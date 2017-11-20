Совет Федерации рассмотрит замечания СПЧ к закону «о СМИ-иноагентах»

После принятия Госдумой сразу во втором и третьем чтении законопроекта «о СМИ — иностранных агентах» в качестве «зеркальной меры» на принуждение зарегистрироваться российским госресурсам Russia Today и Sputnik иноагентами в США, Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) подготовил проект экспертного заключения на законопроект, в котором обнаружился ряд существенных недостатков.

В частности, в СПЧ обратили внимание на то, что проект закона не предусматривает иных оснований для признания иностранного средства массовой информации выполняющим функции иностранного агента, кроме наличия финансирования из иностранных источников. «Однако совершенно очевидно, что любое иностранное СМИ финансируется именно из иностранных источников (доходы от рекламы, подписки, продажи прав и т. д.). Следовательно, любое иностранное СМИ может быть признано выполняющим функции иностранного агента совершенно произвольно, по решению Министерства юстиции Российской Федерации», — опасаются авторы документа.

В нем также указывается на невозможность возлагать на СМИ-иноагенты обязанности, предусмотренные законом о НКО- иноагнетах, «поскольку иностранные лица, «распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы», могут быть не только некоммерческими организациями, но также физическими лицами и коммерческими организациями, постольку регулирование их деятельности выходит за пределы предмета регулирования закона об НКО».

В проекте экспертного заключения также указывается на процедурные нарушения при принятии Госдумой законопроекта. «В первом чтении (законопроект) предусматривал внесение изменений только в статью 15.3. Закона об информации. Однако в ходе подготовки проекта ко второму чтению существенным образом были изменены не только его наименование, но и концепция», — указывается в документе. По мнению его авторов, для кардинального изменения концепции в соответствии Регламентом Госдумы, следовало сначала вернуть законопроект в первое чтение, чего, однако, сделано не было. «С учетом изложенного, Совет рекомендует отклонить федеральный закон «О внесении изменений в статьи 10.4. и 15.3. Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статью 6 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» и вернуть его в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации для устранения выявленных недостатков», — говорится в проекте заключения СПЧ.

По мнению члена совета Ильи Шаблинского, новый закон ухудшит положение иностранных СМИ и является «очередным шагом в советскую эпоху». Понятия из одного закона депутаты решили использовать в сфере применения другого, добавляет член СПЧ Александр Верховский: «Понятие иностранного агента включает и политическую деятельность, и иностранное финансирование. В данном законе говорится только про иностранное финансирование, а под этот критерий подпадают все иностранные СМИ».

Расширительные нормы этого закона «подвешивают» любое СМИ, а правоприменение в дальнейшем может быть таким же, каким было применение закона об НКО — иностранных агентах, считает политолог Алексей Макаркин: «Когда принимали закон об НКО — иностранных агентах, говорили, что под него попадут несколько организаций. Однако через несколько лет в реестре оказались уже фонд «Династия» и «Левада-центр». С новым законом можно пойти по тому же маршруту — сейчас говорить, что это зеркальные меры, а потом — что закон есть закон».

Подобное мнение высказывали эксперты в области права сразу после принятия законопроекта Госдумой.

Интерпретировать новую поправку в закон «Об информации» можно предельно широко. В тексте говорится, что «иностранным агентом» теперь может быть признано любое «юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, или иностранная структура без образования юридического лица, распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы». Проще говоря, достаточно соответствовать всего двум параметрам: находиться за рубежом (как юрлицо или «иная структура») и получать деньги или иное имущество от иностранцев (госорганов или обычных граждан). Получается, иноагентами в скором времени могут оказаться «Радио Свобода», CNN, Deutsche Welle, «Голос Америки», «Русская служба Би-би-си» и многие другие СМИ.

