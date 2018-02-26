Hewlett-Packard должен заплатить больше ста миллионов рублей долга по «налогу на болванки»

Девятый арбитражный апелляционный суд постановил взыскать с ЗАО «Хюлетт-Паккард А.О.» (структура компании Hewlett-Packard) в пользу Российского союза правообладателей (РСП), возглавляемого Никитой Михалковым, 101 млн рублей и 7 млн руб. процентов по платежам за «свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях» (так называемый «налог на болванки»), сообщили в суде.

Согласно закону, производители и импортеры копирующего оборудования, а также аудио-, видео- и других видов носителей информации, обязаны выплачивать 1% от стоимости этой продукции в пользу авторов, исполнителей и изготовителей фонограмм. Аккредитованной организацией для сбора этих выплат является РСП.

По словам представителей РСП, договор с ЗАО «Хьюлетт-Паккард А.О.» был заключен в июле 2013 года, однако в 2014 году в компании начали замечать, что сведения о ввезенном оборудовании отличаются от данных Федеральной таможенной службы. После этого представители РСП обратились в арбитражный суд, который встал на сторону союза, постановив взыскать с НР более 110 млн руб.

Апелляционный суд подтвердил это решение, однако кассационная инстанция — Суд по интеллектуальным правам (СИП) — отменила решение суда и отправила дело на новое рассмотрение, в ходе которого НР вновь была признана виновной, однако требования были снижены на 2,7 млн руб. Представитель НР просил суд полностью отклонить иск, ссылаясь на то, что в предоставленных РСП таблицах любительское оборудование невозможно отличить от профессионального, которое обложению не подлежит.

В августе прошлого года Верховный суд оставил в силе решения о взыскании с российской «дочки» американской компьютерной компании Dell 63 млн рублей долгов по «налогу на болванки» в пользу РСП.

.



.

Читайте также:

Пенсионный фонд выбил для авторов долги у сборщиков «налога на болванки»

🔓

Минкульт доверит Михалкову сбор налога на болванки с «умных часов»

🔓

Dell осталась должна Михалкову

🔓

Госдума приняла закон о прозрачности организаций по управлению авторскими правами

.