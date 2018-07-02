Жаркое время мыслепреступлений

РосКомСвобода подготовила очередной дайджест о фактах привлечения к ответственности россиян за высказывания или репосты в интернете. Напомним, недавно депутаты Алексей Журавлев и Сергей Шаргунов внесли в Госдуму законопроект о переводе ряда положений «антиэкстремистской» статьи 282 УК РФ из уголовной в административную плоскость, но Правительство и Верховный Суд РФ уже выступили против. Шансы на какую бы то ни было либерализацию «антиэкстремистского» законодательства глава аналитического центра «Сова» Александр Верховский считает невысокими: «…даже с политической точки зрения эта машина антиэкстремистского правоприменения работает вхолостую. Они преследуют людей, которые для власти не опасны. Юридически тут претензий более чем достаточно. А с другой стороны, все время появляются желающие закрутить какую-нибудь недокрученную гайку. Так что разговоры о возможной «оттепели» я считаю чересчур оптимистичными. Если мы говорим о том, что власть расценивает угрозу, ни о каком снижении количества осужденных по этим статьям ожидать невозможно – даже наоборот». Тем временем, россияне продолжают привлекаться к ответственности по 282-ой и подобным ей статьям за свои онлайн-публикации.

Как правило, новости о таких случаях в прессе подаются крайне сухо, подробностей о том или ином деле суды, прокуроры и следственные органы не разглашают, и лишь когда дело касается какой-то публичной, либо по каким-то причинам попавшей в поле зрения независимых СМИ личности, удается узнать все обстоятельства дела.

В начале июня текущего года силовики пришли с обыском к лингвисту Алексею Касьяну. Как написал ученый на своей странице в Facebook, следственные действия проводятся по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды». «Я сам отсутствую, нахожусь в другом месте. Изымают комп. технику. Предполагаю, что заявление подал один из обиженных фигурантов „Диссеропедии журналов“», — указал Касьян.

Проект «Диссеропедия российских журналов», одним из инициаторов которого стал Алексей Касьян, был презентован сообществом «Диссернет» в конце 2016 года. Как говорится на сайте «Диссернета», в рамках проекта в поисках заимствований анализируются тексты статей из журналов, входящих в список ВАК. Касьян связывает возбужденное против него дело со своей антиплагиаторской деятельностью.

В июне 2018 года житель Чайковского Пермского края Андрей Новоселов был оштрафован на 1 тыс. рублей по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (публичное демонстрирование нацистской символики) за то, что опубликовал видеоролик измененной сценой из телефильма «Семнадцать мгновений весны». Из информации на сайте городского суда следует, что речь идет о постановлении, которое было вынесено 6 июня в отношении А. Новоселова.

Сторонник партии «Великое Отечество» Новоселов был привлечен к ответственности в результате онлайн-конфликта с Ильей У. – своим земляком, сторонником Алексея Навального. По словам Ильи, сначала Новоселов пожаловался в полицию на то, что его оппонент разместил у себя на странице информацию о вторжении Германии и СССР в Польшу в 1939 году, снабдив пост картинкой со свастикой. Эту публикацию Новоселов посчитал оскорбительной и искажающей роль СССР во Второй мировой войне, однако правоохранительные органы не усмотрели в ней состава преступления.

7 мая 2018 года на странице Новоселова появилось видео – сцена из «Семнадцати мгновений весны», в которой Штирлиц бьет бутылкой по голове Холтоффа; при этом на лицо Холтоффа в опубликованном видео была наложена фотография Ильи. Тот пожаловался на видео в прокуратуру, после чего и было возбуждено административное дело по ст. 20.3 КоАП. Новоселов не признал вины в совершении административного правонарушения и подал жалобу на постановление в Пермский краевой суд. Этот случай в очередной раз доказывает некорректность действующих законодательных норм, позволяющих наказывать за демонстрирование нацистской символики без цели пропаганды нацистской идеологии.

В мае текущего года в Омске сотрудники правоохранительных органов в течение целого дня проводили у журналиста и общественного деятеля Виктора Корба обыск, в результате которого изъяли всю технику не только у самого Корба, но и у его родственников. Корба обвиняют в пропаганде терроризма. Он опубликовал последнее слово осужденного блогера Бориса Стомахина, и следователи считают это преступлением по части 1-й статьи 205.2 Уголовного кодекса. В мае текущего года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назначил Стомахину 12,5 тысячи евро компенсации, решив, что российские власти нарушили в отношении него статью 10 Европейской конвенции о защите прав человека, гарантирующей свободу выражения мнения.

