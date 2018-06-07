Instagram не закроют, за комментарии надо отвечать, блогеров могут обложить налогами

7 июня Владимир Путин по традиции проводит «Прямую линию» из студии в Гостином дворе в Москве, однако в ней в этот раз не было уже привычных для этого формата живых гостей в зале. Их заменили интерактивные экраны, на которые выводятся вопросы и видеообращения. В адрес Президента поступило свыше двух миллионов обращений. За два с половиной часа глава государства ответил всего на 30. Некоторые из вопросов, поступающие в студию по SMS, во время трансляций государственных телеканалов показывают на экране.

В эфире прозвучали в том числе и вопросы, касающиеся интернета. Писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов в ходе прямой линии призвал главу государства обратить внимание на случаи, когда правоохранительные органы преследуют людей за репосты в социальных сетях (чаще всего в таких случаях людей преследуют по статье 282 УК РФ «Экстремизм»). Задавая вопрос, Шаргунов отметил, что в отдельных случаях «доходит буквально до маразма». «Если буквально воспринимать 282-ю статью УК, то надо посмертно осудить Пушкина, Достоевского, Маяковского, а их произведения изъять», — указал писатель. Он также выразил тревогу за пользователей соцсетей, в особенности за молодых людей. «которых не стоило бы стращать».

Вся суть прямой линии в 30 секундах #прямаялиния pic.twitter.com/1efazd054G — МБХ Медиа (@MBKhMedia) June 7, 2018

Глава российского государства согласился с тем, что необходимо подходить ко всему с умом. Путин указал, что следует проанализировать, как возбуждение дел происходит сейчас и подключить к решению вопроса Верховный суд и Общероссийский народный фронт (ОНФ).

В то же время глава государства дал понять, что практику наказания за высказывания он считает приемлемой:

«Ну что, я с вами согласен. Вы вспомнили про классическую литературу. Один из героев самого известного у нас произведения говорил: «Собрать все книги бы да сжечь». Конечно, мы по этому пути не можем пойти, не должны пойти и никогда не пойдем. Но вот эта судебная, правоприменительная практика, безусловно, должна находиться в поле зрения общественности – вот это очень важно! – и должна корректироваться. Если речь идет о распространении именно такой информации, которая является экстремистской, то, конечно – я уже об этом говорил – так, как в других сферах деятельности, в других сферах жизнедеятельности общества, должны применяться общие правила: нарушил – ответь».

.

По словам Путина, нужно определиться с самими понятиями, что такое экстремизм.

«Но нужно определиться с самими понятиями, что это такое. Не нужно доводить все до маразма и до абсурда, как вы сказали. Полностью с вами согласен. Давайте мы в рамках Общероссийского народного фронта – я попрошу коллег, они достаточно эффективно работали по различным направлениям, важным направлениям для страны в предыдущие годы; это тоже очень важная сфера – вместе проанализируем, что происходит. С одной стороны, заслон нужно поставить экстремизму, что, безусловно, отвечает интересам подавляющего большинства общества. Ну кто же будет спорить с тем, что нужно поставить заслон пропаганде суицидов среди молодежи, разве кто-то против? Ну конечно, нет. Или же распространение, скажем, фашистских каких-то идей. Разве кто-то против? Да нет, конечно. И так далее, и так далее. Но нужно определиться с понятиями, нужно привлечь Верховный суд. Я уверен и хочу вас заверить, что и в правоохранительных органах, и в судебной системе люди понимают свои задачи. Если есть что-то, что требует нашего дополнительного внимания, давайте это внимание сосредоточим на тех проблемах, о которых вы сейчас сказали», — сказал Путин.

Известно что: пытать и сажать больше будут, книжки жечь продолжат https://t.co/DIao3iF5Mr — snorri (@snorri51) June 7, 2018

На вопрос популярных в Рунете топ-блогеров Натальи Красновой и Гусейна Гассанова — закроют ли Instagram и станет ли блогерство официальной профессией — Путин ответил, что в планы властей не входит блокировка доступа к Instagram и YouTube.

