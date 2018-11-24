В тюрьму за прокси: намечается дело «нового Богатова»?

Официальный паблик альтернативного мобильного приложения для ВКонтакте Kate Mobile сообщает об аресте разработчика данного сервиса — Фёдора Власова:

«Фёдора обвинили в незаконных действиях, которые сделали посторонние личности через прокси-сервера Фёдора. Эти прокси-сервера созданы для жителей Украины для того, чтобы они могли общаться в ВКонтакте через Kate Mobile. Надеемся, что это неприятная история как можно быстрее будет иметь хороший финал. Его последние слова из письма: «…Мой дом теперь http://www.sizo-vodnik.ru/»».

.

«Выглядит практически как дело Богатова, — в своём Telegram-канале пишет журналист «Эха Москвы» Александр Плющев, — помните — «нода Tor», вот это все? Обращает на себя внимание тот факт, что арестован он был ещё 1 ноября, но известно стало только сегодня. Отчего аж три недели молчали? Надеялись, что рассосется?»

«Согласна с Плющевым, что все причастные невероятно долго рожали. Неужели никто из них не был в курсе про дело Димы? Ведь товарищ почти месяц на нарах, и непонятно, по какой статье и в каких условиях», — также недоумевает супруга Дмитрия Богатова Татьяна Фёдорова, которая также просит предать дело Власова максимальной огласке.

В данный момент сайт Kate Mobile временно прекратил работу, а прокси-серверы в приложении отключены. Модераторы выражают надежду на то, что в скором времени Власов будет освобождён, после чего Kate Mobile продолжит работать в прежнем режиме.

.



.

Читайте также:

«Только столкнувшись с госмашиной, понимаешь — насколько всё плохо»

🔓

Индекс Свободы Интернета: сентябрьское законодательное пике

🔓

Автора частушек о судьях теперь будут судить за клевету и неуважение

🔓

Президентская «282-либерализация» прошла в Госдуме первое чтение

.