Силовики получат биометрические данные россиян без их согласия

Министерство внутренних дел и Федеральная служба безопасности России смогут получать биометрические данные россиян без их согласия. Информацию будет предоставлять оператор биометрической системы, которая нужна для получения финансовых и других услуг банков онлайн.

Биометрическая система – часть процесса удаленной идентификации россиян, который позволит им получать финансовые и другие услуги онлайн. Система должна работать так: клиент проходит первичную идентификацию – в банке, с паспортом. Банк отправляет его данные в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, портал госуслуг), снимает на видео его лицо и записывает голос.

Эти данные и будут храниться в биометрической системе, а клиент сможет обратиться за онлайн-услугой любого банка – ему нужно будет только ввести логин и пароль учетной записи на портале госуслуг, затем – код из эсэмэски и с помощью камеры на компьютере или телефоне передать данные голоса и лица для сверки с системой.

Оператор биометрической системы будет предоставлять МВД и ФСБ сведения из системы, сказано в законопроекте о биометрической системе и удаленной идентификации граждан, который Госдума приняла во втором чтении. Порядок этого взаимодействия будет определять правительство.

Закон о персональных данных разрешает МВД собирать и обрабатывать биометрические персональные данные без согласия того, чьи эти данные, – для задач, возложенных именно на МВД, указывает управляющий партнер консалтингового агентства «Емельянников, Попова и партнеры» Михаил Емельянников. «В случаях с банками это не совсем правильно, – продолжает он, – обработка этих данных МВД не соответствует цели, заявленной при их сборе: для получения банковских услуг без явки в банк. Это не соответствует закону, он запрещает обрабатывать персональные данные с целями, не указанными при их сборе».

«У правоохранителей не будет сплошного доступа к этой системе, данные будут предоставлять по запросу. Доступ будет только на основании полномочий, которые определены законом для силовых структур», – объясняет председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, соавтор законопроекта и председатель совета ассоциации банков «Россия» Анатолий Аксаков.

МВД заинтересовалось проектом удаленной идентификации в начале осени: министерство хотело стать оператором биометрической системы, этот вопрос обсуждался на совещании у первого зампреда правительства Игоря Шувалова, хотя еще в мае оператором системы был выбран «Ростелеком». В начале ноября представитель МВД сообщал, что проект концепции национальной системы биометрической идентификации проходил согласования в министерстве. Решено, что функции оператора будет выполнять «Ростелеком», говорит человек, знакомый с ходом обсуждения законопроекта.

У МВД есть база фотографий, отпечатков пальцев и радужной оболочки глаза, рассказывали участники проекта удаленной идентификации. «Если бы МВД передавало биометрические данные, а именно фотографии, в систему, это бы ускорило процесс ее наполнения», – говорил один из них.

Биометрические данные в обмен на онлайн-доступ к услугам — неравнозначная плата, считает президент Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин, велика вероятность утечки: «Считайте, что они скоро будут у всех». В России проблема доступности финансовых услуг не стоит остро, полагает Янин, лучше обратиться в банк и не делиться данными — сложно предсказать, кто и как будет их использовать.

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