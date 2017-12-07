ФСБ даст интернет-сервисам 10 дней на предоставление ключей шифрования

Федеральная служба безопасности выложила на общественное обсуждение проект ведомственного акта, который вносит изменения в приказ ФСБ России от 19 июля 2016 г. №432, устанавливающий порядок предоставления организаторами распространения информации «ключей шифрования» пользовательских сообщений правоохранительным органам.

«Проект приказа, — сказано в пояснительной записке, — подготовлен в целях определения Центра оперативно-технических мероприятий ФСБ России уполномоченным подразделением ФСБ России по получению от организаторов распространения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений пользователей сети «Интернет», ‎а также совершенствования оперативно-служебной деятельности органов федеральной службы безопасности в сфере организации взаимодействия ‎с организаторами распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».

Из проекта приказа становится понятно, что на смену «Организационно-аналитическому управлению Научно-технической службы» ФСБ в плане взаимодействия с ОРИ приходит «Центр оперативно-технических мероприятий». Ранее, согласно приказу №432, уполномоченным подразделением ФСБ по получению от ОРИ информации «для декодирования» являлось как раз вышеупомянутое Организационно-аналитическое управление Научно-технической службы — такую обязанность на Управление возложили летом прошлого года. После вступления в силу уже нового документа, интернет-сервисам придётся сотрудничать по соответствующим вопросам с Центром оперативно-технических мероприятий.

По словам бывшего сотрудника ФСБ, а сейчас — адвоката и правозащитника Владислава Юсупова, подобная реогранизация, как правило является небольшим расширением уже существующей структуры с оставлением всё тех же полномочий, только когда из Управления создаётся Центр, туда добавляются представители других ведомств. Правозащитник предполагает, что этот в Центр, как ранее это было при создании центра «Э», войдут люди из прокуратуры, МВД и других ведомств. Управление, как правило, не имеет права делиться служебной информацией ни с кем, Центр же будет предоставлять её представителям из других наблюдающих органов.

Документ также вносит ещё одно важное изменение в процесс взаимодействия ФСБ и ОРИ — в старом приказе отсутствуют чёткие сроки предоставления интернет-сервисами необходимых для дешифровки сообщений данных, теперь же силовики будут требовать ключи шифрования в наиболее короткие сроки, но не более 10 дней с момента получения запроса их предоставить. Гендиректор компании «ОрдерКом» Дмитрий Галушко видит в этом желание силовиков поставить ОРИ в максимально жёсткие рамки без возможности оспорить требования ФСБ:

«Сейчас в утверждённом ФСБ по результатам поручения Президента по [федеральному закону] 374-ФЗ («пакет Яровой») Порядке предоставления ключей дешифрования, не установлено сроков предоставления ключей. Поэтому наказание штрафом 800 тыс. — 1 млн. рублей по ч.2.1. ст.13.31 КоАП (пример — Telegram) может быть оспорено в суде. В данный момент вводится десятидневный срок, в течение которого организатор распространения информации обязан дать ключи».

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Предполагаем, что в случае вступления в силу данного документа работа интернет-сервисов станет ещё более сложной, особенно с учётом того, что ФСБ теперь будет требовать от них того, что они чисто физически не смогут предоставить, поскольку во многих интернет-сервисах так называемые «ключи» находятся не у владельцев сервисов, генерируются электронными устройствами пользователей, плюс к этому им ещё и не остаётся места для маневра, поэтому в скором времени мы увидим, как большое количество мессенджеров, почтовых сервисов и других интернет-ресурсов «налетают» на крупные штрафы. Естественно, после этого вряд ли у кого-то из них возникнет желание дальше работать в РФ и предоставлять российским пользователям свои услуги.

Дата окончания общественного обсуждения документа — 19 декабря 2017 года, поэтому если у вас есть какие-то пожелания или замечания к нему, оставляйте свои комментарии под проектом, зарегистрировавшись на сайте через ЕАИС, или высылайте их на электронный адрес [email protected]

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