У Википедии появилось представительство в Tor

В июне текущего года сотрудники Wikipedia анонсировали создание «тёмной» версии популярной онлайн-энциклопедии, доступную через Tor Browser, чтоб ресурс стал доступен в странах, где интернет подвергается жёсткой фильтрации со стороны властей. Однако, не дожидаясь «официального» открытия Wiki в сети Tor, дарквебную версию сайта запустил специалист по кибербезопасности, бывший сотрудник Facebook Алек Маффетт (Alec Muffett), приложивший руку к запуску «луковой» версии Фейсбука, и создавший также инструмент для генерации подобных сайтов — Enterprise Onion Toolkit, которым в конце октября воспользовалась газета The New York Times.

1/ As an experiment, I've set up a Wikipedia Onion Site at: https://t.co/NhGD8w3nSU — I'll keep it running for a few days. pic.twitter.com/KMlF8k3snS — Alec Muffett (@AlecMuffett) November 23, 2017

Дарквеб-версия энциклопедии не имеет «официального» статуса — она является продуктом доброй воли Маффетта, который пообещал, что домен просуществует несколько дней. Дальнейшая судьба «тёмного» домена зависит от поддержки wiki-сообщества.

Во многих частях мира использование Википедии считается само собой разумеющимся — порой даже создаются специальные аккаунты в Twitter, которые отслеживают процесс редактирования свободной энциклопедии государственными служащими. Однако в некоторых странах, таких как Турция или Сирия, использование Wikipedia может вызывать некоторые трудности или даже представлять опасность, особенно для редакторов. Например, в Турции энциклопедия блокируется с тех пор, как власти ограничили доступ к сайту после ареста ряда диссидентов и неудавшегося государственного переворота. Сирийско-палестинский цифровой активист и редактор Wiki Бассель Хартабиль (Bassel Khartabil), со слов его семьи, был тайно казнён сирийским правительством. Чтобы сделать использование Wikipedia безопасным для пользователей, подверженных риску, Алек Маффетт и запустил экспериментальный сервис в «тёмной» сети.

«Я бы хотел продемонстрировать людям уже не просто какой-то абстрактный опыт, — рассказывает разработчик. — И я буду рад, если Wikimedia предложит свое решение или воспользуется готовым. С моей стороны важно продемонстрировать концепт». Сервис открывается через систему прокси-серверов Tor, позволяющую анонимно пользоваться Сетью и выходить в дарквеб. Сайт доступен только для чтения, править статьи в нем нельзя.

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