Оспаривание «права на забвение»: кассация в арбитражном суде

14 декабря 2017 г. в Арбитражном суде Московского округа состоялось слушание по кассационной жалобе Центра “Сова”, который намерен добиться восстановления в результатах поиска Google ссылок на свои новостные заметки. Ссылки на сайт общественной организации были исключены из результатов поисковой системы Google в марте 2016 г. в рамках реализации “права на забвение”, введённого в России 1 января 2016 г.

“Зачищенные” оператором поисковой системы ссылки вели на два информационных сообщения Центра “Сова” о ходе уголовного судебного разбирательства по обвинению нескольких неонацистов по ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), завершившегося вынесением в 2007 году обвинительного приговора за избиение ангольца и распространение видеороликов с кадрами избиения людей неславянской внешности. Две новости, исчезновение которых из поиска Google стало поводом для судебного разбирательства, до сих пор отсутствуют в результатах поиска.

Поскольку деяния, за которые предусмотрена ответственность по ст. 282 УК РФ, относятся к категории преступлений против основ конституционного строя и безопасности, общественная значимость новостных заметок Центра “Сова” очевидна (к тому же размещённая общественной организацией информацией относится к освещению деятельности российский судов). В иске, предъявленном к Google Inc., Центр “Сова” в первую очередь указывал именно на недопустимость создания препятствий в распространении и получении информации, которая обладает высокой общественной значимостью. К сожалению, суд первой инстанции (Арбитражный суд г. Москвы) пришёл к выводу, что удаление информации их результатов поиска никак не влияет на право общественной организации свободно распространять информацию любым законным способом, которой гарантируется ст. 29 Конституции РФ, несмотря на то, что в настоящее время поисковики являются одним из самых главных источников трафика (посетителей) для сайтов (в частности, согласно статистике посещений сайта Центра “Сова”, большая часть читателей приходит на сайт общественной организации из поисковых систем, а первой по объёмам трафика является именно Google).

5 сентября 2017 г. суд апелляционной инстанции (9-й арбитражный апелляционный суд) согласился с выводом суда нижестоящей инстанции и отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Центра “Сова”.

14 декабря 2017 г. на заседании по рассмотрению кассационной жалобы на указанные судебные постановления юристы РосКомСвободы апеллировали не только к тому, что ограничения возможностей поиска и получения информации, направленные на пользователей, одновременно сказываются и на общественных организация и иных лицах, т.е. препятствуют распространению законной и общественно значимой информации, ограничивают право на свободное распространение информации. Внимание коллегии Арбитражного суда Московского округа было также обращено на тот факт, что погашение судимости автоматически не влечёт утрату актуальности информации и не является безусловным основанием для исключения такой информации из результатов поиска, к тому же оператор поисковой системы не вправе самостоятельно определять уровень значимости информации для общества. Тем не менее, суд кассационной инстанции оставил кассационную жалобу Центра “Сова” без удовлетворения. Следующим этапом обжалования “права на забвение” станет подача кассационной жалобы в Верховный суд Российской Федерации.

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