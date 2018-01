Dark Caracal: новая кампания по кибершпионажу, охватившая тысячи устройств по всему миру

Фонд электронных рубежей (Electronic Frontier Foundation, EFF) совместно с компаний Lookout, специализирующейся на безопасности мобильных устройств, выявили новую кампанию кибершпионажа, охватившую тысячи устройств в более чем двадцати странах. Сотни гигабайт данных были украдены в основном с мобильных устройств, на которые были установлены шпионские приложения.

Троянские программы, замаскированные в том числе и под такие популярные мессенджеры, как Signal и WhatsApp, на первый взгляд ничем не отличались от своих прообразов, давая возможность отправлять и получать сообщения. Однако они позволяли злоумышленникам делать фотографии, получать информацию о местоположении, записывать аудио и использовать некоторые другие функции взломанных устройств.

Данная киберугроза, получившая название “Темного каракала”(Dark Caracal), вероятно, была разработана государственными хакерами, которые используют соответствующую инфраструктуру. В совместном докладе EFF и Lookout утверждается, что эта киберугроза может быть связана с Главным управлением общей безопасности – национальной разведывательной службой Ливана. Экспертам организаций удалось проследить следы вируса до здания в Бейруте, принадлежащего этой спецслужбе.

The Android malware associated with mAPT actor Dark Caracal exfiltrated a wide range of data. Learn more about where compromised devices were located and what kind of data was stolen in this new report from @Lookout and @EFF: https://t.co/uarr0RGH8y #mobilesecurity pic.twitter.com/sYQYf6aJEs

