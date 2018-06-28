Приравнять номер мобильного к паспорту?

В правительстве предложили использовать номер мобильного телефона как идентификатор личности наравне с паспортом. Инициативу поддержала рабочая группа по нормативному регулированию цифровой экономики, однако поправки в законопроект были отправлены на доработку, поскольку пока неясна сфера применения идентификатора.

Эксперты считают, что идентификация по номеру телефона может быть использована в телемедицине — дистанционной консультации врачей с пациентами. Еще одна сфера применения — цифровой бизнес, в том числе дистанционная продажа страховок, путевок, билетов на транспорт, электронная коммерция, финансовые и логистические услуги.

Для воплощения в жизнь данной инициативы придется внести поправки в законы «О связи», «Об информации» и «Об основах здоровья граждан». В частности, авторы поправок предложили ввести девять новых идентификаторов, среди которых — электронная подпись, авторизация в единой системе идентификации и аутентификации, биометрия или дактилоскопические данные, а также номер мобильного телефона.

Использование номера телефона в качестве идентификатора позволит подтверждать личность россиянина при оказании ему дистанционных услуг по аналогии с биометрическими данными для клиентов банков.

Рабочая группа, в которую вошли директор по развитию и планированию «Сколково» Сергей Израйлит и директор по направлению «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов, в целом одобрила использование телефона. Они усомнились лишь в сфере применения этого идентификатора. Эту идею поддержали операторы сотовой связи, в частности «МегаФон» и МТС. «Вымпелком» сообщил о необходимости доработки проекта.

Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин прокомментировал законопроект, устанавливающий возможность идентификации граждан при получении ряда дистанционных услуг по номеру сотового телефона, подготовленный Правительством Российской Федерации: «В первую очередь это существенно упростит процесс получения пользователем услуг, связанных с обязательной передачей персональных данных, таких как заключение договоров страхования, покупка билетов или путевок, телемедицинское обслуживание и многих других, что благоприятно отразится на развитии бизнесов, ориентированных на использование новейших телекоммуникационных технологий».

Левин считает, что «закономерность этого шага основана на стремлении предоставить пользователям максимально быстрый и удобный сервис при сохранении его безопасности во взаимодействии с глобальной сетью». Удаленная идентификация по сотовому номеру, уверен он, облегчает населению доступ к современным услугам и онлайн-ритейлу, особенно там, где географические условия затрудняют транспортную доступность.

Глава инфокомитета также напомнил, что год назад Госдумой был принят закон, устанавливающий обязанность операторов сотовой связи проверять достоверность паспортных данных абонентов. Именно это создало законодательные основы для внедрения в дальнейшем процедуры идентификации по номеру мобильного телефона.

Пока не уточняется, будет процедура идентификации происходить по желанию или принудительно, а это может вызвать ряд сложностей, поскольку оформленными на родителей мобильниками пользуются и несовершеннолетние. Кроме этого, мобильные телефоны часто забывают, теряют, крадут, поэтому если процесс восстановления sim-карты будет равносилен процессу восстановления паспорта, прогнозируем волну непонимания со стороны пользователей.

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