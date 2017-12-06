Таможня заставит указывать ИНН и паспортные данные при заказе товаров из-за рубежа

Федеральная таможенная служба ввела новые требования по оформлению доставки посылок из зарубежных интернет-магазинов: теперь покупатели должны будут указывать свой ИНН, паспортные данные и ссылки на приобретенные товары. Эти данные необходимы таможне для контроля стоимости и веса приобретенных товаров, то есть для проверки порога беспошлинного ввоза товаров, сказали в пресс-службе:

«Приказ ФТС России от 24.11.2017 № 1861 предусматривает представление таможенным представителем в таможенный орган реквизитов документа, удостоверяющего личность получателя, и его ИНН. Представление ИНН необходимо для однозначной идентификации физического лица для целей учета стоимости и веса всех товаров, поступивших в адрес данного лица в течение календарного месяца».

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Сейчас порог беспошлинного ввоза в РФ товаров из-за рубежа составляет €1000 и не более 31 кг в месяц.

Паспортные данные необходимо будет указывать в полном объёме, с обязательным указанием — где, когда и кем выдан документ.

Указание ИНН коснётся только физлиц с гражданством РФ.

Ссылки указываются на купленные или приобретённые иным путём товары, причём для каждой позиции в отдельности.

SPSR Express и курьерская компания СДЭК просят уже сейчас указывать необходимые сведения в личном кабинете. Ввод данных необходимо осуществлять заранее и в полном объеме — пока процедура не отработана, возможны возврату посылок таможней практически сразу по поступлению посылки на пункт таможенного контроля. Обе службы готовят дополнительное поле для ввода ИНН в личном кабинете. Дополнительную информацию можно будет ввести уже в момент вступления новых правил оформления в силу.

«С 7 декабря 2017 года в силу вступает Приказ Федеральной Таможенной Службы РФ № 1861 взамен старого № 1772. Согласно документу при покупке в зарубежном интернет — магазине необходимо предоставить не только паспортные данные, но и номер ИНН, а также ссылки на купленные товары. В противном случае посылка не пройдёт таможенное оформление и будет возвращена отправителю», — говорится в сообщении СДЭК на сайте.

Похожие объявления сделали Boxberry, DPD, но не «Почта России».

«Почта России имеет специальные, обособленные, таможенные каналы и таможенные процедуры, в рамках которых таможня не предъявляет подобные требования», — рассказал руководитель направления «Международная логистика» оператора экспресс-доставки СДЭК Сергей Гуменюк.

В свою очередь, ФТС заверяют, что задержек доставки посылок из-за новых правил не будет, все контрольные операции и решения принимаются системой в режиме реального времени, и при своевременном представлении ИНН никаких задержек сроков выпуска товаров со стороны таможенных органов не возникнет.

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