«Мы не собираемся ничего закрывать», — сказал Путин, при этом президент напомнив о блокировке Telegram и заметил, что волнуется «за безопасность людей». Путин отметил, что после взрывов в Санкт-Петербурге спецслужбы не смогли отследить переписку террористов, так как те использовали зашифрованные сообщения в мессенджере.

Инстаграм и Ютуб в России закрывать не будут, говорит Путин. И пускается в рассуждения про Телеграм, безопасность людей и свободу слова в интернете https://t.co/rkpob4Acke — Медиазона (@mediazzzona) June 7, 2018

«Я сам работал в специальных службах и знаю, что легче всего — запретить. Труднее найти цивилизованные способы решения. Поэтому я буду побуждать всех своих коллег идти именно по этому пути», — пояснил президент, признав также необходимость использования современных средств борьбы с правонарушениям и террористами, «не ограничивая пространство свободы, в том числе в интернете».

Здесь Путин имел в виду, что весь Интернет же не запретили еще. — twitdterer (@gengenkk) June 7, 2018

Также Путин сказал: «…можно поговорить о том, чтобы признать блогинг профессией. Государство тоже в этом заинтересовано». Глава государства допустил обложение блогеров налогом в случае «официального» признания:

«Мы знаем, за счет чего живут блогеры — в том числе за счет рекламных денег, правда? Признана эта профессия или не признана, но это источник ваших доходов и доходов, видимо, вполне приличных, если вы этим занимаетесь. Если вопрос в том, чтобы зафиксировать это в законодательстве, зафиксировать это с точки зрения социального обеспечения на будущее — наверное, об этом тоже можно поговорить. Если это постоянная, по сути дела, работа, то и государство заинтересованно в том, чтобы формализовать это соответствующим образом».

.

Владимир Владимирович, я кандидат наук, мне 38 лет, я из Челябинска, где горожане задыхаются, экология уничтожена, процветает коррупция. Так вот, когда блоггинг станет официальной профессией? — рома бордунов (@romabordunov) June 7, 2018

Вспомнил Путин и о российской программе запуска спутников для покрытия Земли интернетом, относительно же неоднозначности нового главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Президент заявил: «Может, образование у него непрофильное, но в течение шести лет он занимался оборонной промышленностью, уделял внимание космической деятельности. Он человек компетентный, но один в поле не воин — он будет создавать команду».

Прозвучали ответы на вопросы и о криптовалютах:

Молодой блогер задает вопрос про криптовалюты. Кажется, действительно пора закругляться. Путин: "У России своей криптовалюты быть не может по определению". — Радио Свобода (@SvobodaRadio) June 7, 2018

В целом же «прямая линия» не сильно оправдала ожидания пользователей Рунета, особенно по части конкретных ответов на заданные вопросы…

Прямая линия стала унылой довольно давно, но в этом году пацаны достигли дна и начали копать — РИП Новости (@riarip) June 7, 2018

…однако некоторые нововведения не остались незамеченными:

Боже, теперь Путину во время прямой линии показывают мемы. Ведущий говорит: "Владимир Владимирович, сейчас мы на экран выведем шутку про бензин!"

Путин даже не улыбнулся.

Великая интернет-держава pic.twitter.com/pKniNCJhRM — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) June 7, 2018

…как и присутствие некоторых высокопоставленных госслужащих в запрещённом Telegram.

.



.

Читайте также:

Роскомнадзор обязал провайдеров смягчить цензуру до окончания прямой линии с Путиным

🔓

Путин пообещал не создавать интернет-барьеров для законопослушных пользователей

🔓

Путин: «Чёрного воронка» не будет, но анонимность в Сети сильно мешает

🔓

Путин поручил ФСО защищать персональные данные крупных чиновников и отражать кибератаки

🔓

Путин ищет инструменты воздействия на соцсети для борьбы с «опасными группами»

.