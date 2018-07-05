Радио Свобода оштрафовали за несоблюдение закона «об иноагентах»

Мировой судья Тверского района города Москвы сегодня назначил медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода штраф в размере 100 тысяч рублей по иску Министерства юстиции России за «непредоставление органам государственной власти финансовой информации, вытекающей из обязанностей неправительственной организации, выполняющей функции «иностранного агента»» (статья 19.7.5-2 кодекса РФ об административно-правовых нарушениях). Руководство РСЕ/РС считает это судебное решение несправедливым, заявив, что компания анализирует правовые варианты реагирования на приговор.

Судья отклонил запрос адвоката об отложении рассмотрения дела и постановил, что американский вещатель должен заплатить штраф. «Это дело может повлечь уголовные обвинения против медиакорпорации и ее работников в России, а также угрожать ее деятельности в стране», — отмечает радиостанция.

Президент RFE/RL Томас Кент считает, что данное дело является «резким новым обострением в ряде российских действий, направленных на препятствование работе компании и провоцирование общественного недоверия в отношении российского персонала».

Напомним, в конце ноября 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет причислять к иностранным агентам зарубежные СМИ. 5 декабря 2017 года Минюст России внес в список «иностранных агентов» Радио Свободная Европа / Радио Свобода (RFE/RL) и ее проекты «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии».

Плюс к этому, на днях комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи во вторник одобрил поправки к принятому в начале года законопроекту №345523-7, согласно которым физлица, которые пишут для СМИ-иноагентов, сами могут быть признаны иностранными агентами.

.



.

Читайте также:

Эксперты: Первые блокировки иностранных СМИ могут начаться уже со следующей недели

🔓

Генпрокуратура заблокировала ряд сайтов иностранных НКО из-за их нежелательности

🔓

Госдума: физлицо-иноагент как зеркало нападок США

🔓

Пётр Толстой: закон о физлицах-иноагентах — это дуст от муравьёв

🔓

Госдума: написал статью для иностранного агента — теперь ты сам агент

.