Telegram запрещён в России. Что дальше?

В реестре Роскомнадзора начали появляться домены мессенджера Telegram — пока туда внесён адрес web.telegram.org, который предназначен для работы веб-версии мессенджера и позволяет пользоваться интернет-сервисом, не устанавливая приложения. Внесение доменов мессенджера в реестр пока осуществляется без ограничения доступа.

Таганский районный суд города Москвы 13 апреля 2018 года удовлетворил иск Роскомнадзора и принял решение заблокировать Telegram на территории России. Решение должно быть исполнено немедленно, заявила судья, но оно ещё может быть обжаловано в течение месяца в Мосгорсуде.

«Обязать Роскомнадзор принять меры по ограничению доступа к информационным системам и программам для ЭВМ, используемым для распространения сообщений через Telegram», – говорится в постановлении суда. Решение суда вступает в силу немедленно.

Решение о немедленной блокировке мессенджера Telegram в России обусловлено тем, что информация, которая через него распространяется, может угрожать безопасности страны и ее граждан, — рассказала журналистам представитель суда.

«Ходатайство Роскомнадзора о немедленной блокировке было удовлетворено, поскольку информация, распространяемая в нарушение закона мессенджером, может быть в том числе использована для совершения противоправной деятельности, угрожать безопасности государства и граждан», — пояснила собеседница агентства.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров отказался сообщить точное время отключения мессенджера в России, и решил немного поиграть в «диванного геополитика». «Представляете, идут боевые действия, и вы говорите: «А вы когда атаку начнете?». Ну, в ближайшее время. Когда нападу — не скажу», — объяснил руководитель ведомства, добавив, что это будет «бомба для журналистов». Жаров подчеркнул, что ведомство должно выполнить техническую работу «безукоризненно». «Речь идет о днях, может быть, о часах, может быть, о минутах», — добавил глава Роскомнадзора.

Источник «Интерфакса», в свою очередь, утверждает — блокировка мессенджера произойдёт с начала следующей недели.

Руководитель правозащитной организации «Агора», юристы которой представляет интересы мессенджера в суде, Павел Чиков заявил, что Telegram не намерен идти ни какие уступки, несмотря на решение суда о блокировке мессенждера:

«Таганский суд Москвы в присутствии Роскомнадзора и ФСБ сегодня принял ряд важных решений: 1. Доказал, что контора [ФСБ] не читает мессенджеры, особенно, использующие сплошное шифрование. 2. Указал на Telegram, как наиболее безопасный мессенджер. 3. Подтолкнул сотни тысяч рядовых российских пользователей к изучению прокси и VPN. Суд обеспечил технологический прорыв, вытащив средства обхода из маргинальной среди гиков в мейнстрим. 4. Увеличил число хейтеров нынешней власти на несколько миллионов человек. 5. Продемонстрировал снова и снова, что судебная система истово обслуживает интересы власти, более не заботясь даже об элементарных внешних приличиях. Суд открыто противопоставил себя общественным интересам. 6. Отнёс Россию к странам, где торжествует человеконенавистничество, рубят головы и воюют с прогрессом и свободой. 7. Показал всем глобальным интернет-сервисам качество российского правосудия и нацеленность политического режима. Ни на какие договоренности и уступки при таких раскладах идти невозможно».

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«Вспомните еще всех мурзилок, публично обвинявших Telegram в сотрудничестве с властями. Никогда больше не доверяйте их безапелляционным оценкам», — также добавил он.

Международная правозащитная организация Article 19 выпустила пресс-релиз в защиту Telegram, признав его блокировку российскими властями серьезным нарушением свободы слова и неприкосновенности частной жизни.

Юрист «Агоры» Дамир Гайнутдинов считает, что Таганский районный суд, совершив массу процессуальных нарушений, сделал все, чтобы облегчить рассмотрение их дела в ЕСПЧ.

«Рассмотрев дело в отсутствие ответчика, дваджы демонстративно проигнорировав ходатайства о предоставлении хотя бы копии искового заявления, за 20 минут приняв решение о блокировке популярного интернет-сервиса с более чем десятком миллионов пользователей только в России, они лишний раз подтвердили, что Telegram — безопасный сервис, которым стоит пользоваться»,— сказал Гайнутдинов.

По мнению юриста, «благодаря этому процессу наверняка значительно повысилась осведомленность российских пользователей о способах обхода блокировок и кибербезопасности в целом».

Ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян уверен — 90% аудитории мессенджера захочет и найдет техническую возможность остаться. Возможно, аудитория даже вырастет из-за информационного накала.

«Эффективность блокировки будет во многом зависеть от американских компаний, — прогнозирует он. — Роскомнадзор наверняка потребует у Apple и Google удалить Telegram из магазинов приложений. Пока же Роскомнадзор никак не может технически ограничить прокси-серверы и VPN-сервисы, поэтому о полной блокировке речь не идет».

«Блокировка Telegram, — заявляет генеральный директор компании-разработчика игр Nival Сергей орловский, — сама по себе бессмысленна при наличии других мессенджеров. Поэтому, скорее всего, за этим последует блокировка публичных VPN, а после этого еще более жесткое закручивание гаек по всему интернету. А там и до социального рейтинга недалеко. Добро пожаловать в Китай!»

