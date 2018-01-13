Подмосковный активист осуждён на 1,5 года за посты в соцсетях (UPD)

Гражданский активист из Коломны, отец четверых детей Валентин Соколов, обвинённый в возбуждении ненависти за посты в социальных сетях, приговорён к 1,5 годам лишения свободы. Он был взят под стражу в зале суда. Об этом в Facebook пишет активист Вячеслав Егоров со ссылкой на жену Соколова.

Сам Соколов накануне в паблике «Наша Коломна» также утверждал, что дело сфабриковано: «Уголовное дело построено на Акте Осмотра произведённого Коломенским чекистом Михеенковым. В Акте мне вменяется 21 картинка, но нет ни одной ссылки. В скриншотах с браузера Михеенковым все ссылки скрыты. В этом Акте подтёрт серийный номер диска, а сам диск вроде как записанный в один день с актом, но поверку оказался записан за 5 дней до акта. Ни на диске, ни на скриншотах нет подписей понятых, из чего я сделал вывод, что они сфальсифицированны. Этот диск подали на экспертизу. Эксперт Крюкова — заслуженный учитель математики провела лингвистическую экспертизу. На экспертизе уже появились ссылки. Эксперт на допросе в суде заявила, что ссылки ей передал следователь, но в деле про это ничего нет, откуда они появились следователь пояснить не смог. Сами ссылки ведут в абсолютно случайные места и не совпадают со скриншотами. Эксперт сказала, что ссылки не проверяла, поэтому не знала — куда они ведут. В результате экспертизы 6 изображений поменяли свои даты, эксперт сказала, что просто плохо разглядела даты, поэтому перепутала и это не влияет на результаты».

Некоторые изображения, по утверждению коломенского активиста, были взяты с двух «клонов» его аккаунта в ВК, к которым он не имеет никакого отношения. Соколов предполагает, что следствие имеет непосредственное отношение к созданию «клонов», на основе которых строилось обвинение.

Активист также утверждает, что он подавал ходатайство следователю, чтобы послали запрос в администрацию соцсетей, чтобы те подтвердили его невиновность, но следователь ему отказал, ответив, что доказательств и так достаточно. «Я подал такое же ходатайство суду, мне тоже отказали, тогда я сам послал адвокатский запрос и получил ответ от Администрации, подтверждающий, что я не виновен», — пишет Соколов.

О том же, что приговор может оказаться обвинительным, активист предполагал уже накануне суда.

10 января стало известно, что на Соколова заведено ли уголовное дело по статье о возбуждение ненависти и унижению человеческого достоинства – за публикации изображений и видео в социальных сетях. По версии следствия, активист разместил у себя на странице в социальной сети «Одноклассники» изображение с текстом, которое возбуждало ненависть к русским, а также публикацию на странице в фейсбуке двух видеороликов расистского характера.

Соколов говорит, что картинку в «Одноклассниках» он репостнул с негативным комментарием: «Насколько нужно быть упоротым, чтобы нести такую ересь. Или сознательно разжигают. Страшно читать». Но при репосте изображений они автоматически сохраняются на страницу сделавшего репост еще и в папке «Разное», но без сопровождающей надписи. Это и стало причиной претензий со стороны правоохранительных органов.

Изначально уголовное дело возбудили за 21 картинку в «Одноклассниках» в июле 2016 года, но через год оно было закрыто. Вскоре, однако, производство по делу возобновили, хотя в обвинении осталась только одна картинка с «Одноклассников».

Изначально в деле фигурировал целый ряд других материалов ксенофобного содержания, опубликованных не только в сети «Facebook», но и в сети «ВКонтакте», однако в обвинительном заключении они упоминались лишь как подтверждение ксенофобных взглядов Соколова. Информационно-аналитический центр «Сова» назвал вынесенный многодетному отцу приговор чрезмерно жестоким, тем более, что в обвинительном заключении никакие отягчающие обстоятельства упомянуты не были. Более того, содержалось указание на наличие у обвиняемого малолетних детей. Центр «Сова» считает чрезмерным назначение наказания в виде ​лишения свободы только за высказывания.

Сам активист связывает уголовное преследование в отношении него с его гражданской деятельностью. Соколов занимался экологией и местным самоуправлением. Когда активист решил баллотироваться в депутаты облдумы, его сначала вызвали в ФСБ, а потом к нему домой пришли с обысками.

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UPD.

Изначально сообщалось, что Валентин Соколов получил 3 года лишения свободы, но потом поступила новая информация, что он осужден на 1 год 6 месяцев.

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