Почему-то без всякого суда и до завершения следствия Корб под номером 3952 был внесен в «перечень террористов и экстремистов» Росфинмониторинга. После этого был заблокирован его Яндекс.Кошелек. О включении в реестр сам журналист узнал из уведомления «Яндекс.Денег» — представитель компании написал, что все операции по его кошельку приостановлены из-за внесения в список Росфинмониторинга. Согласно закону, включения в этот список достаточно для ввода ограничений по счетам. Позже Корб сообщил, что платежной системой PayPal были заблокированы счета его самого, а также его дочери.

То же самое потом произошло и со счетом Корба на WebMoney:

Оказывается, еще 9 июня заблокировал все мои кошельки и @webmoney_ru, я просто это оперативно не отследил :-( Причину не указали, ограничившись иезуитским предложением «С целью возобновления обслуживания в полном объеме, вам необходимо обратиться в арбитражный сервис системы». https://t.co/8KdfU2yUfl — Victor Korb (@Victor_Korb) June 16, 2018

Как написал журналист в своем блоге, история его непростых отношений с силовыми структурами насчитывает уже больше тридцати лет, но самый настоящий прессинг начался в последние годы. Ужесточение давления он связывает со своей правозащитной деятельностью: в 2010-2012 годах — преимущественно на местном уровне, а с 2013 года — в роли координатора Международного комитета защиты Стомахина, реализующего кампанию в защиту свободы слова «Нет преследованиям за мысли и слова!». Судя по тексту постановления о возбуждении дела, пишет Корб, становится понятно — претензии со стороны ФСБ ему выдвигаются за цитирование материалов публичного судебного процесса, осуществленное в информационных и архивно-исследовательских целях, не содержащее ни малейших признаков одобрения и, тем более, пропаганды терроризма. По его словам, во время допроса следователь так формулировал некоторые вопросы, чтоб ответ журналиста прямо или косвенно прозвучал бы как одобрение слов Стомахина.

В июне текущего года Корб связался с РосКомСвободой, рассказав в своем письме о своем деле, а также сомнительных событиях, связанных с блокировками его счетов. Он сообщил, что решил заняться освещением дела Стомахина, поскольку оно, по его мнению, носит явно политический характер. Также по той причине, что «защитой [Стомахина] никто не занимался», Корбом был создан вышеупомянутый комитет защиты, «в который вошли правозащитники и общественные деятели с мировой известностью (Буковский, Горбаневская, Григорьянц, Пионтковский и др.)», и «одним из важнейших направлений стал так называемый «прорыв информационной блокады» вокруг дела Стомахина».

«Инициатором дел [против него] все время выступает ФСБ, в качестве поводов всегда подбирают старые публикации и всегда совершенно абсурдные, — сообщил Корб. — Параллельно прессинг на меня оказывался из-за моего активного участия в движении за свободу мирных собраний».

Также журналист уточняет, что не «он опубликовал», а «материал был опубликован» на созданном еще в 2010 году сайте информационно-аналитического и архивного проекта «Патриофил».

«Пока мой процессуальный статус по делу — подозреваемый, — сообщил он. — Но во всех материалах транслируется однозначно обвинительная формулировка: «действуя умышленно, с целью распространения публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичного оправдания террористической деятельности, самостоятельно подготовил и разместил статью»».

«Дело было возбуждено 16 мая, «17 мая «суд» проштамповал постановление об обыске, — пишет он, — 18 мая провели обыск с изъятием всей техники (хотя по практике подобных дел часто ограничиваются изъятием жесткого диска или даже его копированием). Никаких ограничений на передвижение следователь не накладывал. Но когда 20 мая я хотел вылететь в Москву, меня сняли с рейса (украв дополнительно 40 т.р. за невозвратные билеты) и вручили постановление о мере пресечения в виде подписки о невыезде, которую я, впрочем, не подписывал, а также десять повесток на каждый следующий день. Затем каждые десять дней следователь отменял предыдущее постановление и издавал новое, аналогичное. Решения «суда» для такой меры пресечения не требуется. Но он прямо дал знать, что я нахожусь под плотным колпаком, и при попытке покинуть Омск наверняка мера пресечения будет ужесточена».

Свою поддержку Виктору Корбу оказывает Лев Пономарев («За права человека»). «Выразили готовность оказать содействие в защите также коллеги из «Центра защиты прав СМИ», «Союза солидарности с политзаключенными», — отмечает журналист. — Ряд организаций, в том числе международных [например, «Репортеры без границ»], выступили с публичными заявлениями». Также, как недавно омич сообщил в своем Facebook, «зарубежные коллеги-социологи готовят обращение в мою защиту. Это очень трогательно, учитывая, что сам я так и не решился обратиться к ним с подобной просьбой… И, одновременно, очень символично на фоне тотального игнора со стороны российских «коллег»».

