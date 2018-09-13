ЕСПЧ: британский закон о массовой киберслежке посягает на права человека

Европейский суд по правам человека постановил, что британская программа массовой киберслежки в ее нынешнем виде нарушает неприкосновенность частной жизни и свободу слова. ЕСПЧ не сомневается в необходимости существования данной системы, однако указывает, что она должна реализовываться при гарантиях того, что невинные люди не окажутся объектами наблюдения.

Суд признал, что британские разведслужбы добросовестно относятся к обязанностям и не злоупотребляют полномочиями. В то же время он обнаружил, что спецслужбы осуществляют свою деятельность без независимого надзора.

Подавляющим большинством голосов — шесть против одного — суд счел, что программа массового электронного слежения, проводившаяся британскими спецслужбами, нарушает ст. 8 конвенции, гарантирующую право на уважение частной жизни и переписки, и ст. 10, гарантирующую право на свободу слова.

Британские правозащитники, подавшие в суд на спецслужбы, не выдвигали требований по выплате каких-либо штрафов и компенсаций, кроме требования компенсации их судебных издержек, которое было удовлетворено.

Дело начало рассматриваться еще в 2013 году после того, как британские правозащитные организации подали в ЕСПЧ по результатам информации, обнародованной Эдвардом Сноуденом. Согласно полученным данным, британский Центр правительственной связи собирает сведения из перехватов телефонных разговоров и интернет-трафика, используя специальные компьютерные программы.

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