США заблокировали главу Роскомнадзора

Для многих неожиданное решение властей США — в санкционные попал глава Роскомнадзора Александр Жаров. Это следует из опубликованного сегодня Минюстом США сообщения:

«ZHAROV, Alexander Alexandrovich (a.k.a. ZHAROV, Aleksandr), Russia; DOB 11 Aug 1964; POB Chelyabinsk, Russia; Gender Male; Head of the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology, and Mass Media (individual)».

Среди тех, кто попал под санкции, – миллиардеры Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг и Кирилл Шамалов, глава ВТБ Алексей Костин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, глава Росгвардии Виктор Золотов, губернатор Тульской области генерал Алексей Дюмин, глава СВР Михаил Фрадков, помощники президента России Сергей Фурсенко и Евгений Школов, глава МВД России Владимир Колокольцев, депутаты Госдумы Константин Косачев и Андрей Скоч.

Treasury designates 7 Russian oligarchs, 12 companies they own or control, 17 senior Russian officials & a weapons trading company and its bank, in response to Russia’s worldwide malign activity: https://t.co/qBeXOOSZ6t

— Treasury Department (@USTreasury) April 6, 2018