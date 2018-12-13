13.12.2018
Политика Дмитрия Гудкова оштрафовали за пост в Telegram
Суд признал его виновным в организации массовой акции через мессенджер против свалки в Коломне

trash fight

Коломенский городской суд оштрафовал на 20 тысяч рублей политика Дмитрия Гудкова, признав его виновным в ораганизации массовой акции против свалки в Коломне через Telegram. Как сообщает сам Дмитрий в своём канале,

«Итог «суда»: штраф 20 тысяч без единого доказательства обвинения. Буду обжаловать, само собой. И, конечно, продолжу борьбу против свалки».

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Протокол на Гудкова составили по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация массового мероприятия без подачи уведомления). Согласно протоколу об административном правонарушении (есть в распоряжении «Медиазоны»), Гудков «путем размещения информации в социальной сети «ТЕЛЕГРАМ»» организовал митинг против строительства мусоросжигательного завода вблизи деревни Мячково Коломенского городского округа.

В материалах дела присутствуют скриншоты поста Гудкова из его телеграм-канала, а также его сообщений в чате жителей Коломны, недовольных появлением свалки. В этих сообщениях Гудков пишет о планах встретиться с протестующими, чтобы снять ролики о свалке. В одном из рапортов в материалах дела говорится, что в этом чате политик распространял информацию о съемке видеороликов в связи со строительством завода. «Для информации. Завтра с журналистами начинаем съемки ролика про свалку. Для дальнейшего распространения в соцсетях и СМИ. И школу в Мячково тоже снимаем», — сказано в сообщении, и, по мнению суда, таким образом Гудков организовал несанкционированный митинг.

Goodkov_skriny Telegi

В настоящее время политик является одним из участников «антимусорного протеста» в Подмосковье, и на днях им была создана платформа, условно названная «экологический Uber», с помощью которой активисты могут скоординированно бороться с нарушениями по части экологии, которые допускают подмосковные власти.

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don but rks

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roskomsvoboda telegram

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