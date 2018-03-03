03.03.2018
В России засекречены сведения о критической информационной инфраструктуре
Указом Президента России к гостайне теперь отнесены сведения, находящиеся в ведении ФСБ и ФСТЭК: о состоянии защищённости и мерах по обеспечению безопасности КИИ

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Владимир Путин подписал Указ от 02.03.2018 № 98 «О внесении изменения в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203». Документом в перечень сведений, относящихся к гостайне отнесены:

«Сведения, раскрывающие меры по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации.

Сведения, раскрывающие состояние защищенности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации от компьютерных атак».

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Вышеперечисленные сведения, как указано в документе, относятся к компетенции ФСБ и ФСТЭК России. В силу Указ вступает со дня его публикации.

Согласно закону «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», к объектам КИИ могут быть отнесены информационные системы и сети, а также автоматизированные системы управления, функционирующие в сфере:

— здравоохранения;
— науки;
— транспорта;
— связи;
— энергетики;
— банковской и иных сферах финансового рынка;
— топливно-энергетического комплекса;
— атомной энергии;
— оборонной и ракетно-космической промышленности;
— горнодобывающей, металлургической и химической промышленности.

Объекты КИИ, а также сети электросвязи, используемые для организации взаимодействия между ними, составляют понятие критической информационной инфраструктуры.

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