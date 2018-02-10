10.02.2018
Опубликовано новое руководство по запуску узлов Tor для ускорения роста сети
В Tor Project выпустили подробное руководство, призванное помочь новичкам разобраться в процедуре запуска узлов анонимной сети

taste new tor relay

Узлы являются важнейшим элементом сети Tor, обеспечивая мощность сигнала и пропускные способности сети для миллионов пользователей по всему миру. Без тысяч быстроработающих и надежных узлов сеть Tor просто не сможет существовать.

Вы уже раздумывали над запуском узла, но не знаете с чего начать? Специально для вас в Tor Project подготовили подробное руководство, которое будет понятно любому человеку, имеющему минимальный опыт программирования.

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Основные цели создания Tor Project Relay Guide:

  • Ускорить рост сети Tor.

  • Упростить понимание принципов работы узлов сети Tor для новичков.

  • Собрать важные источники информации об узлах сети Tor в одном месте.

  • Мотивировать всех читателей руководства на запуск собственного узла сети Tor.

  • Увеличить надежность сети Tor (например, в целях уменьшения числа устаревших узлов в руководство было включено подробное объяснение механизма автоматических обновлений).

  • Акцентировать внимание на разнообразии сетей и операционных систем (большинство сетей Tor работают на Linux, поэтому разработчики считают важным поддержать людей, использующих ОС семейства BSD).

Руководство состоит из трех частей:

  1. Принимая решение по запуску узла Tor.

  2. Техническая настройка узла.

В этом разделе описываются особенности запуска узла на следующих ОС:

  • FreeBSD/HardenedBSD

  • Debian/Ubuntu

  • CentOS/RHEL

  • Fedora

  • openSUSE

  1. Правовая и общественная информация. Прочие источники.

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Новое руководство заменяет существовавшую ранее документацию по запуску узлов сети Tor. В скором времени оно должно стать частью информационного портала Tor Community Portal. На нём будет также размещена информация для инструкторов по сетям Tor, сведения о способах вовлечения в деятельность сообщества Tor, лекции, доклады и другие события, происходящие в сообществе Tor.

Если у вас возникли проблемы при настройке узла, обратитесь в службу поддержки с помощью списка почтовой рассылки.

Если вы нашли в опубликованном руководстве ошибки и неточности или хотите помочь улучшить его, вы можете написать свои предложения на trac.torproject.org в разделе Community/Relays.

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