Илья Сачков, основатель Group-IB, считает — блокировка настолько популярного сервиса обернется лишь ростом количества пользователей, понимающих, как обходить любые блокировки. «Технически проблема не решится, — уверен Сачков, — но поскольку масса людей будет пользоваться средствами обхода блокировки, это подорвет авторитет государственных запретов».

Решение о блокировке Telegram стало еще одним проявлением интернет-цензуры в России. Об этом говорится в заявлении Йохана Бира, главы офиса международной неправительственной организации «Репортеры без границ» в Восточной Европе и Центральной Азии: «Это новый мощный удар по свободе слова в России. Одновременно это предупредительный сигнал технологическим компаниям-гигантам, которые противодействуют российским властям. Атакован инструмент, необходимый для работы журналистов, особенно для конфиденциальности их источников и собранных данных».

Заместитель министра связи России Алексей Волин заявил, что решение о блокировке мессенджера Telegram в России не нанесёт ущерба пользователям мессенджера, поскольку они «воспользуются другими ресурсами или обойдут блокировку».

Новость о запрете Telegram произвела настолько громкий эффект, что теме обхода блокировок посвятили свои публикации множество изданий, в том числе и провластные. Так, ​​журналист Александр Плющев заметил появление соответствующих инструкций в программе Хайтек телеканала «Россия-24» — «Telegram, живи! Простые способы обойти блокировку мессенджера».

«Надеюсь, что крупных неприятностей они [сотрудники провластного телеканала] в этой неразберихе избегут, — отметил Плющев. — Тут что ценно: они могли бы этого не делать и не идти на риск потерять работу, например. Тем более, таких инструкций в интернете — несколько десятков, а то и сотен».

Правда, со временем публикация с сайта исчезла, но её ещё можно найти в архиве интернета.

Кроме этого, журналист опубликовал ряд других способов обхода блокировок, предложенные разными изданиями и Telegram-каналами, где в числе прочих есть и гид РосКомСвободы «Как пользоваться Telegram, если его заблокируют».

Сам же создатель мессенджера Павел Дуров призвал пользователей к спокойствию, заверив их, что «конфиденциальность не продается, и права человека не должны быть скомпрометированы из страха или жадности». Он также сообщил, что команда Telegram всегда будет поддерживать своих пользователей, и они не допустят каких-либо нарушений пользовательской конфиденциальности.

Privacy is not for sale, and human rights should not be compromised out of fear or greed. https://t.co/ACsCvk6WFx — Pavel Durov (@durov) April 13, 2018

Дуров также попросил следовать «простым инструкциям», которые мессенджер будет публиковать в Сети, в частности — на сайте Telegram. В своём официальном канале Дуров отмечает:

«Telegram может себе позволить не заботиться о потоках доходов или продажах рекламы. Конфиденциальность не продается, и права человека не должны быть скомпрометированы из страха или жадности».

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Затем создатель ВКонтакте и Telegram выступил с обращением к пользователям, пообещав, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют дополнительных действий от пользователей. При этом он не гарантировал 100-процентную доступность сервиса без VPN:

Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке Telegram на территории РФ. Что стоит иметь в виду пользователям:

«1. Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей, однако 100%-ая доступность сервиса без VPN не гарантирована.

2. В первые часы блокировки сторонние VPN/Proxy-сервисы могут быть перегружены и с большой вероятностью будут работать медленно.

3. Независимо от наличия блокировки, Telegram сохранит возможность централизованно рассылать уведомления всем российским пользователям, информируя о развитии ситуации.

Важно: не удаляйте и не переустанавливайте Telegram при возникновении проблем со связью. Старайтесь своевременно скачивать обновления Telegram в AppStore или Google Play».

Госдума, между тем, готова внести изменения в законодательство, если Роскомнадзору не удастся в полном объеме заблокировать популярный мессенджер. В частности, законодатели намерены изучить возможность исключить использование VPN-сервисов. Все будет зависеть от того, хватит ли полномочий у органов исполнительной власти заблокировать Телеграм.

Это сообщил зампред комитета Госдумы по информационным технологиям Владимир Крупенников. По его словам, Роскомнадзор еще не сталкивался с блокировкой такого масштаба, и если потребуется, Госдума оперативно внесет законодательные инициативы.

К слову, глава комитета Леонид Левин в официальном Telegram-канале уже высказался в своей привычной манере о «правильности» действий Роскомнадзора с точки зрения российского законодательства, озвучив при этом весьма неожиданные аргументы: «Решение суда – это ответная мера на демонстративное невыполнение администрацией сервиса требований российского законодательства. Тем не менее, следует отметить, что в случае выполнения мессенджером «Телеграм» определенных в законе обязанностей, блокировка будет снята в установленном порядке. Администрации «Телеграма» необходимо еще раз обдумать свою позицию, чтобы найти решение, отвечающее интересам российских пользователей, количество который исчисляется миллионами. Право законопослушных граждан на тайну переписки, закрепленное конституцией, должно соблюдаться неукоснительно. Доступ к личным сообщениям возможен только по решению суда».

Сам мессенджер, между тем, продолжает находиться в реестре ОРИ под своим прежним номером 90-РР.

Telegram — не единственный мессенджер, который не исполняет требования Роскомнадзора. Facebook, WhatsApp, Signal и другие популярные западные сервисы также не спешат предоставлять ФСБ ключи шифрования. Пользователи между тем активно осваивают способы обхода блокировок на случай, если встроенные инструменты их обхода, о которых писал Дуров, не сработают.

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