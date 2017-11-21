Попытка «негласного наблюдения» за телёнком обернулась уголовным делом

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ (незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации)», — сообщается на сайте местного СК.
По версии следствия, в конце январе 2017 года обвиняемый для использования в личных целях заказал в одном из интернет-магазинов с доставкой из Китая многофункциональное устройство «Мини А8», предназначенное для передачи акустической информации из контролируемого помещения, которое запрещено к свободному обороту на территории РФ в связи с наличием признаков отнесения к специальным техническим средствам для негласного получения информации.
«Мужчина был задержан в помещении Почты России в с. Лопатки Лебяжьевского района при получении почтового отправления в ходе проведения сотрудниками УФСБ России по Курганской области оперативных мероприятий. Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — рапортуют следователи.
В этой ситуации попыталось разобраться уральское издание Znak, выяснившее, что житель Лопаток Евгений Васильев — отец четверых детей и инвалид третьей группы, вместе с семьёй живёт подсобным хозяйством, а GPS-трекер он заказал, чтобы вести слежку… за собственным телёнком.
«Я выписывал GPS-трекер на AliExpress. И от того, к чему это привело, пребываю в шоке. У меня нет денег на адвоката, мне назначили дежурного адвоката, и даже он был в недоумении, — рассказывает Васильев подробности своего дела. — У меня была цель — купить GPS-ошейник для животных. Такие ошейники, бывает, вешают охотничьим собакам. Но мне он нужен был не для собаки. Дело в том, что у меня астма, с каждым годом становится все хуже. Коровы у меня в табун ходят, а есть еще теленок, который, бывает, убегает. Я иногда езжу в Курган в больницу и возвращаюсь поздно вечером, потом с астмой бегать его искать мне тяжело. И вот я задался целью купить такой ошейник. Но они дорогие, поскольку идут в комплекте с навигатором, нам не по карману. У меня есть ноутбук, и я хотел просто купить эту «коробочку» и повесить ему на шею, чтобы хотя бы примерное направление отслеживать и не потерять его».
Также Васильев жалуется, что он и предположить не мог о том, что совершает незаконную сделку:
«AliExpress — законный сайт? Законный. Посылку я получал через почту, оплачивал через Сбербанк. Что здесь незаконного? Что за «СТС»? Как я мог определить, что оно им является, если я не эксперт?
…«Вот, у тебя был умысел кого-то прослушать!». Кого прослушать в деревне? Это во-первых. Во-вторых, «жучки», которые мы видим по телевизору, маленькие. А что это за «жучок» размером со спичечный коробок, который сразу в глаза бросается? К тому же там стоит сим-карта, которая оформляется на паспорт».
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Сам себя Васильев преступником не считает, тем более, что, по его словам, по НТВ он видел передачу с обзором GPS-трекеров, где ведущие описывали данные устройства с положительной точки зрения, поэтому он и предположить не мог, что заказывая трекер, совершает уголовное преступление.
Также весьма интересы обстоятельства его задержания. Заказ был оформлен в январе текущего года, но посылка где-то пропала. Через 2 месяца с момента заказа продавец на сайте сказал ему, что о статусе своего заказа он может узнать на почте. Но в почтовом отделении сказали, что ничего нет, и Васильев уже махнул на заказ рукой — «300 рублей не такие большие деньги». А в конце сентября ему позвонил почтальон и сказал, что посылка пришла. На почте ему вручили пакет, попросили вскрыть и посмотреть, а также подтвердить — та ли это посылка, что он потерял. Васильев заказ подтвердил, и уже на выходе с почты его ждали сотрудники ФСБ, участковый полицейский, глава администрации и его шофёр — как понятые. На почте он дал все пояснения, затем по просьбе силовиков привёз их домой, показав на компьютере историю заказов.
Напомним, это не первый случай, когда россияне попадают впросак из-за покупки «шпионских» гаджетов. Только за этот месяц несколько наших граждан были оштрафованы или попали под следствие:
Как видим, случаи с попаданием россиян по незнанию под статью 138.1 уже приобретают массовый характер. Предполагаем, что это происходит не из-за неожиданно возникшего у россиян желания следить друг за другом, а вследствие определённых обстоятельств — в частности, случай с жителем села Лопатки Евгением Васильевым демонстрирует избыточность применения данной статьи. То же самое может случиться с людьми, которые беспокоятся за своих детей или движимое имущество, путь которых в случае пропажи или похищения можно будет отследить только с помощью подобных технических средств. Поэтому регулирующее этот вопрос законодательство, на наш взгляд, необходимо серьёзно пересмотреть. Тем более, как правильно заметил Васильев, во всём мире пет-трекеры (pet-tracker) — явление распространённое, и предложения для собаководов и фермеров включают большой спектр устройств — от простых трекеров-ошейников до дронов и заряжающихся от солнца GPS-трекеров. Ещё один интересный факт — использование подобных трекеров ещё четыре года назад не считалось чем-то преступным.
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