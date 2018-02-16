Эффект Рыбки

Роскомнадзор обязал операторов связи ограничить доступ к страницам сайта оппозиционера Алексея Навального, на которых находится информация из расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), также получившая в Сети название «Рыбкагейт». В пресс-службе Роскомнадзора уточнили, что информация, ограничения которой требует суд, с этих страниц не была удалена. Также ведомство ждет от компании Google решение об удалении с видеохостинга YouTube материалов из фильма ФБК. «Роскомнадзор надеется на положительное решение со стороны «Гугл»», — сказали в пресс-службе. Ссылки с сайта navalny.com, доступ к которым должен быть ограничен по требованием Олега Дерипаски, появились в реестре запрещённых сайтов, а поскольку внесены две отдельные страницы, но сайт использует https, то заблокированным оказался весь сайт, о чём сообщили многие пользователи, в том числе и сам Алексей Навальный.

Те самые записи в реестре запрещённых сайтов по блогу Навального.

Внесены 2 отдельные страницы, но т.к. сайт использует https, то блокируется полностью.

К слову, ранее и сам блог целиком и его отдельные записи блокировались в России уже 35 раз https://t.co/vcwe7ULIsu pic.twitter.com/eFSoIjo6Do — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) February 15, 2018

То есть вместо блокировки YouTube, которую обещал РКН, заблокировали блог Навального? Зайкам страаашно. — Vladimir Kharitonov (@v_x) February 15, 2018

Как ни странно, одним из самых «послушных» оказался американский сервис Instagram (принадлежит Facebook). Поздно ночью с 14 на 15 февраля администрацией сервиса были удалены два поста модели Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич), которые были внесены в реестр запрещенной информации. Всего по требованию Олега Дерипаски Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края постановил внести в реестр 14 постов Рыбки в Instagram, но большую часть из них модель удалила сама несколько дней назад.

Определение суда о соответствующих обеспечительных мерах было принято менее чем через сутки после появления скандальных материалов в интернете — вечером 9 февраля в отношении сразу нескольких сайтов. В их числе — Instagram, у которого по закону было три рабочих дня, то есть до вечера 14 февраля, чтобы удалить посты. В противном случае доступ к этим постам в России блокировался. Поскольку не у всех провайдеров есть техническая возможность блокировать отдельные интернет-страницы, то часть пользователей рунета могла остаться без доступа ко всему Instagram, т.е. то же самое, что происходит по отношению к сайту navalny.com.

В течение вчерашнего дня пользователи сообщали, что при попытке зайти на сайт Навального высвечивается — «не удается получить доступ к сайту».

Владелец Telegram-канала «IT уголовные дела СОРМ россиюшка» Владимир Здольников сообщил, что командой Навального было запущено зеркало заблокированного сайта с веселеньким названием http://rybka.fuckrkn.org, а также о готовности преподнести сюрприз специалистам из Роскомнадзора.

Журналист «Эха Москвы» Александр Плющев предположил, что речь здесь идёт, скорее всего, о хитрых перенаправлениях трафика, в результате которых сайт будет открываться у провайдеров, которые исправно его блокируют:

«Будет интересно посмотреть, удастся ли действительно технологически нагнуть Роскомнадзор, потому что это какой-никакой прорыв. Сайт Навального по-прежнему доступен через приложение, тут тоже интересно, потребует ли РКН его исключения из сторов, и, если да, то как те отреагируют. Интересно и что будет с YouTube, который потребовал от Навального удалить ролик (это нормально, требование РКН ссылалось на решение хоть и очень смешного, но все-таки суда), но, не получив реакции, сам его блокировать не торопится».

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По мнению журналиста, постоянные пользователи сайта Навального уже в курсе способов обхода блокировок, поэтому остальным было рекомендовано посмотреть внимание на сюжет провластного телеканала «Россия-24», где для жителей Украины провели небольшой VPN-ликбез, дабы те имели возможность посещать заблокированные решением украинского Совбеза и указом Президента Порошенко российские сайты:

Активисты также не преминули напомнить слова замминистра связи Алексея Волина, которые могли бы возглавить какой-нибудь условный «Хит-парад лицемерия»:

«Если вы занимаетесь блокировкой массового популярного ресурса, то вы дискредитируете власть, потому что показываете, что решение власти нереалистично, оно обходится. Вы воспитываете в гражданах правовой нигилизм и увеличиваете их компьютерную грамотность… …Поэтому это бессмысленное, дискредитирующее очередное решение. Далеко не первое и, видимо, не последнее. Но это любимое развлечение властей — стрелять себе в ногу. …Жители моментально освоят анонимайзеры, VPN-сервисы и колоссальное количество программ, позволяющие обходить блокировки».

