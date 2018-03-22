Магаданская полиция изъяла телефоны у подписчиков группы в WhatsApp по делу об оскорблении мэра

Интернет-пользователи из Магадана сообщили об очень неприятном прецеденте, который на днях произошёл в их городе. Полицейские изъяли телефоны у двух горожан, состоящих в группе WhatsApp, участники которой выступают за возвращение процедуры прямых выборов мэра. Ранее правоохранители не столь серьёзно рассматривали информацию в данном мессенджере (по крайней мере, массового привлечения к ответственности граждан на основании высказываемых в нём мнений не было), поэтому если «магаданское дело» получит своё дальнейшее развитие, это может означать, что власти перешли на новый этап преследований граждан за озвученные в онлайне мнения и о дальнейшем росте интернет-цензуры.

В Магадане полицейские изъяли телефоны и сим-карты у местных жителей, которые состоят в чатах "За возврат прямых выборов мэра" https://t.co/NLdzTOYxjo — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) March 22, 2018

Как рассказывает участник движения «За возврат прямых выборов мэра» Дмитрий Журов, полицейские изъяли телефоны и сим-карты у местных жителей, которые состоят в группах и чатах, посвященных этому движению. Буквально на днях к жительнице города Наталье пришли силовики, один из которых представился сотрудником отдела по борьбе с терроризмом, изъяли у нее телефон в рамках расследования уголовного дела по статье 319 УК РФ об оскорблении главы города Юрия Гришана.

Женщина считает, что речь, вероятно, идет о нецензурном сообщении, которое опубликовали в группе «За возврат прямых выборов мэра» мессенджера WhatsApp еще в декабре 2017 года. «Как я поняла, это был репост сообщения, которое в группе комментировали, — пояснила она. — На самом деле, я не очень понимаю, что происходит. У нас что, 37-й год наступил?» При этом женщина добавила, что она не участвует в мероприятиях движения и ни разу не писала в эту группу.

Полицейские также изъяли телефон у еще одного жителя Магадана — Василия Коняхина. Указывается, что Коняхин попросил, чтобы его ознакомили с материалами дела, в рамках которого проходит изъятие, но полицейские отказались это сделать. Силовики лишь уточнили, что в обоих случаях телефоны изъяли в рамках дела также по статье 319 УК РФ, — Коняхин и Наталья проходят по нему пока в качестве свидетелей.

Журов предполагает, что полицейские могли приходить и к другим жителям города, но из-за отсутствия средств связи не каждый из них смог сообщить об этом. Он добавил, что к активистам движения «За возврат прямых выборов мэра», которые занимались организацией митингов и сбором подписей, никто не приезжал.

Как рассказал исполняющий обязанности старшего помощника руководителя управления по взаимодействию со СМИ регионального следкома Андрей Нестеренко, в середине февраля 2018 года отделом по расследованию особо важных дел было возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ. Основанием стал факт публикации в мессенджере WhatsApp сообщений оскорбительного характера в адрес мэра Магадана.

В следкоме пояснили, что в ходе расследования дела возникла необходимость изъятия электронных устройств, с которых, предположительно, размещалась данная информация для проведения необходимых следственных действий. По результатам проведенной экспертизы будет принято решение о признании этих устройств вещественными доказательствами, либо о возврате законным владельцам.

В случае, если вина магаданцев будет доказана, им грозит до 1 года исправительных работ.

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