Странность в том, что под определение нового закона могут попасть любые распространители информации, например, зарубежные видеоблоги или порталы, вещающие на Россию, включая сам канал RT. Как отмечает директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова, «иная структура» — термин неюридический, но, судя по логике Госдумы, речь все-таки не идет о признании «иностранными агентами» отдельных граждан, будь то иностранные корреспонденты в России или же россияне, работающие на зарубежные издания.

Выдавать ярлык «иноагента» Минюст, по всей видимости, будет избирательно, ссылаясь на негласные основания. Ни о каком критерии вроде «политической деятельности» речи не идет, и это существенно отличает российскую поправку от американского закона об «иностранных агентах», который был применен к RT.

«Закон настолько нелогичен, что применять его в том виде, как он написан невозможно, поэтому признавать «иностранными агентами» будут выборочно, исходя из критерия «этих любим, а этих нет». Ведь если применять закон дословно, то иноагентами нужно признать СМИ всех стран мира, кроме российских. Но никаких госресурсов не хватит такой реестр вести», — объясняет Галина Арапова.

Даже в отечественной версии закона для НКО признать организацию, которая не занимается политической деятельностью, «иностранным агентом» нельзя. Конечно, в итоге Минюст начал считать политической деятельностью все подряд, даже обращение в госорганы, но так или иначе исключения были прописаны в законе. Теперь их нет. Значит, Минюст может потребовать от Reuters или «Медузы» зарегистрироваться в качестве иноагента в любой момент, и оспорить предписание будет практически невозможно.

«Решение любого органа власти можно оспорить в суде, но эффективность этого будет никакая, потому что признание «иностранным агентом» как НКО, так и СМИ — это политическое дело. Перспективы оспорить решение Минюста в российском суде я не вижу», — говорит Арапова.

Что предписано «иностранному агенту» и что будет, если не соблюдать законодательство?

К признанным «иностранными агентами» СМИ будут применяться положения, предусмотренные законом «О некоммерческих организациях» для НКО-иноагента. Значит, зарубежные СМИ обяжут предоставлять Минюсту отчет о своей деятельности раз в квартал, заказывать раз в год у независимых компаний аудит и указывать на своих материалах — статьях, видео, фотографиях — что они изготовлены «иностранным агентом».

Если зарубежное СМИ после предписания Минюста откажется регистрироваться как иностранный агент, то по закону ему придется платить штрафы. Директор Центра защиты прав СМИ уверена, что заставить американские, грузинские, шведские и другие зарубежные СМИ выплачивать штрафы вряд ли получится. Из-за отсутствия международных договоров о взаимопомощи между Россией и многими другими странами положение российского закона иностранные издания смогут просто игнорировать. Единственная возможность «наказать» зарубежные СМИ за неисполнение нового закона — заблокировать их на территории Российской Федерации.

В чём отличие российского закона от американского?

Российский закон об иностранных агентах российские разработчики называли «калькой» с американского, однако это не совсем так. Акт США, ставший после внесения в него изменений в 1960-е годы уже менее одиозным, дает «иностранным агентам» гораздо больше прав. Так, сам термин «пропаганда», использовавшийся в ранней версии закона, заменен на более нейтральный «информационные материалы».

Собственно, все тонкости и кроются в терминологии. Формально и американский, и российский законы оперируют понятием «агент иностранного принципала». Однако даже включенные в список российские организации отмечают, что словосочетание «иностранный агент» в русском языке носит заведомо негативный характер, так как подразумевает шпионскую деятельность.

Как и в США, в российском законодательстве говорится, что иностранными агентами должны регистрироваться те организации, что ведут «политическую деятельность». В Америке такая формулировка почти автоматически подразумевает деятельность лоббистов — юридических или консультационных компаний, продвигающих через федеральные, региональные и муниципальные законодательные органы власти законы, выгодные их клиентам.

В российском правовом поле лоббистская деятельность формально не существует, да и на практике носит крайне ограниченный характер в силу разных причин. В этой связи определение политической деятельности размывается, и под ней подразумевается весьма широкое понятие вплоть до организации публичных дискуссий. Так, например, иностранными агентами в России были признаны «Мемориал» и «Трансперенси Интернейшнл» и даже фонд «Династия» за публикации материалов, носящих общественно-политический характер.

