Федеральная комиссия по связи США готова к отмене сетевого нейтралитета

Глава FCC Аджит Пай выступил с заявлением, в котором высказался за пересмотр ряда законов, принятых администрацией прежнего Президента США Барака Обамы, которые запрещают высокоскоростным интернет-провайдерам блокировать или замедлять доступ к сайтам. Эти правила также запрещали компаниям брать с клиентов дополнительную плату за качественные трансляции и другие сервисы. По мнению некоторых экспертов, данное предложение — борьба титанов связи, таких как AT&T и Verizon, против интернет-гигантов Google и Amazon. Интернет-компании предупредили, что откат может сделать телекоммуникационные компаний мощным распределителем потока информации и развлечений. Телекоммуникационные компании утверждают, что существующие правила не позволяют им предлагать клиентам более широкий выбор услуг в высших и низших ценовых сегментах.

«По моему предложению, федеральное правительство прекратит микроуправление Интернетом, — сказал Пай. — Вместо этого FCC просто сможет потребовать, чтобы работа интернет-провайдеров стала полностью прозрачной: чтобы потребители могли купить план обслуживания, который бы максимально подходил им, а предприниматели и представители малого бизнеса смогли бы получить доступ к технической информации, необходимой им для внедрения инноваций».

Крупные компании, которые предоставляют доступ в Сеть, годами боролись против существующих правил. Согласно новому плану, провайдеры услуг широкополосного доступа, смогут блокировать доступ, замедлить или ускорить предоставление данных для своих клиентов.

«Эта мера позволит вернуть широкополосную связь в США, к нормативному режиму, который подчеркивает роль частных инвестиций и инновационной деятельности в борьбе с неуклюжим государственным вмешательством», — сказала Джоан Марш, вице-президент компании AT&T.

Такие крупные интернет-компании, как Google и Facebook, утверждают — предложение об отмене прежних правил позволит крупным телекоммуникационным компаниям оказаться в крайне выгодном положении, что даст им возможность брать с клиентов плату за доступ к одним сайтам, но замедляя скорость доступа к другим. Существующие правила были написаны для предотвращения подобных случаев, и ознаменовали появление политики так называемого «сетевого нейтралитета».

Пользователи интернет-компаний ждут повышения расходов — например, если они захотят получить качественный доступ к популярным веб-сайтам вроде Netflix, функционирование которых зависит от скорости соединения потокового видео. Netflix, в свою очередь, выступил против предложения господина Пая. В целом интернет-компании, такие как Google, Facebook, Amazon и другие высокотехнологичные сервисы предложение главы FCC ожидаемо оценивают негативно, называя это «концом сетевого нейтралитета».

Однако правила ещё не вступили в силу и дискуссия вокруг этого вопроса продолжается.

Интернет-эксперт, создатель «ЗаТелеком» Михаил Климарёв, который следит за этим процессом с «самых истоков», не уверен, что общественное мнение будет на стороне FCC и операторов, а также напоминает, что ещё ничего не решено — противостояние между интернет-компаниями и операторами не закончено:

«Тем временем, в США начался новый виток войны операторов связи и операторов контента. Та самая Net Neutrality. Я считаю долгом прокомментировать, ибо за войной по «сетевому нейтралитету» слежу довольно давно и кое-в-чем разобрался.

1. Председатель FCC Аджит Пай выступил не со свершившемся фактом, а с заявлением начала нового витка дискуссии. Никто пока «сетевого нейтралитета» не отменил.

2. Его аргумент не регулировать Сеть, а с точностью до наоборот — дерегулировать. Типа, рынок сам все расставит по местам. Та самая «невидимая рука».

3. Очевидно, что дискуссию лоббируют крупнотелекомы. Которые считают, что их «несправедливо обошли» всяческие поставщики «тяжелого контента», типа Netflix, Google со своим Youtube и прочие Facebook. Претензия заключается в простом «они не делятся», ибо несколько сервисов загружают сеть в полку, а остальные, типа, страдают.

4. Концепция «сетевого нейтралитета» была продвинута еще в самом начале президентства Обамы, который был демократом. Поскольку Трамп — республиканец, крупнотелекомами делаются попытки ситуацию откатить. Суть же заключается в том, что операторы должны быть операторами и никак не вмешиваться в пользовательские данные, даже если «они технически могут»

5. Не все операторы поддерживают лобби AT&T и Verizon. Например, T-Mobile — против. Это потому, что, на самом деле, всем пофиг на «сетевую нейтральность». Но не пофиг на конские доходы от телевизора, которым ОТТ-сервисы составляют нехилую конкуренцию. ARPU платного телека в США находится в районе 100 баксов, кстати. Собственно, против «сетевой нейтральности» и выступают конторы, у которых сильный бизнес в этом сегменте. Те, у которых телека нет — ржут и стебаются. Но при этом движняк Cord Cutters (гугл ит) набирает обороты и у американского кабельного ТВ просто дикий отток.

6. Не уверен, что общественное мнение на стороне оператров. Ну, потому что на противоположном конце — Apple, Google, Facebook, Amazon. И надо сказать, что AGFA — это довольно мощная социальная сила, имеющая серьезное влияние на аудиторию. При этом, AGFA американский обыватель любит, а вот операторов связи — нет. Об этом показывают всяческие отчеты с исследованием NPS.

ВЫВОД: перестаньте читать совеццкую прессу. Там слишком много лапши, которую вешают на уши обывателям».

Тем временем, в США начался новый виток войны операторов связи и операторов контента. Та самая Net Neutrality…. https://t.co/otSoAkPRrd — Michael Klimarev (@wanderer_from) November 22, 2017

Напомним, намерение властей США отменить сетевой нейтралитет были встречены протестами как со стороны пользователей, так и крупных технологических компаний. В июле этого года миллионы людей по всему миру, не только в Америке, начали акцию «Битка за интернет».

За сохранение сетевого нейтралитета выступили Amazon, Facebook, Google, Mozilla, Twitter, Reddit, Kickstarter, Vimeo, BitTorrent, Snapchat и даже PornHub. Несмотря на первоначальное нежелание участвовать в этой акции, в конечном итоге к протесту присоединился канал Netflix. Tor Project также призывал всех присоединяться к кампании: «Это битва за будущее Интернета. Присоединяйтесь к нам». Данную инициативу поддержал всемирно известный британский актёр и комик Стивен Фрай («Шерлок Холмс: Игра теней», «V значит вендетта», «Шоу Фрая и Лори») — его пост в Твиттере собрал больше 8 тысяч ретвитов и 12 тысяч лайков.

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