное доказательство безусловно должно быть приобщено к материалам уголовного дела. Нами уже было представлено ранее железобетонное алиби, что в момент совершения преступления Дмитрий не находился у компьютера (видео с камеры наблюдения, логи помещения спортзала) и не мог размещать какие-либо посты. Специалисты-психологи с использованием современного оборудования, по-сути, подтвердили, что Дмитрий не врёт и он не имеет никакого отношения к тому, в чем его обвиняют сегодня. Мы уверены, что это будет ключевым аргументом для принятия скорейшего решения о прекращении уголовного преследования в отношении Богатова».

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По словам самого Богатова, процедура прохождения полиграфа — не из лёгких: «Это достаточно длительная и изнурительная процедура, которая заняла много часов. Я ожидал, что мне будут задавать вопросы, на которые нельзя ответить однозначно «да» или «нет», но перед этим вопросы обсуждаются, пока я не соглашусь, что на него есть однозначный ответ. Такие обсуждения занимают достаточно много времени, но в целом процедура куда менее неприятная, чем поход к зубному».

Напомним, в конце октября по ходатайству следствия Пресненский суд Москвы продлил срок домашнего ареста московского математика до 31 января 2018 года. Следователь мотивировал ходатайство тем, что по уголовному делу для проведения экспертизы требуются квалифицированные компьютерные познания, а также необходимо дополнительно назначить еще ряд экспертиз. По мнению Саркиса Дарбиняна, это говорит о том, что никаких значимых и надёжных доказательств вины Богатова у следователей нет, и они просто тянут время для того, чтоб понять — определять ли обвинительное заключение, либо всё-таки признать очевидное и вынести постановление о прекращении уголовного преследования в отношении него.

Дмитрий Богатов – преподаватель математики, энтузиаст, который держал «выходной узел сети Tor» и был арестован силовиками по абсурдным обвинениям — следователи утверждают, что в марте 2017 года с его IP-адреса на форуме системных администраторов sysadmins.ru оставляли «экстремистские комментарии». Богатов свою вину отрицает. Он настаивает на том, что в момент публикации комментариев не был за компьютером, а его сетевой адрес мог высветиться для любого из пользователей данного браузера-анонимайзера. В защиту математика была развёрнута кампания #freebogatov, к которой присоединились многие международные организации, известные политические деятели и гражданские активисты.

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#FreeBogatov

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