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Вскоре после анонсированного командой Навального «сюрприза» сайт navalny.com действительно начал работать в штатном режиме. Соратник Навального и основатель Общества защиты интернета (ОЗИ) Леонид Волков сообщил журналистам: «Мы хорошо изучили, как работает практическая имплементация блокировки, и придумали пару трюков».

В своём Telegram-канале Волков также отметил: «Сайт-то и работал, конечно же. Вот блокировки работать перестали — примерно у 85% пользователей в рунете. Наша блистательная техническая команда планирует довести этот показатель до 95%».

«Решение Роскомнадзора абсолютно неправомерно, — считает Волков, — поскольку затрагивает наши интересы, а его нам даже не показали. Как вы знаете, Усть-Лабинский районный суд вынес частное определение об обеспечительных мерах до заседания суда – произвести эти самые блокировки, но это определение нам не показывают и не дают оспорить. Оно не может быть законным, его видел только Роскомнадзор, тем не менее сам Роскомнадзор на его основании заблокировал целый ряд сайтов. Что делать? Ну, мы судимся с Роскомнадзором, продолжаем пропагандировать средства обхода блокировок, и наша аудитория прекрасно знает, как заходить на заблокированные сайты. Сейчас не 2012 год, а 2018-й. И конечно, мы не собираемся ничего удалять».

По мнению активистов из команды Навального, действия Роскомнадзора свидетельствуют о том, что расследование попало в действительно достаточно больную точку. «Пока что она приносит только повышение интереса к сайту и к нашей деятельности, — также отметил Волков в беседе с журналистами. — Конечно, в долгосрочной перспективе блокировка сайта подразумевает потерю части аудитории, но эта часть не будет значительной, потому что все сейчас уже научились блокировки обходить. Тем более что Роскомнадзор применяет крайне неэффективные блокировки».

Мнение о неизбежности возникновения интереса к опубликованному оппозиционером расследованию на фоне борьбы с «Рыбкагейтом» озвучили многие российские журналисты и обычные пользователи:

Барбара Стрейзанд готовится вступить в бой https://t.co/8wCCcviTXA — Roman Dobrokhotov (@Dobrokhotov) February 15, 2018

Давайте расскажем Дерипаске и Приходько, что такое эффект Барбары Стрейзанд: https://t.co/sBLcD1OMIe — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) February 10, 2018

в кабинеты чиновников вместо Путина надо вешать портреты Барбары Стрейзанд, так назидательней — Feldman (@EvgenyFeldman) February 9, 2018

Буквально на днях ролик «Яхты, олигархи, девочки: охотница на мужчин разоблачает взяточника» насчитывал 4,7 миллионов просмотров, а сейчас он набрал уже 5,37 миллиона.

В итоге власти и фигуранты расследования Навального своими неуклюжими действиями вызвали к скандальной публикации ещё больший интерес не только в России, но и за её пределами. Например, в западной прессе возник достаточно заметный информационный резонанс относительно российского «Рыбкагейта», зацепив как небольшие, так и крупные издания.

The sex worker and Putin’s shady billionaire buddy who could hold keys to the Russia investigation. From @annanemtsova: https://t.co/mEzwvZyUxU — The Daily Beast (@thedailybeast) February 13, 2018

#Russia Threatens to Block YouTube and Instagram, After Complaints From an Oligarch#Deripaska https://t.co/B9vaEekJ9I — Julia Davis (@JuliaDavisNews) February 13, 2018

О тщетности стараний Роскомнадзора в попытках заблокировать материалы «Рыбкагейта» высказался и основатель «ЗаТелеком» Михаил Климарёв:

«Сто раз писал уже за то, что блокировки — не эффективны и бесполезны. Особенно против тех, кто сопротивляется. Ну, заблокировали основной домен Навального. И чо? Тут же появляется вот это: http://rybka.fuckrkn.org/ Вчера был на родительском собрании, там целый старший следователь следственного комитета плакалась, как они не могут заблокировать нарколыжные магазы. Дословно (я записал и в ФБ есть трансляции): «Интернет-магазины с наркотиками блокируют, но почему-то ничего не получается, открываются новые» — (с) Ветлужская Виктория Викторовна ст.следователь следственного комитета Ленинского района города Екатеринбурга. Ютюб, кажется, не станет удалять ролик, а заблокировать вообще — у РКН кишка тонка».

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Однако сбои в работе YouTube в течение вчерашнего дня ощущали многие россияне. Русскоязычные посетители сайта отмечали, что они открывают нужный им ролик, однако вместо видеозаписи видят только черный экран, на котором ничего не происходит.

