Европейский суд ограничил британский «Закон ищеек»

В Investigatory Powers Act («закон ищеек») были внесены изменения в рамках выполнения требований Европейского суда по части полномочий британских правоохранительных органов. Согласно подготовленному Министерством внутренних дел Великобритании документу, высшие полицейские чины Великобритании потеряют право самостоятельно санкционировать доступ к личным телефонам и истории интернет-просмотров граждан — право подать запрос на доступ к данным о коммуникациях в будущем будет распространяться только на преступления, влекущие тюремное заключение сроком не менее шести месяцев.

По словам британских политиков, поправки в закон были внесены согласно решению Европейского суда, постановившему, что «общее и неизбирательное хранение» данных о персональных коммуникациях «не может считаться законным в демократическом обществе». Однако поправки не распространяются на деятельность организаций, занимающихся вопросами национальной безопасности, таких как Центр правительственной связи (GCHQ), MI6 и MI5, поскольку национальная безопасность находится вне юрисдикции ЕС.

Европейский суд постановил, что массовый сбор данных о коммуникациях не может носить «общий и неизбирательный» характер и «не может считаться оправданным в демократическом общества». Массовый сбор является законным, только если он подкреплен гарантиями, например, разрешением суда, и только с целью борьбы с серьезными преступлениями, такими как терроризм.

В соответствии с принятыми поправками, запросы на получение доступа к данным о коммуникациях будут рассматриваться новым органом, Управлением по авторизации сбора данных о коммуникациях (Office for Communications Data Authorisation). Доступ к данным о коммуникациях будет предоставляться только в случае расследования серьезных преступлений, предусматривающих в качестве наказания не менее шести месяцев тюремного заключения. Помимо этого, требования по хранению и предоставлению доступа к данным о коммуникациях не распространяются на сферу здравоохранения, сбора налогов и регулирования финансовых рынков.

Под понятие данных о коммуникациях подпадает информация о том, кто, где, когда, каким образом и кому позвонил, отправил текстовое сообщение, электронное письмо или посетил web-страницу, однако оно не распространяется на содержимое разговоров и переписок.

Правозащитная организация Liberty назвала уступки, на которые готовы пойти власти, «полусырыми». Старший адвокат организации Силки Карло (Silkie Carlo) считает, что министры продолжат менять законы и постараются при этом делать вид, что они прислушиваются к обществу. «Мы с самого начала предупреждали правительство о том, что авторитарные полномочия вести слежку, прописанные в «законе ищеек», сразу были незаконными. Это весьма странно, что только через год после принятия сомнительного закона министры инициировали публичную дискуссию с просьбой помочь им привести Investigatory Powers Act в соответствие с основными правами граждан», — отметил Карло.

Investigatory Powers Act («Акт о полномочиях следствия», иногда Snoopers’ Charter — «закон ищеек») — акт, изначально предложенный Терезой Мэй, прошедший обе палаты британского парламента и санкционированный Королевой 29 ноября 2016 года. Данный закон под предлогом необходимости борьбы с терроризмом наделяет ряд спецслужб широкими возможностями по слежке за подданными, в том числе правом взламывать телефоны и компьютеры, массово собирать персональные данные, и т. п. В соответствии с данным законом все провайдеры страны должны будут с 2017 года собирать списки посещённых пользователями сайтов и хранить их на протяжении 12 месяцев и предоставлять полиции доступ к этим данным.

Онлайн-петиция против нового закона была создана лишь после прохождения им парламента. Менее чем за неделю она набрала более 118 тысяч подписей, что должно привести к её обсуждению Парламентом. Закон осудили Эдвард Сноуден, Тим Бернерс-Ли и многие правозащитники.

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