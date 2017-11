У Википедии появилось представительство в Tor

В июне текущего года сотрудники Wikipedia анонсировали создание «тёмной» версии популярной онлайн-энциклопедии, доступную через Tor Browser, чтоб ресурс стал доступен в странах, где интернет подвергается жёсткой фильтрации со стороны властей. Однако, не дожидаясь «официального» открытия Wiki в сети Tor, дарквебную версию сайта запустил специалист по кибербезопасности, бывший сотрудник Facebook Алек Маффетт (Alec Muffett), приложивший руку к запуску «луковой» версии Фейсбука, и создавший также инструмент для генерации подобных сайтов — Enterprise Onion Toolkit, которым в конце октября воспользовалась газета The New York Times.

1/ As an experiment, I've set up a Wikipedia Onion Site at: https://t.co/NhGD8w3nSU — I'll keep it running for a few days. pic.twitter.com/KMlF8k3snS

— Alec Muffett (@AlecMuffett) November 23, 2017