«Я не люблю, когда мои читают чаты, заглядывая мне через плечо»

В скором времени подглядывание в чужую переписку на смартфоне в метро или общественном транспорте будет разоблачаться в одно мгновение. На следующей неделе на конференции Neural Information Processing Systems, которая пройдёт в калифорнийском Лонг-Бич, исследователи из компании Google Хи Чжун Рю (Hee Jung Ryu) и Флориан Шрофф (Florian Schroff) намерены представить проект, который они называют электронным защитником экрана. С его помощью телефон Google Pixel, используя фронтальную камеру и систему систему управления движениями глаз, сможет определять, что в экран смотрит кто-то кроме владельца устройства и предупредить хозяина соответствующим сообщением. Данное ПО использует машинное обучение и действует в режиме реального времени.

В опубликованном исследователями видео видно, как переписка в мессенджере Google Hangouts неоднократно прерывается, когда передняя камера на смартфоне обнаруживает незнакомых людей, смотрящих на экран. Лицо незнакомца выделяется красной рамкой, а возле нижней части лица появляется радужная полоса, чтобы пользователь точно заметил предупреждение. Также на экране появляется уведомление «A STRANGER IS LOOKING ALERT!!!».

В настоящее время технические подробности работы данной функции неизвестны. С уверенностью можно сказать только то, что программное обеспечение способно распознавать лица и отслеживать положение глаз людей, не являющихся владельцами устройства.

По словам разработчиков, система способна стабильно работать при различных уровнях освещения и позициях головы незнакомцев. Системе требуется 2 миллисекунды для обнаружения каждого человека, 47 миллисекунд для распознавания лиц и в среднем 115 миллисекунд для обнаружения лица, смотрящего на экран.

Технология будет представлена на конференции Neuro Information Processing Systems (NIPS), однако в настоящее время она представляет собой скорее научный проект, нежели полноценную функцию.

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