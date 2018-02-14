14.02.2018
Спустя два года Китай разблокировал ВКонтакте
Представители компании подтверждают отсутствие ограничения на доступ к соцсети, заверив также в готовности соблюдать законы Китая и блокировать для местных жителей незаконные для Поднебесной материалы

vk china

Власти Китая разблокировали ВКонтакте на территории страны, сообщили представители компании.

Сайт и мобильные приложения вновь стали доступны. Это подтверждается специально созданным сервисом для проверки блокировки интернет-ресурсов со стороны властей КНР:

VK razblokirovali v China

mVK razblokirovali v China

Доступ для китайских пользователей к ВКонтакте был ограничен на территории КНР в январе 2016 года. Тогда во всём Китае оказалась заблокирована как десктопная, так и мобильная версия соцсети. Отсутствие блокировки подтверждается другим специально созданным для этого сервисом — во всех провинциях соцсеть доступна, чего не скажешь, например, про «Одноклассников», которые попали в немилость китайских властей в марте прошлого года:

ok.ru blochitsya v KNR

Во ВКонтакте заверили, что соцсеть будет соблюдать законы Китая на территории страны и блокировать для местных жителей незаконные в Китае материалы. Компания добилась разблокировки в результате «конструктивного общения с местными регуляторами»:

«В своей работе ВКонтакте практикует гибридный метод модерации.

Первый этап — входящие жалобы пользователей и общественников. В случае использования кнопки «Пожаловаться» время реакции команды модерации ВКонтакте не превышает одного часа, а обычно составляет несколько минут.

Второй этап — внутренняя проактивная модерация. Модераторы получают сигнал о принятом решении из первого этапа и запускают машинный поиск запрещенного правилами контента на всем сайте, который блокируется и делает невозможным загрузку копий в будущем».

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«ВКонтакте соблюдает законы стран, в которых работает. Если сообщества и пользователи распространяют материалы, противоречащие местному законодательству, такие страницы блокируются для жителей соответствующей страны», — сообщает соцсеть.

В пресс-службе ВКонтакте добавили, что заблокированные сообщества для аудитории 16+ и 18+ останутся недоступны «на основании решения местных органов управления». В январе 2018 года запрещёнными оказались сообщества журнала «Вокруг Света», «Двач», «Деградач», «Шедевры рекламы» и другие.

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don but rks

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