Политика Дмитрия Гудкова оштрафовали за пост в Telegram

Коломенский городской суд оштрафовал на 20 тысяч рублей политика Дмитрия Гудкова, признав его виновным в ораганизации массовой акции против свалки в Коломне через Telegram. Как сообщает сам Дмитрий в своём канале,

«Итог «суда»: штраф 20 тысяч без единого доказательства обвинения. Буду обжаловать, само собой. И, конечно, продолжу борьбу против свалки».

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Протокол на Гудкова составили по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация массового мероприятия без подачи уведомления). Согласно протоколу об административном правонарушении (есть в распоряжении «Медиазоны»), Гудков «путем размещения информации в социальной сети «ТЕЛЕГРАМ»» организовал митинг против строительства мусоросжигательного завода вблизи деревни Мячково Коломенского городского округа.

Дмитрия Гудкова оштрафовали за пост в телеграме. В МВД используют ЗАПРЕЩЕННЫЕ САЙТЫ?! Как они прочитали пост?! Может еще и VPN стоит?! https://t.co/ZmkGKmme2b — Смирнов (@sssmirnov) December 13, 2018

В материалах дела присутствуют скриншоты поста Гудкова из его телеграм-канала, а также его сообщений в чате жителей Коломны, недовольных появлением свалки. В этих сообщениях Гудков пишет о планах встретиться с протестующими, чтобы снять ролики о свалке. В одном из рапортов в материалах дела говорится, что в этом чате политик распространял информацию о съемке видеороликов в связи со строительством завода. «Для информации. Завтра с журналистами начинаем съемки ролика про свалку. Для дальнейшего распространения в соцсетях и СМИ. И школу в Мячково тоже снимаем», — сказано в сообщении, и, по мнению суда, таким образом Гудков организовал несанкционированный митинг.

В настоящее время политик является одним из участников «антимусорного протеста» в Подмосковье, и на днях им была создана платформа, условно названная «экологический Uber», с помощью которой активисты могут скоординированно бороться с нарушениями по части экологии, которые допускают подмосковные власти.

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