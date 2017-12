От Открытой к Закрытой России

Напомним, что в ночь с 11-го на 12-е декабря, как раз накануне Дня Конституции, Генпрокуратура в тесной связке с Роскомнадзором активно в очередной раз приступили к нарушению Основного закона Российской Федерации по части запрета на цензуру. Был ограничен доступ сразу к сайтам сразу нескольких организаций, ранее объявленных в России «нежелательными», а также тех, которые ведомство Юрия Чайки почему-то посчитало таковыми.

Так Генпрокуратура, а с ней и Роскомнадзор, в чьи обязанности входит выполнение её распоряжений, приступили к выполнению «свежепринятого» федерального закона 327-ФЗ, абсолютно политически конъюнктурного, относящегося к категории так называемого «ситуационного законодательства». Его принятие позиционировалось как ответ на «недружественные действия США» в отношении российских информационных ресурсов, которые подозреваются в пропаганде и попытке повлиять на выборы в США, прошедшие в 2016 году.

Но первый удар был нанесён именно по российским или имеющих российское происхождение информационным ресурсам.

Одним решением за номером №27-31-2017/Ид6629-17 Генеральная прокуратура РФ внесла сразу несколько сайтов, прямо или косвенно связанных с организацией «Открытая Россия» и Михаилом Ходорковским.

Таким образом, заблокированными оказались сайт не только непосредственно сайты «Открытой России» openrussia.org и Ходорковского khodorkovsky.ru, но и домены связанных с ними проектов, а также новые зеркала уже заблокированных сайтов old.openrussia.org, openrussia.today, vmestoputina.ru, or.team, openuni.io, prize.openrussia.org, pravo.openrussia.org, new.openrussia.org, open-russia.org, new.open-russia.org, noblock.openrussia.org.

В 2015 г. вступил в силу закон, регулирующий деятельность «нежелательных организаций». С того времени в реестр сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в несанкционированных публичных мероприятиях и материалы нежелательных организаций, вошли 11 организаций. Среди них «Открытая Россия», попавшая туда в апреле этого года, Национальный фонд в поддержку демократии, фонд «Открытое общество», Международный республиканский институт и другие. Но представители «Открытой России» настаивают, что движение является российской организацией и нежелательной признано быть не может.

В целом Генпрокуратура потребовала заблокировать 21 сайт, но на этом ни она, ни Роскомнадзор не успокоились. Ведомство Александра Жарова занялось откровенным шантажом популярных соцсетей, требуя ограничить жителям РФ доступ к страничкам «Открытой России» и грозясь заблокировать данные ресурсы на территории нашей страны.

Первым из сторонних сайтов «чёрную метку» получил Twitter — об этом сервис микроблогов сам сообщил «Открытке» в официальном письме. На своём сайте Роскомнадзор выложил первое послание к коринфянам разъяснение, где заявил, что согласно существующему законодательству он обязан ограничить доступ к материалам «нежелательной организации», на каком бы интернет-ресурсе они ни находились.

Предписание Роскомнадзора о блокировке аккаунта Открытой России вчера получил и видеохостинг YouTube. В официальном письме ведомство предупредило администрацию сервиса о блокировке в том случае, если видеостраница издания не будет удалена в течение суток.

«На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 11.12.2017 № 27-31-2017/Ид6629-17 о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим информацию, распространяемую с нарушением закона доступ к информационному ресурсу (страницам) http://www.youtube.com ограничивается операторами связи на территории Российской Федерации», — говорится в письме Роскомнадзора.

Youtube официально уведомил «Открытую Россию» о получении запроса. В ответном письме «Открытка», как и в случае с Twitter, сообщила, что аккаунт организации в Youtube не распространяет никакой информации с нарушением закона, и что действия Генпрокуратуры и Роскомнадзора организация считает политическим давлением на свободу слова.

А вот соцсеть «Одноклассники» сразу послушно заблокировала аккаунт «Открытой России», что неудивительно. В пресс-службе соцсети в связи с этим заявили:

«Мы получили уведомление от Роскомнадзора и на основе него по закону были обязаны ограничить доступ к группе».

.

