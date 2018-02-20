В России предложили создать министерство виртуальной реальности

Поскольку современные технологии виртуальной реальности не ограничиваются компьютерными играми и их можно успешно использовать в образовании, спорте, военной подготовке, туризме и других областях, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (фракция ЛДПР) предложил создать министерство новых технологий и виртуальной реальности.

Чернышев подчеркнул, что рынок технологий виртуальной реальности становится одним из самых перспективных и создание отдельного министерства поможет России стать передовой страной в данной сфере:

«Нельзя упускать подобный шанс и оставаться в стороне от развития технологий, способных совершить революцию в науке и обществе <…> Виртуальная реальность — это новое пространство человеческих возможностей, способное вывести развитие образования, науки, медицины, промышленности и многого другого на более высокий уровень».

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Он отметил, что целью нового министерства станет поддержка, разработка и изучение отрасли виртуальной и дополненной реальности в России с использованием новых технологий для получения дополнительных доходов.

«Министерство поможет в цифровизации населения, что будет способствовать развитию экономики государства и укреплению благосостояния граждан страны», — добавил Чернышов.

Так, например, врачи смогут вести удаленный прием больных, а школьники — легче запоминать материал с помощью «полного погружения».

Над возможным составом нового ведомства народный избранник не думал, но полагает что талантливые люди, которых в России немало, обязательно найдутся. Чернышов не исключает, что укомплектованное молодыми учеными и бизнесменами ведомство в будущем позволит стране успешно конкурировать в космической отрасли с американской частной компанией SpaceX.

«Чтобы получилось не как в Роснано, а намного лучше. Речь не о создании новых гаджетов. Необходимо, чтобы Россия не теряла свои конкурентные преимущества. Частники сейчас во многом обходят нас, как в случае запуска ракеты Falcon. Самое важное, чтобы государство восприимчивей стало к новым технологиям и понимало все выгоды. А кто может возглавить? Нет причин волноваться. В России есть достойные люди, которые занимаются новыми технологиями», — сообщил Борис Чернышов.

Чернышов ранее уже прославился несколькими «оригинальными» инициативами, в частности, депутат предлагал создать столичный департамент по борьбе с одиночеством, тем самым поддержав идею спикера Совфеда Валентины Матвиенко об учреждении министерства одиночества по примеру Великобритании, когда проблемам одиноких граждан уделяется особое внимание со стороны государства.

Его же авторства законопроект о принятии мужчин без экзаменов в педагогические вузы был предложен на суд Комитета Госдумы по образованию и науке. По мнению Чернышова, это поможет увеличить в общеобразовательных учреждениях количество мужчин-учителей, а также изменит ситуацию с подростковым насилием в школах. Кроме этого, представитель ЛДПР предлагал ввести запрет для СМИ на освещение событий, связанных с нападениями в школах, но эта инициатива не нашла поддержки у коллег.

Летом прошлого года депутат выдвигал идею создания национальной криптовалюты — «златника», законодательно закрепив ее статус как денежного средства. По мнению депутата, у отечественной криптовалюты должно быть русское название. «Мы живем в России и должны использовать русские слова, это основа патриотической концепции страны. Нам не нужны иностранные заимствования. Поэтому российская виртуальная валюта может называться «златник», — утверждал Чернышов.

Относительно учреждения в России министерства новых технологий и виртуальной реальности Сеть отреагировала предсказуемо скептически:

Заместитель председателя комитета #Госдумы #РФ по науке и образованию Борис Чернышов предложил создать #министерство новых технологий и виртуальной реальности.https://t.co/nFqBH14sgW Слава Богу, скоро все наладится. pic.twitter.com/bJeSTaHKJp — Третий снег (@KondratSM) February 20, 2018

В России хотят создать министерство новых технологий и виртуальной реальности в России очень любят создавать Министерства_того_чего_нет — водка и мельдоний (@treugolny_hui) February 20, 2018

А потом заблокировать Роскомнадзором — Да ну всё это на хер (@zanevski) February 20, 2018

Не встретила идея Чернышова энтузиазма и в «Институте развития интернета» (ИРИ). «Я не понимаю, зачем для осуществления прорыва необходимо новое министерство и чиновники, — сказала замдиректора ИРИ Екатерина Лобанова. — Конечно, мы можем создать некое новое министерство интернет-технологий, но в этом случае нужно все остальные просто упразднить или переподчинить ему». Чиновники, по её мнению, не способны осуществлять «прорывы» в том, что связано с высокими технологиями.

Советник президента по развитию интернета Герман Клименко также без восторга воспринял инициативу депутата Чернышова: «Я не видел документа. В Госдуме много разных идей бывает. Как правило, депутаты редко думают об исполнимости этих предложений. Если речь идёт о министерстве, то, наверное, имеет смысл в первую очередь спрашивать у правительства, нужно ли там внедрение параллельной структуры, потому что цифровая экономика перекрывает многие сегменты. Лично я скептичен. Конечно, можно посмотреть на структуру правительства, но это прерогатива других ведомств».

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