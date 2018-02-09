Россия в ООН: ИГИЛ пытается заработать на интернет-магазинах и онлайн-казино

Запрещённая в России террористическая группировка «Исламское государство» потеряла значительную часть источников дохода, но продолжает искать «новые источники подпитки», например, зарабатывая на интернет-магазинах и онлайн-казино. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

По сведениям дипломата, к концу 2017 года группировка получала не более двух миллионов долларов в месяц от незаконного оборота нефти и газа, при этом общий доход террористов упал до трех миллионов долларов. Игиловцы лишились доступа к месторождениям углеводородов и каналам их транспортировки и продажи благодаря «успешным действиям сирийской армии при поддержке Воздушно-космических сил России», подчеркнул он.

Действия армии Сирии и российской авиации отсекли ИГ от нефтегазовых месторождений, и группировка пытается компенсировать потери за счет онлайн-казино, утверждает Василий Небензяhttps://t.co/7eAwmiQtYX — РБК (@ru_rbc) February 9, 2018

«[боевиками] Оттачиваются навыки использования современных технологий, к примеру, в одной из граничащих с Сирией стран пособники террористов промышляют похищением средств рядовых граждан через подставные интернет-магазины. Борцы «халифата» не гнушаются и заработком через онлайн-казино», — отметил Небензя. По его словам, для пересылки средств боевики «активно используют курьеров и систему хавала».

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