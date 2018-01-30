Дмитрия Богатова выпустили из-под домашнего ареста… но браслет оставили

Математик Дмитрий Богатов, обвиняемый в призывах к терроризму и массовым беспорядкам, освобожден из-под домашнего ареста. Об этом российским СМИ сообщил источник в правоохранительных органах. Данную информацию подтверждают представляющий в суде интересы московского математика ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян и жена Дмитрия Татьяна Фёдорова.

Саркис Дарбинян сказал, что 30 января — последний день для подачи ходатайства о продлении меры пресечения. 31 января истекает срок меры пресечения.

«Следствие отпустило из-под домашнего ареста Богатова в связи с отсутствием оснований для продления ему меры пресечения», – цитируют журналисты источник в Следственном Комитете РФ. В Пресненском суде Москвы подтвердили, что ходатайство следствия о продлении меры пресечения Богатову в суд не поступало.

Жена обвиняемого Татьяна Федорова сообщила, что электронный браслет с ее мужа пока не сняли:

«Завтра он пойдет к следователю и узнает, выдадут ли ему подписку или совсем отпустят. Мы подозревали, что в суд они не собираются выходить, но интрига пока сохраняется — что именно они вложили в слово „отпустили“».

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«Отпустили они, конечно. Дима до сих пор с браслетом дома сидит… Главная интрига: прекращение преследования или подписка о невыезде? Нашим адвокатам никто не колется», — также сообщила Татьяна в своём telegram-канале.

Дмитрий Богатов был задержан в апреле 2017 года. Следствие утверждает, что он опубликовал на форуме системных администраторов комментарии с призывами к массовым беспорядкам и терроризму. Богатов поддерживает на своем компьютере выходной узел сети Tor. Таким образом, его IP-адрес могли использовать другие пользователи. По словам Богатова, в момент публикации комментариев в форуме он вообще не работал за компьютером. Недавно киберэксперты МВД заявили, что изъятая у Богатова компьютерная техника не содержит доказательств его вины.

UPD. Саркис Дарбинян предположил, что уже завтра может проясниться, останется ли московский математик под подпиской о невыезде или следствие прекратит дело против него: «Учитывая, что ходатайство о продлении домашнего ареста в суд сегодня не поступало, можно с большой долей вероятности предполагать, что либо завтра Богатову дадут подписку о невыезде либо полностью снимут с него все обвинения. Конечно мы надеемся на скорейшее вынесение постановления о прекращении уголовного преследования, так как все доказательства указывают на полную непричастность Дмитрия к инкримируемым деяниям».

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