Автора ролика с «белым шумом» на YouTube обвинили в пиратстве

Австралиец Себастьян Томчак в 2015 году сделал десятичасовое видео с «белым шумом», — и загрузил его на YouTube. В своем Twitter Томчак сообщил, что его обвинили в нарушении авторских прав — он получил пять жалоб, одна из которых была подана компанией, которая предлагает лечение расстройств сна «белым шумом».

My ten hour white noise video now has five copyright claims! :) pic.twitter.com/dX9PCM1qGx — Sebastian Tomczak (@littlescale) January 4, 2018

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Его видеоролик был первоначально сделан вместе с другими 10-часовыми записями, включая один из непрерывных электронных тонов.

Причем те, кто обвиняет Томчака, не требуют удаления видео, а вместо этого — перечислять им вознаграждение за любой доход от рекламы, связанной с роликом.

По словам Томчака, он никаких серьезных денег на ютьюбе не зарабатывает, но будет оспаривать жалобы и надеется добиться их отклонения. Кроме этого, ему интересно посмотреть, как автоматическая система распознавания контента на ютьюбе примется за другие ролики с «белым шумом».

Томчак сказал, что «ложные» претензии не окажут существенного влияния на него, хотя он называет их «разочаровывающими».

Подобные случаи имели место и раньше. В 2012 году один пользователь YouTube сообщил, что он столкнулся с требованиями об авторских правах в отношении пения птиц, обнаруженного на одном из его видео.

вот в таком мире мы и живем =( pic.twitter.com/qIOPfay2kk — Rutracker Org (@_rutracker_org) January 5, 2018

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