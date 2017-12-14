В ООН отправлена жалоба по делу «ФСБ против Telegram»

Международная правозащитная группа «Агора», представляющая интересы компании Telegram Messenger LLP, направила обращение в ООН с просьбой повлиять на ситуацию с претензиями ФСБ к мессенджеру. Представляющий интересы мессенджера в суде адвокат «Агоры» Дамир Гайнутдинов попросил спецдокладчика ООН по вопросам права на свободу слова Дэвида Кайе рекомендовать правительству РФ «воздержаться от расширения практики произвольного вмешательства в право граждан на свободу выражения мнения, приватность и анонимность, в том числе онлайн», говорится в документе. «Агора» напоминает, что 6 июля 2016 года в РФ был принят антитеррористический пакет поправок (374-ФЗ), который, в частности, обязал коммуникационные сервисы, использующие шифрование, предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. При этом закон не обязывает спецслужбы получать предварительное судебное разрешение на доступ к такой информации, отмечает юрист.

Мировой судебный участок № 383 Мещанского района Москвы ранее признал компанию Telegram Messenger LLP виновной по ч. 2 ст. 13.31 КоАП РФ («Неисполнение организатором распространения информации в интернете обязанности хранить и (или) предоставлять правоохранительным органам информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки сообщений, которыми обмениваются пользователи, а также информацию об этих пользователях»).

Как следует из иска, в июле этого года ФСБ России направила генеральному директору компании Павлу Дурову запрос о необходимости предоставления информации для декодирования сообщений в отношении шести номеров, которые используют данный мессенджер. В указанный срок запрос не был исполнен, какой-либо информации от Telegram не поступило. На днях Мещанский суд Москвы признал законным наложение на компанию штрафа в размере 800 тыс. рублей.

Ранее руководитель «Агоры» адвокат Павел Чиков сообщал, что правовая позиция Telegram Messenger LLP основана на нескольких доводах, один из которых заключается в том, что контроль переговоров может осуществляться лишь на основании судебного решения. По его словам, запрос ФСБ не предполагал альтернативного способа контроля переговоров, например предоставления расшифрованной переписки. Если бы даже была возможность для третьих лиц расшифровать данные и контролировать переписку абонентов, указанных в запросе, отметил Чиков, то это могло бы обеспечить доступ к переписке всех пользователей сервиса.

Руководство мессенджера Telegram также обратилось в Верховный суд России с административным иском о признании недействительным данного приказа ФСБ РФ, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей для декодирования сообщений.

Кроме этого, административный иск в Мещанский суд к Федеральной службе безопасности подали известные российские журналисты Александр Плющев и Олег Кашин, возражая против требования предоставить ключи шифрования переписки. Журналисты считают, что это затрагивает их право на конфиденциальное общение с источниками информации. В конце октября суд отклонил иск Плющева, а на днях такой отказ получил Кашин. «Ожидаемое решение, — прокомментировал эту ситуацию Павел Чиков. — Вопрос может решиться только на международном уровне».

В процессе отказа Александру Плющеву в иске произошёл один небольшой, но показательный инцидент — вместе с отказом на сайте суда были опубликованы персональные журналиста «Эха Москвы». Адвокаты Плющева подали жалобы по поводу публикаций персональных данных гражданина РФ в Интернете. Первым ответил Роскомнадзор уже в ноябре. Ведомство заявило, что имя, фамилия и отчество не являются персональными данными. Публикацию адреса (с приложенными свидетельствами), причем не только Плющева, замруководителя Управления Роскомнадзора по Центральному округу Игорь Рак проигнорировал.

Ещё одна жалоба «Агоры» в ООН на действия российских властей ранее была подана в связи с необоснованными блокировками целого ряда сайтов — сейчас это дело рассматривается в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), и вышеупомянутый господин Кайе был привлечен в качестве третьей стороны — такая практика имеет место, когда решение имеет высокую общественную значимость. Спецдокладчик ООН выступит как эксперт, обладающий познаниями, которые могут помочь суду с решением.

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