Недавно Севастопольский городской суд изменил осужденному по обвинению в экстремизме в соцсетях севастопольцу Игорю Мовенко реальный срок наказания на условный. Суд первой инстанции в мае текущего года приговорил его к двум годам колонии за комментарий в социальной сети ВКонтакте. Сторона обвинения утверждала, что Мовенко призывал к экстремистской деятельности.

В зал суда не привезли самого Мовенко, его включали по видеоконференцсвязи из СИЗО Симферополя. Прокурор просил оставить обвинительный приговор в силе с изменением места отбывания наказания Мовенко: колонию общего режима изменить на колонию-поселение. Министерство иностранных дел Украины, в свою очередь, выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в Крыму и призвало прекратить давление на них.

Неделю назад Московский окружной военный суд приговорил жителя Калининградской области Александра Петровского к двум годам колонии общего режима по статье о призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК). Петровского задержали в Калининграде 5 ноября 2017 года, после чего суд отправил его под стражу. По версии следствия, Петровский симпатизировал движению «Артподготовка», которое в октябре признано судом экстремистским и запрещено.

В деле против Петровского сказано, что он призывал к терроризму в Telegram-чате «Революция-Калининград», где был администратором. Защита Петровского настаивала, что высказывания в чате были вырваны из контекста. Петровский не признал вину. Обвинение просило для Петровского три года колонии.

Жительницу Кемерова осудили за размещение песни на свой странице в социальной сети «ВКонтакте». Суд признал ее виновной в совершении административного правонарушения, поскольку композиция была внесена в федеральный список экстремистских материалов. Согласно материалам дела, речь идет песне «Дым» группы «ГРОТ», внесенной в реестр Минюста под номером 3045 решением Саровского городского суда Нижегородской области от 05.07.2015 года.

Пост на странице пользовательницы был обнаружен сотрудниками центра по противодействию экстремизму Кемеровской полиции. В качестве наказания обвиняемой был назначен штраф в размере 1000 рублей. Запрещенная песня с ее страницы была удалена.

Размещение песен, фильмов и других медиаматериалов часто становится поводом для административного или уголовного преследования россиян. Как мы уже писали в одной из недавних публикаций, в Удмуртии за размещение на своей странице ВКонтакте фильма «Покушение на Россию» была оштрафована на 2000 рублей местная жительница Лариса Фефилова. Как уточняет ижевчанка, «внимание на «опасный перепост» обратил какой-то «неравнодушный»».

Басманный суд Москвы отправил под арест студента Московского государственного университета имени О. Е. Кутафина Владимира Комарницкого, приговоренного ранее к обязательным работам за размещение в соцсети запрещенных песен. Теперь его обвиняют в экстремизме, сообщил его адвокат Юрий Зак. В марте Гагаринский суд Москвы приговорил Комарницкого к 160 часам обязательных работ за размещение песен рок-группы «Коловрат» в соцсети «ВКонтакте». Приговор в законную силу еще не вступил, апелляция по нему назначена на июль. Комарницкий виновным себя не считает. По его словам, он разместил песни запрещенных групп еще в 2011 году, когда учился в школе.

Подкидывают силовикам поводы для возбуждения дел порой даже и адвокаты. Так, московский адвокат Сергей Афанасьев написал в прокуратуру заявление с просьбой проверить песню «Чайлдфри» Лизы Монеточки и Noize MC на предмет нарушения закона. По его мнению, в тексте есть строки, которые могут спровоцировать несовершеннолетних на самоубийство. «Послушай мой совет в формате мр3: Не жди, пока состаришься, скорей умри, Жаль, что твои родители не childfree, Гори в аду, в аду гори!» — поется в песне. Клип «Чайлдфри» появился на российском YouTube 1 июня и на данный момент собрал около пяти миллионов просмотров. Сами авторы позиционируют свою песню как остросоциальную сатиру.

Адвокат Афанасьев и раньше подавал громкие заявления в прокуратуру против хип-хоп исполнителей. После одного из таких заявлений рэпер Баста был вынужден снять с продажи одежду с тюремной символикой.

Экстремизм в опубликованной на сайте «МК» статье увидели некоторые российские пользователи интернета. Издание разместило крайне сомнительную статью Платона Беседина, некоторые обороты в которой граничат с хамством, где автор обвиняет российских девушек в продажности. Поводом для этого стал ряд опубликованных в сети видеороликов, связанных с проходящим в России Чемпионатом мира по футболу. На сайте Change.org появилась соответствующая петиция, требующая извинений от руководства газеты «Московский комсомолец» за оскорбления российских женщин.

Так что не будет удивительным, если к инициируемым силовиками и прокурорами делам в массовом плане могут прибавиться и те, к которым приложили руку обычные российские граждане. Но здесь стоит понимать, что таким образом открывается очередной ящик Пандоры, поскольку кто-то решит использовать антиэкстремистское и антитеррористическое законодательство для мести, устранения конкурентов, etc.

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