Барнаул — город «экстремистской» славы

Неожиданно громко заявила о себе в конце июля — начале августа текущего года столица Алтайского края — город Барнаул. Точнее, громко постучали в двери местных жителей представители правоохранительных органов — да так, что эхо разнеслось по всему Рунету. Причиной тому стали посты в соцсетях, в которых власти обнаружили экстремизм и оскорбление чувств верующих. Сначала интернет-общественности стало известно о деле 23-летней Марии Мотузной, которая в своём Twitter рассказала о визите правоохранителей 8 мая к ней домой, изъявших у ней компьютер и смартфон, после чего доставили ее на допрос в полицию. Затем 19-летний студент из Барнаула Даниил Маркин рассказал на своей странице «ВКонтакте» о том, что уже год является фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды). Что примечательно, дела на Мотузную и Маркина завели на основании показаний одних и тех же людей — соседок по общежитию Анастасии Битнер и Дарьи Исаенко, обучающихся, судя по сохраненной странице Анастасии Битнер из соцсетей, в Алтайском филиале РанхИГС на кафедре уголовно правовых дисциплин. Сегодня стало известно о заведении уголовного дела на еще одного барнаульца — 38-летнего Андрея Шаршенина, опубликовавшего мем с Патриархом Кириллом.

«Всем привет, меня зовут Маша, мне 23 года, и я — экстремистка» — такой твит написала жительница Барнаула Мария Мотузная 23 июля 2018 года.

Прочитала статью, что в предыдущем твите, стало настолько ужасно на душе, что решилась на небольшой каминг аут. Меня, к счастью, не пытали (тьфу тьфу), но, всем привет, меня зовут Маша, мне 23 года и я — экстремистка 🤗

Тред про правовое государство и резиновую статью. — Frolová (@La72La) July 23, 2018

В следующих твитах девушка рассказала о том, что в мае 2018 года полиция неожиданно пришла к ней с обыском. Так Мотузная узнала о том, что ее обвиняют сразу по двум статьям Уголовного кодекса — в оскорблении чувств верующих, а также в возбуждении ненависти либо вражды. Основанием для обвинений стало то, что девушка в 2015 году сохраняла к себе в альбомы «ВКонтакте» картинки — мемы на темы религии и мемы, в которых речь шла о чернокожих. Например, на одной из картинок человек, похожий на Иисуса Христа, говорит: «Ну кончились у меня лужайки, ваших заек девать уже некуда». На другой был изображен чернокожий, неправильно решающий пример по арифметике, с подписью «Черная бухгалтерия».

Обыск, по её словам, выглядел как постановка: полицейские будто для вида открыли только верхние ящики одного из трех шкафов, посмотрели другой, перебрали какие-то бумажки, забрали компьютер и телефон. На допросе ее не спрашивали, ее ли страница фигурирует в обвинении, хотя зарегистрирована во ВКонтакте девушка была под фамилией Фролова. Позже ей объявили, что в изъятой технике у нее нашли фотографии свастики и Гитлера. Сама Мотузная говорит, что «никогда не была фашисткой» и таких картинок никогда не сохраняла.

Через несколько дней Даниил Маркин решился рассказать уже о своем деле. 25 июля 2017 года в шесть утра к нему в квартиру пришли сотрудники Центра «Э» с целью провести обыск. В то же время обыск проводили и у его родителей. Маркина отвезли в отделение, где предъявили мемы, на основании которых пришли к нему домой, посоветовав признаться во всем, чтобы легко отделаться. Среди них были картинки с Гарольдом, скрывающим боль, а также Джоном Сноу из «Игры Престолов».

Вскоре вместе с понятыми меня попросили за их рабочим компьютером лично проскролить свои сохраненные фотографии и зачкриншотить те самые экстримистские мемы — Markinshtern (@markinshtern) July 26, 2018

После первого допроса последовал разговор со следователем, во время которого Маркина попросили в присутствии понятых пролистать сохраненные альбомы и сделать скриншоты «экстремистских» картинок, сохраняемых с 2013 года (то есть когда он был еще несовершеннолетним).

По словам студента, прокурор, до которого за год дошло дело, не подписывал документ о передаче дела в суд, поскольку не обнаружил факта преступлений или потерпевших по делу. Однако, когда он ушел в отпуск, его заместитель подписал документ и дело отправили в суд. С тех пор прошло уже четыре судебных заседания: первый суд был 5 июня, последний — 18 июля.

Что любопытно, дела на Марию Мотузную и Даниила Маркина завели на основании показаний одних и тех же людей — соседок по общежитию Анастасии Битнер и Дарьи Исаенко, обучающихся, судя по сохраненной странице Анастасии Битнер из соцсетей, в Алтайском филиале РанхИГС на кафедре уголовно правовых дисциплин.