Но при этом избирательность правоприменения законов об иностранных агентах наблюдается и в России, и в США.

Ещё не успели остыть после нажатия кнопки голосования в Госдуме, Министерство юстиции России начало рассылать письма некоторым СМИ с угрозами ограничения их деятельности из-за того, что у них выявлены «признаки выполнения функций иностранного агента».

Наш телеканал получил письмо от Минюста РФ о "возможном ограничении деятельности" в Россииhttps://t.co/2J6LUXsgVY pic.twitter.com/29U2HQTDY4 — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) November 15, 2017

Такие письма получили телеканал «Настоящее время», «Радио свобода» и «Голос Америки».

«Доводим до вашего сведения, что в ближайшее время в законную силу могут вступить поправки в законодательство РФ, принятые во втором и третьем чтениях Государственной Думой, в соответствии с которыми предусмотрена возможность признания иностранных средств массовой информации, действующих на территории Российской Федерации, иностранными агентами», — говорится в документе.

Документ был направлен ведомством через несколько часов после принятия закона Госдумой, несмотря на то, что он еще не принят Советом Федерации и не подписан президентом, а следовательно, не вступил в силу.

Какова реакция Совета Федерации на требование СПЧ?

В СовФеде готовы рассмотреть обращение президентского совета по правам человека, который ранее обнаружил существенные недостатки в законопроекте, приравнивающем зарубежные СМИ к так называемым «иностранным агентам». Об рассказал председатель комитета по конституционному законодательству верхней палаты российского парламента Андрей Клишас.

По его словам, в Совете Федерации еще не получили письма от СПЧ, но если оно поступит до заседания комитета во вторник, то будет обязательно рассмотрено при обсуждении законопроекта о СМИ-иноагентах.

15 ноября Государственная дума России единогласно приняла внесенные в законодательство поправки, позволяющие причислять зарубежные СМИ к так называемым «иностранным агентам». Причём внесение поправок, как и само голосование проходили в заметной спешке. Власти утверждают, что это сделано в ответ на регистрацию в США «иноcтранным агентом» финансируемого российскими властями телеканала RT.

По информации Минюста РФ, сейчас рассматривается вопрос о признании иностранными СМИ, выполняющими функции иностранного агента, зарегистрированных в США средств массовой информации: «Голос Америки», «Кавказ. Реалии», «Крым. Реалии», «Сибирь. Реалии», регионального проекта «IdeL. Реалии», телеканала «Настоящее Время», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС)», татаро-башкирской службы «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi), проекта «Фактограф».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 17 ноября отметила, что новый закон не распространяется на российские СМИ. «Эта мера не может быть распространена на российские средства массовой информации, в том числе на российские средства массовой информации с иностранным участием. Такие средства массовой информации не подпадают под действие федерального закона», — указала она со ссылкой на разъяснения Минюста РФ. Захарова подчеркнула, что закон о СМИ-иноагентах создает инструмент для ответа в случае репрессивных действий в отношении российских средств массовой информации, если их не будут закрывать за границей, то и иностранные СМИ будут работать в РФ как и всегда.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода выступили по поводу принятия законопроекта и получения письма из Минюста с официальным заявлением, в котором подчеркивается, что условия работы российских журналистов в США и американских – в России существенно различаются. Журналисты медиакорпорации в России подвергаются оскорблениям и даже становятся жертвами нападений, указано в заявлении. Кроме того, телеканал RT распространяет свою информацию в США свободно, в то время как Радио Свободная Европа/Радио Свобода в России не имеет доступа к кабельным сетям. С 2012 года вследствие изменения российского законодательства Радио Свобода вынуждено было прекратить радиовещание в Москве.

С критикой законопроекта о СМИ – «иностранных агентах» выступили ОБСЕ и международные правозащитные организации.

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