В связи с этим, «Открытка» обратилась к своим подписчикам в социальной сети ВКонтакте: «Дорогие подписчики, у нас плохие новости. В Одноклассниках по предписанию Роскомнадзора заблокировали группу Открытой России. Одноклассники и ВКонтакте входят в один российский холдинг Mail.Ru Group, и мы опасаемся, что этот паблик ждет та же судьба. Поэтому подписывайтесь на нас в других соцсетях!

Facebook: fb.me/openrussia.org/

Twitter: twitter.com/openrussia_org

Telegram: t.me/open_russia».

Роскомнадзор, в свою очередь, выложил на официальном сайте следующее «разъяснение», которым ничем иным, кроме как шантажом интернет-СМИ, блогов и других сайтов не назовёшь:

«В связи с публикациями СМИ об ограничении доступа к интернет-ресурсам с материалами организаций, признанных в России нежелательными, считаем необходимым разъяснить следующее.

Ст. 15.3 Федерального закона «Об информации…» обязывает Роскомнадзор по требованию Генерального прокурора или его заместителя принять меры по ограничению доступа к информационным ресурсам с информацией, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, информационным материалам иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной.

Наличие на интернет-сайте сетевого издания гиперссылки на материал (текст, видео-, аудио-, изображение и т.д.) с противоправным контентом расценивается Роскомнадзором как способ распространения данного контента в том случае, если такая гиперссылка является неотъемлемой частью контекста.

Размещая гиперссылку на какой-либо материал стороннего ресурса, редакция СМИ знает о содержании материала, доступного по данной гиперссылке. Поэтому, размещая гиперссылку на материалы с противоправной информацией, редакция СМИ способствует ее распространению.

Ранее Роскомнадзор уже неоднократно излагал свою позицию по данному вопросу, в том числе в связи с тиражированием в СМИ гиперссылок на видео с нецензурной бранью».

Такая позиция надзорников является типичным образчиком прямой цензуры, преследования СМИ по политическим мотивам, а также злоупотреблением административным ресурсом. Как видим, цензурная машина заметно прибавила обороты, неся Рунет куда-то в сторону Китая и Ирана.

Опрошенные журналистами эксперты в области юриспруденции и права выразили свои опасения по поводу того, что в разъяснении Роскомнадзор фактически запретил цитирование информации с сайтов «нежелательных организаций». «Следуя изложенной в пояснительной записке логике, действительно можно сказать, что цитирование информации, размещенной на интернет-ресурсах, СМИ и сайтах организаций, признанных на территории Российской Федерации нежелательными, может быть не просто ограничено, а фактически запрещено», — сказала юрист правового департамента HEADS Consulting Анастасия Худякова.

Когда у Роскомнадзора попросили комментарий относительно блокировки Twitter на территории России, представители ведомства расплывчато ответили, что рачь о блокировке пока не идёт — диалог продолжается:

«Роскомнадзор направил на блокировку 21 основной интернет-ресурс с материалами организаций, признанных в России нежелательными. В настоящее время осуществляется блокирование вновь появляющихся «зеркал» этих ресурсов. Вместе с тем были выявлены иные информационные ресурсы данных организаций, размещенные в социальных сетях. В соответствии с законом им были направлены требования об удалении противоправного контента. Часть социальных сетей требование выполнила, часть – нет. Роскомнадзор планирует продолжить диалог с социальными сетями по данному вопросу».

.

По истечению 24 часов Роскомнадзор сообщил, что «рассчитывает добиться выполнения требований российского законодательства путем диалога» и не будет блокировать социальные сети, пока ведутся переговоры.

До публикации этого разъяснения в России редко блокировали ресурсы, просто размещающие ссылки на сайты, попавшие под запрет. В твиттере российские пользователи видели надпись This account has been withheld in: Russia, если пытались открыть записи запрещённых в России и внесённых в список экстремистских организаций «Азов» и «Правый сектор», также некоторых других организаций и сообществ.

Роскомнадзор выкатил новые требования: теперь "запрещенной информацией" становится любая ссылка на заблокированный сайт – поэтому от Youtube и Twitter и требуют удалить аккаунты "Открытой России". Как это возможно:https://t.co/02jK3ui929 — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) December 14, 2017

Отдельная история произошла с двумя аккаунтами группировки хакеров «Шалтай-Болтай». Доступ к ним запретили по решению суда – с жалобой обратился сотрудник петербургской «Фабрики троллей», которую связывают с «поваром Путина» Евгением Пригожиным.

