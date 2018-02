Эффект Рыбки

Роскомнадзор обязал операторов связи ограничить доступ к страницам сайта оппозиционера Алексея Навального, на которых находится информация из расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), также получившая в Сети название «Рыбкагейт». В пресс-службе Роскомнадзора уточнили, что информация, ограничения которой требует суд, с этих страниц не была удалена. Также ведомство ждет от компании Google решение об удалении с видеохостинга YouTube материалов из фильма ФБК. «Роскомнадзор надеется на положительное решение со стороны «Гугл»», — сказали в пресс-службе. Ссылки с сайта navalny.com, доступ к которым должен быть ограничен по требованием Олега Дерипаски, появились в реестре запрещённых сайтов, а поскольку внесены две отдельные страницы, но сайт использует https, то заблокированным оказался весь сайт, о чём сообщили многие пользователи, в том числе и сам Алексей Навальный.

Как ни странно, одним из самых «послушных» оказался американский сервис Instagram (принадлежит Facebook). Поздно ночью с 14 на 15 февраля администрацией сервиса были удалены два поста модели Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич), которые были внесены в реестр запрещенной информации. Всего по требованию Олега Дерипаски Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края постановил внести в реестр 14 постов Рыбки в Instagram, но большую часть из них модель удалила сама несколько дней назад.

Определение суда о соответствующих обеспечительных мерах было принято менее чем через сутки после появления скандальных материалов в интернете — вечером 9 февраля в отношении сразу нескольких сайтов. В их числе — Instagram, у которого по закону было три рабочих дня, то есть до вечера 14 февраля, чтобы удалить посты. В противном случае доступ к этим постам в России блокировался. Поскольку не у всех провайдеров есть техническая возможность блокировать отдельные интернет-страницы, то часть пользователей рунета могла остаться без доступа ко всему Instagram, т.е. то же самое, что происходит по отношению к сайту navalny.com.

В течение вчерашнего дня пользователи сообщали, что при попытке зайти на сайт Навального высвечивается — «не удается получить доступ к сайту».

Владелец Telegram-канала «IT уголовные дела СОРМ россиюшка» Владимир Здольников сообщил, что командой Навального было запущено зеркало заблокированного сайта с веселеньким названием http://rybka.fuckrkn.org, а также о готовности преподнести сюрприз специалистам из Роскомнадзора.

Журналист «Эха Москвы» Александр Плющев предположил, что речь здесь идёт, скорее всего, о хитрых перенаправлениях трафика, в результате которых сайт будет открываться у провайдеров, которые исправно его блокируют:

По мнению журналиста, постоянные пользователи сайта Навального уже в курсе способов обхода блокировок, поэтому остальным было рекомендовано посмотреть внимание на сюжет провластного телеканала «Россия-24», где для жителей Украины провели небольшой VPN-ликбез, дабы те имели возможность посещать заблокированные решением украинского Совбеза и указом Президента Порошенко российские сайты:

Активисты также не преминули напомнить слова замминистра связи Алексея Волина, которые могли бы возглавить какой-нибудь условный «Хит-парад лицемерия»:

Вскоре после анонсированного командой Навального «сюрприза» сайт navalny.com действительно начал работать в штатном режиме. Соратник Навального и основатель Общества защиты интернета (ОЗИ) Леонид Волков сообщил журналистам: «Мы хорошо изучили, как работает практическая имплементация блокировки, и придумали пару трюков».

В своём Telegram-канале Волков также отметил: «Сайт-то и работал, конечно же. Вот блокировки работать перестали — примерно у 85% пользователей в рунете. Наша блистательная техническая команда планирует довести этот показатель до 95%».

«Решение Роскомнадзора абсолютно неправомерно, — считает Волков, — поскольку затрагивает наши интересы, а его нам даже не показали. Как вы знаете, Усть-Лабинский районный суд вынес частное определение об обеспечительных мерах до заседания суда – произвести эти самые блокировки, но это определение нам не показывают и не дают оспорить. Оно не может быть законным, его видел только Роскомнадзор, тем не менее сам Роскомнадзор на его основании заблокировал целый ряд сайтов. Что делать? Ну, мы судимся с Роскомнадзором, продолжаем пропагандировать средства обхода блокировок, и наша аудитория прекрасно знает, как заходить на заблокированные сайты. Сейчас не 2012 год, а 2018-й. И конечно, мы не собираемся ничего удалять».

По мнению активистов из команды Навального, действия Роскомнадзора свидетельствуют о том, что расследование попало в действительно достаточно больную точку. «Пока что она приносит только повышение интереса к сайту и к нашей деятельности, — также отметил Волков в беседе с журналистами. — Конечно, в долгосрочной перспективе блокировка сайта подразумевает потерю части аудитории, но эта часть не будет значительной, потому что все сейчас уже научились блокировки обходить. Тем более что Роскомнадзор применяет крайне неэффективные блокировки».

Мнение о неизбежности возникновения интереса к опубликованному оппозиционером расследованию на фоне борьбы с «Рыбкагейтом» озвучили многие российские журналисты и обычные пользователи:

Буквально на днях ролик «Яхты, олигархи, девочки: охотница на мужчин разоблачает взяточника» насчитывал 4,7 миллионов просмотров, а сейчас он набрал уже 5,37 миллиона.

В итоге власти и фигуранты расследования Навального своими неуклюжими действиями вызвали к скандальной публикации ещё больший интерес не только в России, но и за её пределами. Например, в западной прессе возник достаточно заметный информационный резонанс относительно российского «Рыбкагейта», зацепив как небольшие, так и крупные издания.

The sex worker and Putin’s shady billionaire buddy who could hold keys to the Russia investigation. From @annanemtsova: https://t.co/mEzwvZyUxU

— The Daily Beast (@thedailybeast) February 13, 2018