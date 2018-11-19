«Права в интернете» на Общероссийском гражданском форуме — 2018

8 декабря в Москве в Центре международной торговли состоится ежегодный Общероссийский гражданский форум — 2018, одно из самых масштабных мероприятий, объединяющих различные общественные движения, НКО, волонтеров и гражданских активистов со всей России. В этом году Форум пройдет уже в шестой раз.

В форумный день запланировано более 70 мероприятий: экспертные дискуссии, публичные беседы и баттлы, мастер-классы, презентации кейс-историй, экспресс-консультации, мировые кафе, диалоги с действующими управленцами. В мероприятии примет участие около 300 спикеров и до 3000 участников со всей страны — гражданские активисты, инноваторы и эксперты, учителя и студенты, деятели культуры, чиновники, бизнесмены. Сквозной темой Форума – 2018 станет уровень счастья в России и инструменты увеличения вклада государства, бизнеса, некоммерческих организаций и неравнодушных граждан в его рост.

Регистрация на ОГФ-2018 открыта до 25 ноября:

http://2018.civil-forum.ru/registracija

РосКомСвобода уже третий год занимается в рамках ОГФ развитием площадки “Права в Интернете”. В этот раз эксперты, приглашенные нами, проведут сразу три мероприятия в форумный день, а также организуют зону бесплатных юридических консультаций по защите прав и свобод граждан в Интернете.

.

Экспертная дискуссия “Открытость Интернет- и телеком-компаний как залог соблюдения цифровых прав граждан”

(Начало: 15.15 в Новой аудитории).

Сегодня перед обществом особенно остро стоит вопрос о качестве охраны компаниями персональных данных пользователей, тайны их переписки и переговоров, а также об обнародовании характера и порядка взаимодействия компаний с государственными органами, в т.ч. правоохранительными.

Общемировым трендом становится последовательное и регулярное раскрытие информации. Подробные публичные отчеты западных компаний об объеме их взаимодействия с госорганами, в т.ч. о количестве и содержании государственных запросов на раскрытие информации о пользователях, давно уже стали стандартной практикой в Европе и США. Такая демонстрация транспарентности не только является актом соблюдения компаниями прав и свобод человека, но и хорошим методом по завоеванию положительной репутации и доверия пользователей. В России, к сожалению, пока эти процессы находятся в зачаточном состоянии.

Формат экспертного круглого стола площадки “Права в Интернете” подразумевает обмен мнениями и опытом, презентацию новейших разработок и подходов к теме открытости российских интернет-, телеком- и IT-компаний перед гражданами. Спикеры площадки “Права в Интернете” в рамках Общероссийского гражданского форума 2018 подискутируют на предложенную тематику. В заключение организаторы мероприятия предлагают экспертам и участникам круглого стола подписать резолюцию, содержащую основные стандарты открытости для интернет-и и телеком-компаний в России, также правила составления и публикации отчетности.

Модератором дискуссии выступит Артем Козлюк, руководитель РосКомСвободы.

Также участвуют:

Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен;

Михаил Якушев, исполнительный вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти компании «ВымпелКом»;

Саркис Дарбинян, адвокат, партнер Центра цифровых прав, глава юридической практики РосКомСвободы;

Денис Крючков, основатель интернет-площадки «Хабр»;

Дмитрий Казьмин, директор фонда «Медиастандарт», член общественного совета Роскомнадзора;

Филипп Кулин, интернет-активист, руководитель хостинга DiPHOST;

Станислав Козловский, исполнительный директор Викимедиа.ру;

Михаил Климарев, исполнительный директор «Общества защиты интернета»;

Андрей Щербович, доцент факультета права ВШЭ, автор книги «Реализация прав и свобод в интернете»;

Антон Ершов, председатель Пиратской партии России.

К дискуссии так же были приглашены представители компании Мейл.ру Групп, компании Яндекс, МТС, Мегафон, Теле2, профильные министерства и ведомства.

