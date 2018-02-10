Опубликовано новое руководство по запуску узлов Tor для ускорения роста сети

Узлы являются важнейшим элементом сети Tor, обеспечивая мощность сигнала и пропускные способности сети для миллионов пользователей по всему миру. Без тысяч быстроработающих и надежных узлов сеть Tor просто не сможет существовать.

Вы уже раздумывали над запуском узла, но не знаете с чего начать? Специально для вас в Tor Project подготовили подробное руководство, которое будет понятно любому человеку, имеющему минимальный опыт программирования.

[New Guide!] We have a new, comprehensive resource to help you run a Tor relay! If you want to add strength and bandwidth to a network helping millions of people worldwide, it's easier than ever. https://t.co/iBEVP1tUO6 pic.twitter.com/seVVQ3QGFQ — The Tor Project (@torproject) February 8, 2018

.

Основные цели создания Tor Project Relay Guide:

Ускорить рост сети Tor.

Упростить понимание принципов работы узлов сети Tor для новичков.

Собрать важные источники информации об узлах сети Tor в одном месте.

Мотивировать всех читателей руководства на запуск собственного узла сети Tor.

Увеличить надежность сети Tor (например, в целях уменьшения числа устаревших узлов в руководство было включено подробное объяснение механизма автоматических обновлений).

Акцентировать внимание на разнообразии сетей и операционных систем (большинство сетей Tor работают на Linux, поэтому разработчики считают важным поддержать людей, использующих ОС семейства BSD).

Руководство состоит из трех частей:

В этом разделе описываются особенности запуска узла на следующих ОС:

FreeBSD/HardenedBSD

Debian/Ubuntu

CentOS/RHEL

Fedora

openSUSE

.

Новое руководство заменяет существовавшую ранее документацию по запуску узлов сети Tor. В скором времени оно должно стать частью информационного портала Tor Community Portal. На нём будет также размещена информация для инструкторов по сетям Tor, сведения о способах вовлечения в деятельность сообщества Tor, лекции, доклады и другие события, происходящие в сообществе Tor.

Если у вас возникли проблемы при настройке узла, обратитесь в службу поддержки с помощью списка почтовой рассылки.

Если вы нашли в опубликованном руководстве ошибки и неточности или хотите помочь улучшить его, вы можете написать свои предложения на trac.torproject.org в разделе Community/Relays.

.



.

Читайте также: .

Tor Project запускает тестирование onion-сервисов нового поколения

🔓

Facebook делает свою соцсеть в Tor более дружелюбной

🔓

The New York Times запускает свой сайт в анонимной сети Tor

🔓

У Википедии появилось представительство в Tor

🔓

Представлена стабильная альфа Tor Browser 8.0

.