Жалобы на неполадки в работе YouTube русскоязычные пользователи начали публиковать в разных социальных сетях ещё вчера. Все говорят о том, что у них не работает плеер видеохостинга, как на полной версии для ПК, так и на мобильной версии. Но в фирменном приложении для мобильных устройств, а также в случае VPN-соединения все воспроизводится без каких-либо проблем. На это обратил внимание в твиттере журналист и блогер Александр Плющев.

«У YouTube проблемы. У части пользователей в РФ некоторые видео показываются мертвым черным прямоугольником. Например, у меня не кажет наше с @tanya_f утреннее видео. При этом под VPN это же видео показывается отлично. Оно же показывается частью российских провайдеров», — написал он.

Некоторые пользователи предположили, что причиной масштабных сбоев может быть попытка блокировки сайта Роскомнадзором из-за скандального видео об Олеге Дерипаске. Ранее ведомство уведомило YouTube и Instagram о том, что у них есть время до вечера 14 февраля на удаление скандальных видео и фото о Дерипаске и Насте Рыбке. По данным на 15 февраля, материалы удалены не были.

«Роскомнадзор грозился блокировать YouTube, если оттуда не уберут ролик с расследованием Навального про Рыбку, Дерипаску и Приходько. Но есть и версия, что это — проблемы самого YouTube, связанные с новыми правилами монетизации каналов», — отметил Плющев.

Вечером 15-го февраля вышел очередной стрим на канале Навальный.LIVE, который посмотрело 30 тысяч человек, однако сразу после окончания эфира он оказался заблокирован за нарушение авторских прав:

Последний прямой эфир Навального на ютубе, который только что закончился, заблокированhttps://t.co/yrOgQgojHH pic.twitter.com/tkhtJXA20b — Philipp Kireev (@mynameisphilipp) February 15, 2018

Как позже выяснилось, причиной этого стал вмонтированный в стрим отрывок из фильма «Путин», который активистам пришлось убрать и перезалить видео уже без него:

Скандал с удалением российскими властями и Олегом Дерипаской из Сети материалов о «Рыбкагейте» между тем вышел на новый уровень. Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир выразил обеспокоенность блокировкой в РФ доступа к сайту Алексея Навального.

«С беспокойством следим за блокировкой сайта navalny.com регулятором Роскомнадзор в России из-за доклада о расследовании. Защита личной информации не может использоваться для того, чтобы препятствовать освещению вопросов, представляющих общественный интерес, или обосновывать полную блокировку веб-сайта», — написал он в своём Twitter.

«Рыбкагейт» добавил популярности не только интернет-ресурсам ФБК и Алексея Навального. Как сообщила пресс-служба издательства «Эксмо», книги «Дневник по соблазнению миллиардера, или клон для олигарха» автора Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) закончился тираж в связи с резким увеличением спроса на книгу с 8 февраля.

«Динамика продаж книги автора Насти Рыбки изменилась. До 8 февраля [день выхода материалов расследования Навального и ФБК в интернете] книга продавалась очень медленно, сейчас тираж закончился. Суммарно за неделю продали около 1,5 тыс. экземпляров», — рассказали в «Эксмо». Книга вышла тиражом 3 тыс. экземпляров, ее стоимость на сайте издательства составляет 249 руб.

Кроме того, издательство отметило также рост электронных продаж книги Рыбки. «Продажи выросли существенно, больше чем в 100 раз, сейчас эта книга один из лидеров продаж в электронном виде, но динамика падает», — пояснили в пресс-службе.

Настя Рыбка подтвердила, что тираж ее книги распродан. «Эксмо» приостановило выпуск книги, потому что боится судебных исков от Олега Дерипаски», — добавила она. Позднее Настя Рыбка пояснила, что в «Эксмо» рассматривают «возможность допечатки». «[Издательство] анализирует динамику розницы. Очень часто в таких ситуациях спрос на подобные проекты может как вырасти, так и резко упасть. Пока наблюдают за рынком», — рассказала Рыбка о своих переговорах с «Эксмо». В издательстве эту информацию подтвердили российским СМИ.

Несколько дней назад в интернете появились и пиратские раздачи данной книги, с которыми российские власти уже вряд ли что-то смогут сделать (впрочем, как и правообладатели).

Одним словом, ажиотажное внимание вокруг «Рыбкагейта» набирает обороты в России, несмотря на желание отдельных его фигурантов скрыть информацию об этом.

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В следующих сериях:

Заблокируют ли в России YouTube или YouTube заблокирует ролик Навального?

Увидит ли кто-либо когда-либо текст решения суда, по которому применили государственную цензуру к десяткам российских СМИ?

Запуск судебных процессов обжалования неправомерных требований по удалению материалов со стороны отдельных изданий.

Суд над Рыбкой.

И многое другое…

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