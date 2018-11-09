Уральских трудных подростков соберут в единую базу для слежки

Похоже, в России намечается четкий тренд установления слежки за несовершеннолетними гражданами. Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, для повышения качества системы профилактики правонарушений несовершеннолетними, в регионе планируется внедрение регионального банка данных, в котором будут содержаться сведения о подростках и семьях, требующих особого внимания со стороны органов и учреждений системы профилактики.

Речь об этом шла на внеочередном заседании региональной антитеррористической комиссии, которое провёл первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.

Уральские власти также расширяют критерии определения «трудных» подростков. Теперь это будут не только правонарушители — к этой категории отнесут и тех, кто, по мнению доверенных экспертов правительства региона, может быть склонен к восприятию «радикальных и экстремистских идей».

Министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что в регионе ведется работа по созданию «Единого информационного банка», где будут размещаться «сведения» о каждом подростке, совершившем правонарушение, а также и других несовершеннолетних, «нуждающихся в дополнительном внимании со стороны органов профилактики».

«Создание системы, прежде всего, обеспечит органам профилактики и надзора единый доступ к необходимой информации, что значительно сократит время реагирование на происшествия и правонарушения, в том числе в школах и других учебных заведениях. Кроме того, банк данных позволит на ранней стадии выявлять подростков, которые могли быть пострадать от идеологов террористических и иных радикальных течений. Технологию выявления подростков, вовлеченных в идеологию терроризма при использовании социальных сетей и мессенджеров, мы разрабатываем с привлечением представителей научного, педагогического и медицинского сообщества. Это поможет вовремя реагировать и помогать подросткам, подвергшимся опасности. Данная технология будет внедрена в рамках запуска банка данных трудных подростков», — приводит пресс-служба правительства Свердловской области рассуждения министра.

По словам Алексея Орлова, «именно эта возрастная аудитория наиболее восприимчива к радикальным идеям, уязвима к пропаганде насилия и экстремизма и террористической идеологии». Планируется, что такая база будет создана уже в 2019 году.

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