Автора ролика с «белым шумом» на YouTube обвинили в пиратстве

Австралиец Себастьян Томчак в 2015 году сделал десятичасовое видео с «белым шумом», — и загрузил его на YouTube. В своем Twitter Томчак сообщил, что его обвинили в нарушении авторских прав — он получил пять жалоб, одна из которых была подана компанией, которая предлагает лечение расстройств сна «белым шумом».

My ten hour white noise video now has five copyright claims! :) pic.twitter.com/dX9PCM1qGx

— Sebastian Tomczak (@littlescale) January 4, 2018