«Дождь» попробовал связаться с Анастасией Битнер и получил комментарий:

«В протоколе все написано. Больше никаких комментариев давать я не буду».

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У Марии Мотузной разговор с обеими «свидетельницами», судя по всему, получился более развернутый: девушки расстроены, что им звонят.

Вердикт по делу Маркина ожидают осенью, однако Маркин уже считает, что оставаться в России небезопасно.

Мотузная несколько часов назад сообщила, что «свидетельницы» пожаловались на неё в правоохранительные органы — якобы она им угрожает:

Свидетели написали заявление уже на меня, за угрозы. Угроз никаких не было, с моей стороны 100%. И о заявлениях я узнала случайно, полиция молчит, видимо, чтобы в суде это предьявить и изменить меру пресечения. Так что в пн, я вероятнее всего сяду в СИЗО. Все. — Frolová (@La72La) August 3, 2018

Сегодня стало известно об еще одном уголовном деле, заведенном на жителя Барнаула за посты в интернете. Андрей Шаршенин на своей странице во ВКонтакте опубликовал мем с изображением патриарха Кирилла, где сзади патриарха стоит Иисус Христос, который спрашивает «Время не подскажешь?», а тот отвечает: «Иисус, *******[отстань]». Коллаж связан со скандалом, произошедшим в 2012 году, когда с помощью фотошопа на руке патриарха Кирилла замазали часы Breguet стоимостью 30 тысяч долларов. Кроме того, на странице Шаршенина нашли другие картинки: с новой церковью и развалившемся поблизости домом , а также с мужчиной в церкви, поедающим санкционные продукты и говорящим: «Я согрешил». Однако экспертиза не увидела в них нарушений закона.

По словам Шаршенина, в рамках расследования дела к нему пришли сотрудники СОБРа и надели наручники. До начала суда барнаульцу заблокировали банковские и электронные счета. Маркина (под номером 4882) и Мотузную (под номером 5208) также внесли в «черный список экстремистов».

Обвал новых дел об экстремизме имеет довольно простое объяснение, считает глава «Агоры» Павел Чиков:

«Сначала осенью 2016 после смены руководства администрации президента ощутимо тормознулись политические уголовные дела. Затем дополнительный блок был поставлен в рамках президентской кампании, в том числе из-за политики «никаких негативных новостей». При этом конвейер по выявлению свежих дел работал, опера Э копались в аккаунтах и продолжали гуглить по ключевым словам, как и всякие кибердружинники, нодовцы, казаки (хотя эти вряд ли умеют), «студентки полицейских академий» и прочие любители первого кнута. Заявы с рапортами писались, лингвистические заключения мутились, а реализации никакой не было ибо сверху указание «погодить». В дополнение к этому органами госбезопасности тормозить не велели, а те с радостью осваивали новые «полицейские» полномочия по выявлению экстремизма. Потом президента выбрали, инаугурация прошла, мячики в ворота попинали и шлюзы ожидаемо открылись. Думаю, разговоры в духе «надо бы как-то смягчить 282-ю статью», судорожно вбрасываемые через подметных депутатов и омбудсманов и вуманов, призваны хоть как-то помешать прорыву сточных вод. Но силы явно неравны. Барнаул, Абакан, Красноярск, Москва, Тула, Екатеринбург, Тверь, вот-вот и остальные раскачаются».

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Ну что ж, тезис о необходимости соблюдения осторожности в соцсетях, блогах, мессенджерах, а также об интернет-гигиене актуален сейчас как никогда. РосКомСвобода также поддерживает данную российским пользователям рекомендацию нашего ведущего юриста Саркиса Дарбиняна о наивысшей степени осторожности в использовании социальной сети ВКонтакте: «Желательно полностью отказаться от использования ВК — на данный момент он заявляет себя исключительно как токсичный сервис, администрация которого не заботится о безопасности своих пользователей. Представители социальной сети ни разу не осуждали действия ФСБ и Роскомнадзора в отношении пользователей Интернета. Если полностью отказаться от использования ВК не удаётся, создайте новый аккаунт, не указывая своё настоящее имя и зарегистрированный на вас номер телефона». И да, обязательно

«…удалите со своей страницы все сомнительные изображения, записи и репосты; в целом — весь контент, который так или иначе может привлечь внимание правоохранительных органов к вашей персоне. Если определенный материал вызывает у вас хоть какие-то сомнения — однозначно его удаляйте. Лишняя осторожность никогда не повредит. <…> Учитесь использовать Proxy и VPN при интернет-сёрфинге, не пренебрегайте использованием сквозного шифрования чатов. При умелом использовании это не отнимет много времени и сил, но обеспечит Вам минимальный уровень защищённости личных данных. «.

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