В качестве слушателей приглашаются все заинтересованные граждане — участники Общероссийского гражданского форума 2018. Для того, чтобы стать участником ОГФ, необходимо до 25 ноября зарегистрироваться на сайте Форума. Предварительная регистрация обязательна!

.

Мастер-класс «Как не сесть за лайк»

(Начало: 16.45 в Новой аудитории).

Его проведет Саркис Дарбинян, адвокат, главой юридической практики РосКомСвободы и партнер Центра цифровых прав. Он будет интересен и полезен всем пользователям интернета.

Сегодня в России число уголовных дел, связанных с действиями пользователей в социальных сетях, перешло все разумные пределы. Люди получают реальные сроки за лайки и репосты чужих новостей, обвиняются в экстремизме, в возбуждении ненависти и вражды, оскорблении чувств верующих, распространении порнографии за самые безобидные картинки, которые могли быть ими размещены много лет назад. Спецслужбы имеют беспрепятственный доступ к основным российским социальным сетям, которые предоставляют им практически всю необходимую информацию о пользователях «по звонку».

В сложившейся ситуации каждый из нас находится под угрозой, так как никто, кроме представителей спецслужб, доподлинно не знает, какие посты были «лайкнуты» и сколько времени назад, была ли это случайная ситуация или настоящая поддержка какой-либо идеи, каковы истинный информационный посыл поста и семантическая ценность картинки.

Эксперт в области цифровых прав Саркис Дарбинян расскажет пользователям о юридических аспектах деятельности пользователей в социальных сетях. Он объяснит, как вести себя в ситуации, когда пользователю уже предъявляют обвинения по одной из соответствующих статей УК. Пользователи сети получат представление о рисках, связанных с размещением той или иной информации в сети, с «лайками и репостами». Участники мастер-класса смогут защищать свои права, предвидеть последствия действий, не допускать ошибок, которые могут повлечь за собой уголовное преследование.

На мастер-классы могут попасть только зарегистрированные участники ОГФ-2018!

.

Мастер-класс «Безопасность в социальных сетях»

(Начало: 17.30 в Новой аудитории).

Эксперт РосКомСвободы, тренер по информационной безопасности Сергей Смирнов расскажет об организационно-технических аспектах безопасности пользователей. Сергей является куратором нашего обучающего проекта «SAFE: Защити себя от слежки».

Огромное количество людей сегодня использует соцсети в личной жизни. Значительная часть применяет их как рабочий инструмент для сбора информации, собственных публикаций, поиска единомышленников и т.д. Соцсети приносят не только пользу и удовольствие, но и риски, связанные с кражей персональных данных, мошенничеством, психологическим прессингом, вплоть до угроз здоровью и жизни. Участники мастер-класса получат организационные и технические рекомендации, которые помогут им сделать работу и времяпровождение в сети более безопасными.

.

Экспресс-консультации по правам в интернете будут проводить юристы РосКомСвободы и Центра цифровых прав 12.15 до 18.00 на балконе в фойе 2-го этажа Центра международной торговли.

Для предоставления бесплатной квалифицированной юридической консультации со стороны наших специалистов приглашаются представители НКО, гражданских и общественных организаций, частные лица, которым необходима юридическая помощь в цифровом пространстве.

.

Будем рады видеть вас на ОГФ`2018!

Мы подготовили много интересной и важной информации, которая может быть полезна всем пользователям Интернет, как в практической ежедневной жизни и деятельности в Сети, так и для понимания общего положения дел с правами в Интернете в России и мире.

Главное, не забудьте зарегистрироваться! Последний день подачи заявки на участие в Общероссийском гражданском форуме — 2018 в Москве — 25 ноября 2018 года!

Мероприятие в FB: facebook.com/events/323688115100140

.



.

Международная конференция Crypto Install Fest 5: как это было

🔓

Рейтинг открытости мобильных операторов в России

🔓

Обращение в Mail.Ru Group от РосКомСвободы: что делать, когда пользователей судят за репосты

🔓

РосКомСвобода защитит в ЕСПЧ открытый доступ к своим ресурсам

🔓

Представлен «Индекс ответственности корпораций» за 2018 год

.