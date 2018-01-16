В ООН изучат проблему соблюдения прав человека в цифровую эпоху

Правительства по всему миру пытаются принудить частных интернет-посредников ограничить распространение контента, обосновывая это борьбой с “фейковыми новостями”, терроризмом или “языком вражды”. Подобные действия, как, например, намерения властей Франции и Бразилии блокировать недостоверную информацию в социальных сетях, создают ситуации, ведущие к нарушениям основных прав человека.

В настоящий момент под руководством Специального докладчика ООН по вопросам свободы слова Дэвида Кайе проводится исследование по этим проблемам, и организация Access Now предоставляет материалы, которые могут помочь в его проведении.

Мы глубоко обеспокоены глобальными тенденциями принуждения компаний к использованию автоматизированных систем управления контентом, поскольку адекватное определение законности того или иного материала невозможно без учета контекста, в рамках которого он был размещен. Подобные системы, как правило, не способны выявить этот контекст.

Согласно опросу Freedom House, 65% государств выдвигают требования компаниями, администраторам сайтов и пользователям, направленные на ограничение распространения онлайн-контента по политическим, социальным или религиозным причинам. Данные организации Access Now подтверждают эти выводы. С января 2016 года служба помощи организации Access Now получила 204 сообщения, главным образом из Сирии, в которых содержалась информация о требованиях властей пометить, удалить или заблокировать онлайн-контент. Это особенно тревожно, поскольку активисты часто полагаются на возможности, которые предоставляют им интернет и отдельные онлайн-платформы, для документирования и выявления нарушений прав человека. Их публикации могут подвергаться весьма широкой цензуре. В 2011 году активисты использовали YouTube, чтобы показать, что мирные протесты против сирийского президента Башара Асада подавляли силовыми методами. За прошедший год активисты обнаружили, что видеоролики, содержащие важнейшие доказательства этих преступлений, были удалены.

Правила размещения контента на крупнейших интернет-платформах часто не защищают уязвимые группы от онлайн-преследования . С 2013 года служба помощи организации Access Now рассмотрела 166 обращений групп или отдельных лиц, защищающих права женщин. Около половины из этих клиентов запросили консультации по вопросам безопасности и конфиденциальности их электронной переписки, в то время как другая половина обратилась за помощью по разрешению экстренных ситуаций. В течение последних двух лет наиболее распространенные запросы нашей электронной горячей линии связаны с использованием скомпрометированных учетных записей, харрасментом и обеспечением безопасной связи и защиты веб-сайтов.

В нашем отчете, предоставляемом господину Кайе для его исследования, подробно рассматриваются эти тенденции. Приводятся примеры, наглядно демонстрирующие, что нынешние правила регулирования онлайн-контента часто угрожают праву на свободу самовыражения.

Мы также даем ряд рекомендаций, которые могут помочь компаниям нести ответственность за соблюдение основных прав человека, в том числе путем введения процессуальных гарантий, исключающих ситуации ограничения свободы самовыражения при автоматическом управлении контентом.

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Основные рекомендации:

Управление контентом должно опираться на фундаментальные права человека.

Компании не должны самостоятельно заниматься оценкой законности контента, при отсутствии четко прописанного государственного регулирования.

Компании должны интерпретировать установленные государством юридические нормы таким образом, чтобы минимизировать негативные последствия для свободы самовыражения.

Удаление спорного контента должно осуществляться лишь при наличии судебного решения.

Онлайн-платформы должны быть убеждены в том, что государства не допускают фальсификации при информировании о недопустимом контенте и опираются на правовые механизмы, защищающие свободу самовыражения.

Компании должны обеспечить публичность, прозрачность и открытость своей политики по удалению контента с возможностью проведения апелляций.

Компании должны защищать права пользователей на получение информации и свободу самовыражения, уведомляя их о принятых ограничениях и процедурах удаления контента.

Онлайн-платформы должны обеспечить возможность использования пользователями псевдонимов при надлежащих обстоятельствах.

Платформы должны обеспечить систему подачи обоснованных жалоб против реальных физических лиц, равно как и предотвратить возможное использование таких жалоб для виктимизации пользователей.

Полную версию доклада можно скачать здесь.

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По материалам accessnow.org

Перевод: Максим Волков, специально для РосКомСвободы

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