В ноябре Роскомнадзор впервые вынес предупреждение СМИ за мат, который можно услышать, если перейти по ссылке: журнал New Times оштрафовали за линк на профиль предпринимателя Евгения Чичваркина, где тот матерился. До этого медиа штрафовали только в том случае, если мат был в тексте статьи, в аудио- или видеоролике, размещенном непосредственно на странице.

На самом деле это не новое требование, просто раньше оно применялось к немедийным ресурсам – например, к онлайн-казино, говорит юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян. «Здесь Роскомнадзор довольно-таки широко трактует собственные полномочия. Они ссылаются на постановление правительства и приказ Роскомнадзора (а не на федеральный закон), которые якобы дают им такие права», – добавил он.

Россия стала лидером по запросам на удаление информации в Google в 2016 году: власти страны требовали удалить информацию 13 тысяч раз, тогда как остальные государства в сумме – всего 9 тысяч. При этом Google удовлетворил 74% требований, свидетельствует отчет Transparency Report самой компании.

Согласно отчету компании Twitter, Россия за половину 2017 года отправила 1213 запросов на удаление контента из социальной сети. Больше РФ жаловалась только Турция – почти 2000 раз. Администрация заблокировала для российских пользователей всего 87 аккаунтов, скрыла 566 твитов, еще 224 аккаунта нарушали пользовательское соглашение соцсети.

В отчете за прошлый год Twitter привел пример отказа заблокировать аккаунт:

«Российские правоохранительные органы обратились по поводу твита, содержащего заявления о коррупции. Каких-либо нарушений пользовательского соглашения или закона обнаружено не было», – объясняла администрация сервиса.

В других случаях Twitter отказывался удалять твиты со ссылками на новости о «территориальных конфликтах» и твиты, критикующие советский режим.

«Twitter каждый раз сам оценивает уместность информации, сам контент, какую противоправную информацию он содержит, и страновой контекст, а не тупо исходит из требований российского ведомства, которое ссылается на весьма сомнительные правоприменительные решения и иногда неконституционные законы», – рассказал Дарбинян.

По мнению юриста РосКомСвободы, сценарий, по которому социальные сети откажутся выполнять требования российских властей, вполне реален, и тогда они будут заблокированы для российских пользователей.

К сожалению, судебная практика показывает, что российское правосудие редко идёт на встречу владельцев интернет-сервисов, СМИ или простых пользователей, если тяжба происходит против государства. Поэтому, по мнению Саркисян Дарбиняна, сейчас шанс обжаловать подобные блокировки в РФ практически ничтожен.

«Как практикующий юрист, который уже провел немало кейсов, что в 99% случаев суды встанут на сторону Роскомнадзора и Генпрокуратуры, даже если их требования не основаны на законе, даже если они превышают должностные полномочия. Единственный вариант – пройти все этапы российской судебной системы и выйти в Европейский суд по правам человека, в суд ООН, и там, возможно, будет какое-то решение», – говорит он.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) уже приступил к рассмотрению жалоб СМИ, заблокированных в 2014 году – Грани.ру, «Ежедневный журнал», «Каспаров.ру». По словам Дарбиняна, также подавшего жалобу в ЕСПЧ, судья назвал это дело «потенциально ведущим», то есть имеющим особую остроту, а решение по нему может повлиять на практику ограничения доступа к информации во всех странах, входящих в Совет Европы.

Напомним, кроме сайтов «Открытой России» и других проектов Михаила и Павла Ходорковских, заблокированы оказались сайты нескольких международных фондов, форумов, институтов и правозащитных организаций. В частности, Инвестиционный фонд развития средств информации, Фонд Джорджа Сороса «Открытое общество», интернет-ресурсы форума неправительственных организаций (НПО) стран Черноморского региона, Национального демократического института по международным вопросам и Американо-российский фонд USRF.

Раньше всех в блок-листе оказался сайт Национального фонда демократии — к нему доступ был ограничен решением суда ещё в начале августа этого года, хотя депутаты это отрицали (это было сказано и в пояснительной записке), когда принимали новый закон о порядке ограничения доступа к интернет-ресурсам «нежелательных организаций».

.



.

