Правозащитник Лев Пономарёв арестован на 25 суток за пост в Facebook

Тверской суд Москвы назначил 25 суток ареста лидеру движения «За права человека» Льву Пономареву за пост с призывом участвовать в акции в поддержку фигурантов «пензенского дела» и дела «Нового величия». Суд признал 77-летнего празозащитника виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения акции).

Тверской суд Москвы арестовал правозащитника Льва Пономарёва на 25 суток. По версии обвинения, Пономарёв организовал акцию в поддержку арестованных по "Нового величия" и "Сети" посредством сообщения на своей странице в Фейсбуке. https://t.co/FX1C7YMqZ8 pic.twitter.com/9keffkesTl — Радио Свобода (@SvobodaRadio) December 5, 2018

Защитник Яценко утверждает, что Пономарёв не писал призыва к участию. Показывает фото из материалов дела , на котором репост Льва Александровича с сайта Эха Москвы. Автор публикации — Эхо Москвы. Подписи под текстом тоже не Пономарёва, он не является автором этой публикации. — ОГОН (@OgonWatch) December 5, 2018

«Суд» на правозащитником Пономаревым Львом по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ pic.twitter.com/L5aZgi3xtl — Наталия Трубачева (@TrubachevaNN) December 5, 2018

Защитники Пономарева заявляли отвод судье Дмитрию Гордееву и просили вызвать начальника отдела полиции по Красносельскому району, который, по их мнению, направил материалы дела с нарушениями в суд. Все ходатайства были отклонены. Приставы в суде оглашение решения снимать запретили.

Лев Пономарев — доктор физико-математических наук. Правозащитной деятельностью он занимается с 1980-х годов: участвовал в создании общества «Мемориал», объединения правозащитных организаций в движение «За права человека». Он был депутатом Государственной думы первого созыва и участником коалиции «Другая Россия».

Уголовные дела «террористического сообщества «Сеть»» и движения «Новое величие» стали одними из самых резонансных в России за последний год. Движение «Новое величие» выросло из телеграм-чата, созданного после несостоявшейся «революции» 5 ноября 2017 года Вячеслава Мальцева. Зимой они успели провести нескольких собраний и выездов на практические занятия по использованию «коктейлей Молотова» и стрельбе, а за несколько дней до президентских выборов в марте были задержаны по делу о создании экстремистского сообщества и участии в нем. Одну из руководящих ролей в «Новом величии» занимал информатор полиции, который написал устав организации.

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