Telegram запрещён в России. Что дальше?

В реестре Роскомнадзора начали появляться домены мессенджера Telegram — пока туда внесён адрес web.telegram.org, который предназначен для работы веб-версии мессенджера и позволяет пользоваться интернет-сервисом, не устанавливая приложения. Внесение доменов мессенджера в реестр пока осуществляется без ограничения доступа.

Таганский районный суд города Москвы 13 апреля 2018 года удовлетворил иск Роскомнадзора и принял решение заблокировать Telegram на территории России. Решение должно быть исполнено немедленно, заявила судья, но оно ещё может быть обжаловано в течение месяца в Мосгорсуде.

«Обязать Роскомнадзор принять меры по ограничению доступа к информационным системам и программам для ЭВМ, используемым для распространения сообщений через Telegram», – говорится в постановлении суда. Решение суда вступает в силу немедленно.

Решение о немедленной блокировке мессенджера Telegram в России обусловлено тем, что информация, которая через него распространяется, может угрожать безопасности страны и ее граждан, — рассказала журналистам представитель суда.

«Ходатайство Роскомнадзора о немедленной блокировке было удовлетворено, поскольку информация, распространяемая в нарушение закона мессенджером, может быть в том числе использована для совершения противоправной деятельности, угрожать безопасности государства и граждан», — пояснила собеседница агентства.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров отказался сообщить точное время отключения мессенджера в России, и решил немного поиграть в «диванного геополитика». «Представляете, идут боевые действия, и вы говорите: «А вы когда атаку начнете?». Ну, в ближайшее время. Когда нападу — не скажу», — объяснил руководитель ведомства, добавив, что это будет «бомба для журналистов». Жаров подчеркнул, что ведомство должно выполнить техническую работу «безукоризненно». «Речь идет о днях, может быть, о часах, может быть, о минутах», — добавил глава Роскомнадзора.

Источник «Интерфакса», в свою очередь, утверждает — блокировка мессенджера произойдёт с начала следующей недели.

Руководитель правозащитной организации «Агора», юристы которой представляет интересы мессенджера в суде, Павел Чиков заявил, что Telegram не намерен идти ни какие уступки, несмотря на решение суда о блокировке мессенждера:

«Вспомните еще всех мурзилок, публично обвинявших Telegram в сотрудничестве с властями. Никогда больше не доверяйте их безапелляционным оценкам», — также добавил он.

Международная правозащитная организация Article 19 выпустила пресс-релиз в защиту Telegram, признав его блокировку российскими властями серьезным нарушением свободы слова и неприкосновенности частной жизни.

Юрист «Агоры» Дамир Гайнутдинов считает, что Таганский районный суд, совершив массу процессуальных нарушений, сделал все, чтобы облегчить рассмотрение их дела в ЕСПЧ.

«Рассмотрев дело в отсутствие ответчика, дваджы демонстративно проигнорировав ходатайства о предоставлении хотя бы копии искового заявления, за 20 минут приняв решение о блокировке популярного интернет-сервиса с более чем десятком миллионов пользователей только в России, они лишний раз подтвердили, что Telegram — безопасный сервис, которым стоит пользоваться»,— сказал Гайнутдинов.

По мнению юриста, «благодаря этому процессу наверняка значительно повысилась осведомленность российских пользователей о способах обхода блокировок и кибербезопасности в целом».

Ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян уверен — 90% аудитории мессенджера захочет и найдет техническую возможность остаться. Возможно, аудитория даже вырастет из-за информационного накала.

«Эффективность блокировки будет во многом зависеть от американских компаний, — прогнозирует он. — Роскомнадзор наверняка потребует у Apple и Google удалить Telegram из магазинов приложений. Пока же Роскомнадзор никак не может технически ограничить прокси-серверы и VPN-сервисы, поэтому о полной блокировке речь не идет».

«Блокировка Telegram, — заявляет генеральный директор компании-разработчика игр Nival Сергей орловский, — сама по себе бессмысленна при наличии других мессенджеров. Поэтому, скорее всего, за этим последует блокировка публичных VPN, а после этого еще более жесткое закручивание гаек по всему интернету. А там и до социального рейтинга недалеко. Добро пожаловать в Китай!»

Илья Сачков, основатель Group-IB, считает — блокировка настолько популярного сервиса обернется лишь ростом количества пользователей, понимающих, как обходить любые блокировки. «Технически проблема не решится, — уверен Сачков, — но поскольку масса людей будет пользоваться средствами обхода блокировки, это подорвет авторитет государственных запретов».

Решение о блокировке Telegram стало еще одним проявлением интернет-цензуры в России. Об этом говорится в заявлении Йохана Бира, главы офиса международной неправительственной организации «Репортеры без границ» в Восточной Европе и Центральной Азии: «Это новый мощный удар по свободе слова в России. Одновременно это предупредительный сигнал технологическим компаниям-гигантам, которые противодействуют российским властям. Атакован инструмент, необходимый для работы журналистов, особенно для конфиденциальности их источников и собранных данных».

Заместитель министра связи России Алексей Волин заявил, что решение о блокировке мессенджера Telegram в России не нанесёт ущерба пользователям мессенджера, поскольку они «воспользуются другими ресурсами или обойдут блокировку».

Новость о запрете Telegram произвела настолько громкий эффект, что теме обхода блокировок посвятили свои публикации множество изданий, в том числе и провластные. Так, ​​журналист Александр Плющев заметил появление соответствующих инструкций в программе Хайтек телеканала «Россия-24» — «Telegram, живи! Простые способы обойти блокировку мессенджера».

«Надеюсь, что крупных неприятностей они [сотрудники провластного телеканала] в этой неразберихе избегут, — отметил Плющев. — Тут что ценно: они могли бы этого не делать и не идти на риск потерять работу, например. Тем более, таких инструкций в интернете — несколько десятков, а то и сотен».

Правда, со временем публикация с сайта исчезла, но её ещё можно найти в архиве интернета.

Кроме этого, журналист опубликовал ряд других способов обхода блокировок, предложенные разными изданиями и Telegram-каналами, где в числе прочих есть и гид РосКомСвободы «Как пользоваться Telegram, если его заблокируют».

Сам же создатель мессенджера Павел Дуров призвал пользователей к спокойствию, заверив их, что «конфиденциальность не продается, и права человека не должны быть скомпрометированы из страха или жадности». Он также сообщил, что команда Telegram всегда будет поддерживать своих пользователей, и они не допустят каких-либо нарушений пользовательской конфиденциальности.

Privacy is not for sale, and human rights should not be compromised out of fear or greed. https://t.co/ACsCvk6WFx

— Pavel Durov (@durov) April 13, 2018