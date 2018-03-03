В России засекречены сведения о критической информационной инфраструктуре

Владимир Путин подписал Указ от 02.03.2018 № 98 «О внесении изменения в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203». Документом в перечень сведений, относящихся к гостайне отнесены:

«Сведения, раскрывающие меры по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. Сведения, раскрывающие состояние защищенности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации от компьютерных атак».

.

Вышеперечисленные сведения, как указано в документе, относятся к компетенции ФСБ и ФСТЭК России. В силу Указ вступает со дня его публикации.

Согласно закону «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», к объектам КИИ могут быть отнесены информационные системы и сети, а также автоматизированные системы управления, функционирующие в сфере:

— здравоохранения;

— науки;

— транспорта;

— связи;

— энергетики;

— банковской и иных сферах финансового рынка;

— топливно-энергетического комплекса;

— атомной энергии;

— оборонной и ракетно-космической промышленности;

— горнодобывающей, металлургической и химической промышленности.

Объекты КИИ, а также сети электросвязи, используемые для организации взаимодействия между ними, составляют понятие критической информационной инфраструктуры.

.



.

За критическую информационную инфраструктуру ответит Федеральная служба по техническому и экспортному контролю

🔓

Эксперты при Правительстве: «Интернет-слежка неисполнима, а национализация Рунета приведёт к деградации отрасли»

🔓

Кибератаками в сетях связи займётся ГосСОПКА

🔓

ФСБ разработала порядок отражения компьютерных атак

🔓

Критическую информационную инфраструктуру разбили по категориям

.